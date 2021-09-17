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Стало известно о подготовке визита Нуланд в Россию
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Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.
О том, что Виктория Нуланд, весной вступившая в должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, этой осенью может посетить Россию, «Коммерсанту» рассказали информированные источники в Вашингтоне и Москве. «Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», – сказал источник в столице США. Российские дипломатические источники поделились похожей информацией: предварительно визит планируется на ноябрь.
По данным издания, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй – все постсоветское пространство, включая Украину.
Некоторые источники в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле – заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.
Именно Украина, если визит Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также присоединение Россией Крыма.
Украинский Майдан прославил Нуланд в России. Зимой 2013 года она появилась там, пообщалась с протестующими и угостила их бутербродами и печеньем. Этот ее жест породил геополитический мем «печеньки Госдепа».
Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед
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Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС.
Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем.
«Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов.
В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов.
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
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Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.
Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».
«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО
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Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.
«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – приводит слова Смит на слушаниях в Конгрессе РИА «Новости».
С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, при этом Смит считает, что многое еще предстоит сделать.
«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, – идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», – сказала кандидат на пост постпреда США при НАТО.
Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Кандидат на дипломатическую должность назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.
Кроме того, Смит добавила, что продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.
Напомним, во вторник замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен предсказал разрушение мира в случае войны с Россией. Он также заявил, что для поддержания стабильности в отношении России важно «более сильное НАТО».
В июле бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. В мае бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.
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Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
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МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
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Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.
До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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Лавров заявил о вмешательстве США в российские выборы
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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
По словам министра, Москва ждет ответа от США, почему происходит вмешательство в дела России. «Данные ему (послу) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что вмешательство США в дела России касалось отказа зарубежных платформ убрать контент. «Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», – сказал министр.
В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
Лавров также указал, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных. При этом Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах. «В целом они (Североатлантический альянс) категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», – заявил Лавров.
Эксперт объяснил участие Австралии в новом военном альянсе США и Британии
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«Австралия оказалась надежным партнером Вашингтона и Лондона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на попытки Китая экономически привязать к себе Канберру», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин, комментируя создание США, Великобританией и Австралией оборонного альянса AUKUS.
«Пока речь идет не о военном альянсе в чистом виде, а скорее о новом партнерстве США, Британии и Австралии в сфере оборонной промышленности», – считает политолог-китаист, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
По его словам, новая инициатива связана с планами перевооружения Австралии, в частности, со строительством подводных лодок. «Австралия – ключевой партнер США и Великобритании в регионе. Но в отличие от Японии или Южной Кореи Австралия не имеет мощного промышленного потенциала, – поясняет политолог. – Ранее Канберра уже выдвигала ряд инициатив по повышению собственной обороноспособности, например, по производству ракетного оружия с американской помощью. Теперь же появилась новая крупная программа, которую три страны будут совместно реализовывать».
Он отметил, что между ними уже налажено тесное военное сотрудничество, более того, Австралия входит в так называемое Содружество разведок англоязычных стран («Five Eyes»). «Поэтому между странами установился высокий уровень доверия, который позволяет обмениваться военными технологиями», – уверен Кашин.
Что касается возможной реакции Китая на создание оборонного альянса, то китайско-австралийские отношения с 2020 года и так находятся в глубочайшем кризисе после того, как Канберра поддержала призывы США к расследованию обстоятельств возникновения пандемии. «Видимо, это стало последней каплей для Пекина, поскольку он ввел против Канберры большое количество неформальных экономических санкций, ограничив разные виды австралийского экспорта, что больно ударило по Австралии», – пояснил он.
«Для Австралии Китай – важный торговый партнер. Однако происходящее является важным свидетельством того, что политика в очередной раз оказывается важнее экономики, – констатирует политолог. – Вероятно, австралийские политические силы готовы терпеть экономические издержки ради того, чтобы сопротивляться китайскому влиянию и сохранить свой альянс с США и Британией».
