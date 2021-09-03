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3 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Экспортная монополия Газпрома может быть разрушена

Если пустить газ Роснефти в «Северный поток – 2», то газопровод станет соответствовать Газовой директиве ЕС Jens Büttner Кредит/DPA/Picture alliance/ТАСС
Впервые единоличное право Газпрома на экспорт трубопроводного газа пошатнулось. Реальные шансы стать еще одним поставщиком российского голубого топлива в Европу появились у Роснефти. Почему российские власти десятилетиями сохраняли монополию Газпрома на экспорт и какой существенный аргумент Игоря Сечина может убедить власти разрушить монополию теперь? Подробности...
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Малые партии могут успеть пройти в Госдуму

Заметная часть избирателей, уже твердо решивших идти голосовать, пока определилась со своими предпочтениями Артем Геодакян/ТАСС
Возможность преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в новую Госдуму есть не только у четверки лидеров во главе с «Единой Россией», но и y некоторых малых партий – «Новых людей», Партии пенсионеров и «Яблока». Об этом заявили социологи и политологи, оценив результаты социологических опросов. Кто может помочь пройти новичкам? Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
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Байден сделал Зеленскому большой подарок

США устраивает отказ Украины от Минских соглашений president.gov.ua
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена», – заявляют в Киеве. Более того, тема выполнения Минских соглашений даже не обсуждалась на встрече лидеров двух стран. Почему Вашингтон пошел на уступки Киеву в этом вопросе и как на это отреагирует Россия?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Выйдет ли Венгрия из Евросоюза

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня на Орбана многие в Европе смотрят как на последнюю надежду. И если его не оставит решимость, за ним могут последовать многие. В этом случае скорый, бесславный конец Евросоюза, даст Бог, не обернется сокрушительной катастрофой. Подробности...
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Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 сентября 1943 года стартовала высадка англо-американских войск в Италии. Это была часть плана – оккупировать Европу до того, как туда войдут советские войска. Подробности...

Русское небо способно породить новых людей

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать. Подробности...
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Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

Афганистан: что будет дальше

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

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    США устраивает отказ Украины от Минских соглашений    3 сентября 2021, 14:34
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    «Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена», – заявляют в Киеве. Более того, тема выполнения Минских соглашений даже не обсуждалась на встрече лидеров двух стран. Почему Вашингтон пошел на уступки Киеву в этом вопросе и как на это отреагирует Россия?

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак накануне сообщил, что во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался.

    По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности». Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».

    В то же время советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена. «Перед визитом Зеленского в Вашингтон министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина «не слезет с крючка минских договоров». Так вот, этого крючка больше не существует», – цитирует Арестовича издание «Шарий.нет».

    Напомним, президенты Украины и США провели переговоры, старт которых несколько раз откладывался. Зеленский заявил, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». При этом тема Минских соглашений действительно не упоминалась в итоговой декларации двух президентов.

    «На встрече не обсуждалась тема прекращения войны в Донбассе, потому что сама война и была целью США. Неправильно думать, что Вашингтон будет каким-то образом способствовать миру в регионе», – убежден депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.

    Собеседник напомнил, что «США неоднократно поддерживали Киев в саботаже Минских соглашений». По его словам, цель Вашингтона – «затягивать время и создавать точку напряжения на границах с Россией». «При этом в реальности «российская агрессия», судя по тем темам, которые обсуждали в ходе встречи президентов, не является угрозой безопасности Украины», – указал Бриг.

    «Хорошо владеющие ситуацией американцы сознательно не поднимают тему Минских соглашений. Их устраивает нынешний отказ Украины от выполнения пунктов этого документа», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    При этом «Киев понимает, что не может рассчитывать на одобрение публичного отказа от Минских соглашений со стороны США». «Это связано с позицией руководства Соединенных Штатов, которое неоднократно заявляло, что Минские соглашения – единственный документ, позволяющий двигаться по пути урегулирования кризиса», – пояснил политолог. По его словам,

    Зеленский хотел бы большего, то есть не только отсутствия упоминания Минских соглашений в переговорах, но и, например, какого-то продвижения Украины в НАТО.

    «Однако Белый дом рассчитывает на успех переговорного процесса с Россией по целому ряду вопросов. Поэтому Вашингтон не стал дразнить Кремль такой острой темой, как вступление Украины в НАТО», – подытожил Погребинский.

    В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что отсутствие Минских соглашений в повестке переговоров Зеленского и Байдена связно с тем, что сейчас президента США жестко критикуют из-за ситуации в Афганистане, поэтому «он не хотел обострять ситуацию». «Также Байден прекрасно осознает, что у Зеленского недостаточно политической воли для их выполнения», – пояснил эксперт.

    «Конечно, для президента Украины отсутствие этого пункта в повестке – большой подарок со стороны США, потому что националистический электорат и политический истеблишмент считает Минские соглашения «зрадой», то есть предательством. И если бы президента Украины в Вашингтоне пытались «дожать» по этому вопросу, это могло бы стать причиной протестной волны в Киеве», – считает Золотарев.

    «Но это не означает снятия Украины с «крючка», как говорит Арестович. Альтернативы Минским соглашениям по-прежнему нет. Об этом, кстати, говорила и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая считается «ястребом»», – уточнил Золотарев.

    «Но в такой ситуации перспективы реинтеграции Донбасса в состав Украины я оцениваю все более скептически. При этом Москва, конечно, не станет признавать ЛНР и ДНР или интегрировать их в состав России. Тем не менее де-факто связь Донбасса с Россией растет и будет расти дальше», – резюмировал Золотарев.

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