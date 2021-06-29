Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер»

29 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
Разделы

Украину и Белоруссию заставят драться за российский газ

Поставки газа через Белоруссию резко сократятся Виталий Невар/ТАСС
Россия сделала неожиданный ход в европейской газовой игре: Газпром намерен сразу на 80% сократить транзит газа через Белоруссию в страны ЕС. Чем вызвано такое решение, как оно связано с запуском «Северного потока – 2» и почему его реализация станет победой Газпрома и поражением Польши и Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы

Дружба Москвы и Пекина не нравится американцам и их союзникам Алексей Дружинин/ТАСС
Россия и КНР продлили действие договора о дружбе. Это произошло почти за полгода до истечения срока действия данного документа. Эксперты видят сразу несколько причин того, что лидеры двух сверхдержав объявили о создании «пояса вечного мира и дружбы» именно сейчас. Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
Перейти в раздел…

Как США вредят православию

Рождественские костры у храма Святого Саввы в Белграде. Из всех православных храмов он имеет наибольшую площадь Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press
Глава МИД Сергей Лавров обвинил Вашингтон в расколе мирового православия. Эта деятельность Госдепартамента и аффилированных с ним советников редко предается огласке, хотя насчитывает не один десяток лет. Что движет американцами, вносящими смуту в православный мир? И как это соотносится с принципом невмешательства в дела Церкви, который они проповедуют в своей стране? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Когда заканчивается христианство, начинается НЛО

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Усиление внимания к НЛО, причем на самом высоком уровне – симптом ослабления позиций как науки, так и христианства. Логично, что вывешивая радужные флаги на посольствах, американские элиты обратились и к теме НЛО. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

Михаил Погребинский
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
Цель власти, несомненно, в том, чтобы уничтожить всякую реальную оппозицию. Это, конечно, выгодно сторонникам курса Порошенко – Зеленского. Но выгодно ли это тем, кто как минимум на словах выступает за другую Украину? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

США пытаются втянуть Россию в «большую игру» в Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Возникающая вокруг Афганистана новая ситуация – это прекрасный повод для России проявить способность к внешней политике, которая не совпадает с устоявшимися стереотипами и ожиданиями. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

США против православия

Лукашенко разоряют

Правила войны с Россией для украинца

Перейти в раздел…

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер»
    Байден призвал к стабильным отношениям с Россией Турция приостановила авиасообщение с шестью странами В Риге открыли штаб командования Вооруженных сил Канады Коронавирус научился заражать людей новым способом
    ЕС отреагировал на решение Минска покинуть «Восточное партнерство» Власти США посоветовали американцам не ездить в Россию Байден собрался укреплять отношения США с Арменией Названы особенности штамма коронавируса «лямбда»
    За поддельные QR-коды для похода в ресторан грозит до двух лет колонии С-400 в Крыму отработали обнаружение целей на фоне учений Sea Breeze Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове Археологи обнаружили район «12 холмов» в Турции

    «огромная ценность»


    Посол США захотел остановить разрыв отношений с Россией

    «незаконная власть»


    Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

    недружественная страна


    Захарова сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством

    Видео

    цены на нефть


    Почему Россия отказывается от ста долларов за баррель

    авиаконструктор сикорский


    Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

    экспортный газопровод


    В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

    лидеры криптоколонии


    Список самых влиятельных женщин стал позором Украины

    внешняя политика


    Тимофей Бордачёв: США пытаются втянуть Россию в «большую игру» в Азии

    ожидаемое банкротство


    Елена Герасимова: Украинцам затягивают на шее долговую петлю

    уничтожение оппозиции


    Михаил Погребинский: Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

    роль надсмотрщика


    Владимир Можегов: Большая игра Британии – втравить Россию в войну

    на ваш взгляд


    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

    Как США вредят православию

    Рождественские костры у храма Святого Саввы в Белграде. Из всех православных храмов он имеет наибольшую площадь    29 июня 2021, 08:48
    Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Вашингтон в расколе мирового православия. Эта деятельность Госдепартамента и аффилированных с ним советников редко предается огласке, хотя насчитывает не один десяток лет. Что движет американцами, вносящими смуту в православный мир? И как это соотносится с принципом невмешательства в дела Церкви, который они проповедуют в своей стране?