На этом фоне эксперт прогнозирует в ближайшее время усиление санкционного давления на Австралию со стороны Китая. «Это будет иметь прямые позитивные последствия для России, поскольку Австралия является нашим экономическим конкурентом на китайском рынке, – уточняет он. – Канберра – крупный экспортер энергоносителей, горнорудной, лесной и продовольственной продукции, а это как раз те рынки, на которых мы пытаемся закрепиться. Поэтому нам имеет смысл следить за развитием китайско-австралийских отношений: когда китайцы ограничивают свою торговлю с австралийцами, для нас открывается дополнительное окно возможностей для наращивания своего экспорта».
Также решение Австралии строить подводные лодки, отказавшись от соответствующего контракта с французами, по мнению Кашина, стало «решительным шагом в развитии их военно-морской мощи, что потребует колоссальной внешней помощи со стороны ближайшего союзника – Великобритании».
«У Великобритании есть собственный военный союз в Азии под названием «Пятистороннее соглашение о защите» («Five Power Defense Arrangements»), в который входят Австралия, Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур. Долгие годы после окончания холодной войны он находился в летаргическом состоянии, однако в последние годы его пытались оживить, в результате чего увеличилось количество совместных мероприятий, – указывает эксперт. – Кроме того, Великобритания по-прежнему остается страной с первоклассными морскими силами и опытом их применения в Азии. В то же время Австралия – член Британского содружества наций. У двух стран теснейшие отношения в военной сфере, поэтому Британия будет играть важную роль в передаче военных технологий и обучении личного состава армии Австралии».
Кашин добавил, что новый оборонный союз не является дополнением к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD). «QUAD не является оборонным союзом и скорее всего никогда им не станет. Кроме того, каждая из сторон QUAD видит в этом диалоге что-то свое. В частности, если США и Япония любят подчеркивать военные аспекты диалога, связанные со сдерживанием Китая, то Индия использует его просто для балансирования своего внешнеполитического курса. Нью-Дели не горит желанием связывать себя жесткими обязательствами и для него это скорее дополнительный канал развития отношений с США и их союзниками», – объяснил он.
По мнению политолога, у нового оборонного союза пока нет перспективы превращения в прообраз азиатского НАТО. «Страны-участницы ставят цель повысить эффективность уже существующего сотрудничества. Их задача – поднять взаимодействие на более высокий уровень и существенно усилить Австралию в военном отношении, потому что ранее участие этой страны в совместных с США военных миссиях не было удачным. В этом смысле другие союзники США в регионе – Япония и Южная Корея – более самостоятельны, придерживаются собственной линии и не хотят ссориться с Китаем. А Филиппины и Таиланд уже перешли к многовекторной политике, кроме того, Китай оказывает на них очень серьезное влияние», – рассказал Кашин.
Таким образом, Австралия оказалась очень надежным партнером США и Британии. «Китайцы пытались влиять на их политику методами экономического давления и исходили из того, что зависимость уже очень велика. Но несмотря на это, у них не получилось привязать к себе Канберру», – отметил эксперт.
По его мнению, этот альянс очень далек от России, поэтому Москве не стоит ожидать каких-то военно-политических последствий от его создания. «Это проблема для китайцев из-за потенциального усиления Австралии и увеличения военных мероприятий в регионе», – резюмировал политолог.
Накануне в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
При этом Австралия заявила о своем решении отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение ударом в спину и заявил, что это подрывает доверие с Австралией.
В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки. Об этом сообщает Reuters.
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В США призвали «как можно скорее» начать сближение с Россией
Вашингтону следует срочно начать сближение с Москвой, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества России и Китая, пишет журнал The American Conservative.
По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы. Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист. В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он, передает РИА «Новости».
Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы.
Также автор призвал уменьшить присутствие США в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии и Афганистане, а также борьбе с правительствами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии делают его менее значимым.
Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
В США начали разработку программы по борьбе с российским влиянием в Европе
Американское агентство по международному развитию (USAID) запросило у администрации президента США 2,8 млрд долларов на обновленную программу «поддержки демократии» для европейских государств, в центре внимания которой находится борьба с влиянием России.
По данным СМИ, проект направлен на содействие странам Центральной и Восточной Европы, а именно – Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии. Предполагается, что основной упор сделают на развитие потенциала НПО, структур гражданского общества и СМИ, которые должны будут содействовать «определению курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям», передает RT.
