В ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече Байдена и Зеленского

«Вашингтон не будет способствовать миру в регионе, потому что у него нет такой цели», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Ранее в офисе президента Украины заявили о том, что вопрос выполнения Минских соглашений не поднимался на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.

«На встрече не обсуждалась тема прекращения войны в Донбассе, потому что сама война и была целью США. Неправильно думать, что Вашингтон будет каким-то образом способствовать миру в регионе», – убежден депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.

Собеседник напомнил, что «США неоднократно поддерживали Киев в саботаже Минских соглашений». По его словам, цель Вашингтона – «затягивать время и создавать точку напряжения на границах с Россией». «При этом в реальности «российская агрессия», судя по тем темам, которые обсуждали в ходе встречи президентов, не является угрозой безопасности Украины», – указал Бриг.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался.

Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности».

Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

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