    «США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела Церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия», – утверждает глава МИД РФ в статье, опубликованной в «Ъ». В материале Сергея Лаврова много разных мыслей и тезисов, посвященных российско-американским отношениям, но слова про раскол православия цитируются в России чаще других.

    В том числе и потому, что сам тезис неочевиден, а Лавров не приводит конкретных примеров. Но таковое вмешательство со стороны Америки действительно имеет место, просто оно не на слуху. Американцы не то чтобы делают из него тайну, наоборот, для них это действия столь же естественные, как зубы почистить. Непубличность объясняется, скорее, тем, что в США к вопросам религии принято относиться тактично.

    Главное, что нужно понимать, США – это страна сект. Государство, основанное протестантами, бегущими из Европы от преследований со стороны католиков или, если переводить вопрос веры в политическую философию, сильной церковной власти.

    Нью-Йорк основан голландцами. Немцы-лютеране – основной поставщик генофонда. А англичанам-кальвинистам принадлежит решающая роль в Американской революции и восстании против британцев, которые тоже были протестантами, но, по мнению кальвинистов, слишком авторитарными и по-римски «пышными».

    Первой же поправкой к своей конституции новая нация запретила властям поддерживать какую-либо религию и утверждала в новом государстве свободу вероисповедания. Американцы понимают ее иначе, чем мы.

    Россию называют многоконфессиональной страной, но она в этом смысле значительно более однородна, чем США. При этом на уровне пусть не законов, но государственной риторики, религии у нас делят на «традиционные» (христианство, ислам, буддизм, иудаизм) и «секты», из которых отдельно выделяют так называемые деструктивные – типа культа «бога Кузи».

    Американцы тоже умеют отличать добро от зла. Однако государственный принцип и национальная история диктуют им относить веру и культ к неприкосновенной частной зоне. Отсюда и столь популярный в их кино и литературе сюжет о зловещих и кровожадных сектах, скрывшихся в глуши от лишних глаз.

    Попадались такие и в американской истории – в буквальном смысле. Что, впрочем, не дает права считать, что американская модель в чем-то ущербна. Скорее, правильнее говорить, что она у американцев своя и уже успела доказать свою работоспособность. 

    Проблема в том, что со временем это наложилось на их восприятие себя как исключительной нации и на банальную ксенофобию. Например, разным формам дискриминации подвергались прибывшие на континент католики – ирландцы, итальянцы, поляки, эмигрировавшие в Америку уже не по идеологическим, а по экономическим причинам. Помимо прочего, их упрекали в «двойной лояльности» – ориентации на Ватикан, на внеамериканский центр силы и мощную централизованную церковь.

    Джону Кеннеди, впоследствии одному из любимейших президентов в истории страны, в период предвыборной кампании приходилось клясться и божиться, что он не изменит национальным интересам своей страны по просьбе папы Римского.

    Сейчас восприятие «васпа» (белого англосаксонского протестанта) в качестве эталонного американца заклеймлено как расистское, но восприятие, согласно которому чем больше церквей и чем они меньше, тем лучше, все еще живо.

    К православию, как к федерации Церквей, отношение у тех самых «эталонных васпов» в прежние годы было более лояльным, чем к католикам.

    Во-первых, православных в США было мало, они не «мозолили глаза». Крупнейшая православная община в стране – это греки из Константинопольского патриархата. Таким был и Майкл Дукакис – первый и последний православный верующий из числа кандидатов в президенты от основных партий, разгромно проигравший Рональду Рейгану.

    В плане известности он тоже проигрывает (и не менее разгромно) звезде ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон. Кстати, прихожанке РПЦЗ, принадлежащей Московскому патриархату.

    Во-вторых и в-главных, православные верующие считались в США жертвами коммунизма.