Одна из заявленных USAID целей – «усиление потенциала» различных неправительственных образований, структур гражданского общества и СМИ «для содействия демократическим свободам и реформам». Как говорится в документе, это поддерживает усилия USAID для стран в европейском регионе для «определения курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям».
Кроме того, в программе заявляется намерение сосредоточиться на борьбе с «пагубным иностранным влиянием» в регионе. По мнению авторов документа, «злонамеренные субъекты» «подают пример» лидерам других стран и «сеют раздор с помощью дезинформации», а также участвуют в коррупционной деятельности.
Как заявляют составители документа USAID, новая программа укрепит способность государств противостоять такому влиянию на их политические системы. В связи с этим американское ведомство планирует расширить инструментарий для «противодействия дезинформации». «Программа также стремится усилить существующие государственные механизмы, которые поддерживают систему сдержек и противовесов, транспарентность и демократическую подотчетность», – говорится в документе.
При этом в описании конкретных задач проекта упоминается борьба с «влиянием России». «Программа призвана интегрировать деятельность, которая рассматривает вопросы, связанные с коррупцией внутри страны и коррупцией, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также деятельность, направленную против злонамеренного влияния Кремля по всем вышеупомянутым целевым направлениям», – пишут в USAID.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что проект Вашингтона по демократизации направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе.
В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
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Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.
Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».
Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.
Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.
Минфин США раскрыл объем вложений России в американские гособлигации
Объем вложений России в американские государственные облигации в июле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,006 млрд долларов, следует из опубликованных Минфином США документов.
Доля долгосрочных облигаций в июле, как и в июне, составила 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов, эта цифра также совпадает с показателем за июнь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госбумаг США в июле осталась Япония с показателем 1,31 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В прошлую среду министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю, заявив о необходимости нарастить госдолг. В начале августа министерство финансов США начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.
Напомним, в июне Россия увеличила объем вложений в госдолг США с 3,805 млрд долларов до 4,006 млрд долларов. Ранее Россия сократила вложения в госдолг США с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд долларов в мае. Резко сокращать вложения в госдолг США Россия начала в 2018 году.
Идею поставок «Железного купола» Украине сочли шантажом России
Соединенные Штаты используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине», – передает РИА «Новости» слова Бортника.
По его словам, возможность передачи Киеву систем «Железный купол» также является элементом самопиара украинского руководства, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с США.
Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».
В ФБР не увидели активизации в России борьбы с хакерами
Вашингтон не видит со стороны властей России активизации борьбы с киберпреступниками, использующими вирусы-вымогатели, заявил замглавы ФБР Пол Эббот.
Эббот заявил об «отсутствии свидетельств того», что власти России «приняли меры» против хакеров, «которые действуют в созданных для них благоприятных условиях». Он сообщил, что США «просили о помощи и сотрудничестве по тем людям» которые, по информации Вашингтона, «находятся в России, против них выдвинуты обвинения». «Мы не видели каких-либо действий, так что, я бы сказал, в этом отношении ничего не изменилось», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hill.
Напомним, американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS. При этом США фактически обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников.
Джонсон раскрыл подробности создания военного блока Австралии, Британии и США
Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не нарушает режим нераспространения ядерного оружия и не направлено против каких-либо стран, заявил глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», – заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая.
По словам Джонсона, члены нового партнерства также заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире», передает ТАСС.
Вместе с тем в ЕС заявили, что не были проинформированы о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытаются получить дополнительную информацию. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group.
США пригласили Россию на саммит по климату
США прислали России приглашение на саммит по энергетике и климату, который состоится 17 сентября в виртуальном формате, это приглашение рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, Россия приглашалась. Сейчас это приглашение рассматривается», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет 17 сентября саммит по энергетике и климату в виртуальном формате. Главной темой встречи с участием глав государств с крупнейшими экономиками мира, будет «активизация борьбы с целью противодействия глобальному климатическому кризису».
Также Байден заострит внимание на том, что «срочно требуются активные действия по климату», а также на том, какие «экономические выгоды» это может принести. Он призовет мировых лидеров взять на себя дополнительные обязательства в данной сфере.