    Поэтому, когда Восточный блок развалился, СССР распался, а американские советники взяли «под крыло» новые государства в Восточной Европе, в их деятельности по расколу православия не было умысла на ослабление православия как такового. Они исходили из своей «природной» логики: чем больше церквей, тем лучше, пусть у каждого государства будет «своя», раз уж православная система подобное позволяет (при, подчеркнем, полном непротивлении сторон).

    В каком-то смысле Русская православная церковь (РПЦ) сама подала американцам пример, показав, как дробить патриаршие престолы. В 1970-х годах РПЦ признала автокефалию Православной церкви в Америке (АПЦ), состоявшей в основном из иммигрантов из СССР и их потомков. Есть версия, что это произошло под давлением КПСС, поскольку американские иерархи не желали отказываться от своей резко антикоммунистической риторики.

    Этого отделения большинство других автокефальных церквей не признало. То есть для нашей Церкви АПЦ – независимая структура (с чем согласны болгары и некоторые другие), а для прочих, включая Константинопольский патриархат, это по-прежнему «филиал» РПЦ.

    Когда американцы стали курировать нацбилдинг в постсоциалистических государствах, советы их властям давались однотипные и в целом логичные. Если желаете окончательно освободиться от влияния метрополии, делайте ставку на национальную историю, на свой язык, свою культуру, в идеале – на свою веру.

    Не надо считать, что последовавший за этим церковный сепаратизм был полностью инспирирован американцами – желающих хватало и на местах. Но они этот процесс «благословляли». И так уж совпало, что в большинстве случаев у Вашингтона были сложные отношения с теми церковными метрополиями, на каноническую территорию которой покушались самозваные церкви.

    Общеизвестный пример – Украина, выклянчившая на Фанаре томос. Но только профильные специалисты в курсе, что от Антиохийской православной церкви с центром в Дамаске пытаются отделиться ливанские православные. Это, кстати, самая старшая в православном «диптихе» из тех, с кем поддерживает отношения РПЦ: после того, как Константинопольская и Александрийская церкви признали киевскую «автокефалию», общение с ними было приостановлено.

    Но самым агрессивным и грабительским по своему характеру стал сепаратизм в Черногории и в Македонии, которые являются каноническими территориями Сербской православной церкви. Несмотря на беспредельную наглость (и такие же методы) черногорского диктатора Джукановича, именно Македония – наиболее вопиющий пример вмешательства государства в церковные дела в Европе.

    Местные власти не только способствовали церковному расколу, не только успешно торпедировали попытки его «врачевания», но и приняли в 2004-м специальное постановление, согласно которому в македонском государстве может быть лишь одна законная православная община – непризнанная Македонская православная церковь. В сумме это привело к тому, что раскольниками стали уже две трети православных этой балканской республики.

    На пути признания македонцы продвинулись значительно меньше, чем украинцы, по довольно смешной причине. Константинопольский патриарх Варфоломей – грек, а истинный грек не мог позволить появиться чему-то македонскому, притом независимому. Спор Афин со Скопье за наследие Александра Великого имеет характер национальной идеи.  

    К случаю с украинским сепаратизмом на Фанаре особого, «национального» отношения не было, поэтому Константинополь признал украинский раскол, а РПЦ была вынуждена прервать с ним евхаристическое общение, а заодно с Александрийской, Элладской и Кипрской церквями.

    В сумме это порядка 20 млн православных верующих, разбросанных по разным странам. В РПЦ, как считается, порядка 160 млн человек. Таким образом, речь идет об историческом, очень масштабном и крайне болезненном для православных верующих конфликте. Которого могло бы и не быть, если бы не нацбилдинг по американским рецептам, настойчиво продвигаемый на окраинах рухнувших социалистических империй.

    Американцам еще есть, где развернуться. Например, престол непризнанной Белорусской православной церкви, объявившей Александра Лукашенко одержимым бесами, находится непосредственно в Нью-Йорке. Согласитесь, так удобнее.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •