В ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече Байдена и Зеленского

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3 сентября, пятница | Последнее обновление — 11:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин объявил о масштабном обновлении почтовой сети России
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3 сентября 1943 года стартовала высадка англо-американских войск в Италии. Это была часть плана – оккупировать Европу до того, как туда войдут советские войска.
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Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать.
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Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны.
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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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В ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече Байдена и Зеленского
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«Вашингтон не будет способствовать миру в регионе, потому что у него нет такой цели», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Ранее в офисе президента Украины заявили о том, что вопрос выполнения Минских соглашений не поднимался на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.
«На встрече не обсуждалась тема прекращения войны в Донбассе, потому что сама война и была целью США. Неправильно думать, что Вашингтон будет каким-то образом способствовать миру в регионе», – убежден депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.
Собеседник напомнил, что «США неоднократно поддерживали Киев в саботаже Минских соглашений». По его словам, цель Вашингтона – «затягивать время и создавать точку напряжения на границах с Россией». «При этом в реальности «российская агрессия», судя по тем темам, которые обсуждали в ходе встречи президентов, не является угрозой безопасности Украины», – указал Бриг.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался.
Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности».
Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
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Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США
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«Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2».
«Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов.
«Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов.
«Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт.
Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном».
Ранее Владимир Зеленский заявил
, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения.
Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор».
Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом.
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Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение конгрессменов США подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу «Легкая черепно-мозговая травма».
В Telegram она сообщила, что «Зеленскому в США подарили книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма». Книгу издал «американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли ее украинскому президенту члены Конгресса». «Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути», – заявила Захарова.
Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров. А пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова назвали дикарем за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону.
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Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину
Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку туда вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие», поскольку это может плохо кончиться.
Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.
Украина впервые начала транспортировать британскую нефть
Компания «Укртранснафта» впервые транспортирует нефть сорта Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов в Великобритании, для переработки на единственно действующем на Украине Кременчугском НПЗ, сообщила пресс-служба компании.
«После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ. Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу Одесса – Кременчуг», – приводит ТАСС сообщение компании.
Отмечается, что нефть транспортируется на НПЗ с 1 сентября.
По информации агентства Argus Media, торговая компания Northwind Trade, закупающая нефть для Кременчугского НПЗ, приобрела партию Flotta Gold в объеме около 78,6 тыс.
В марте председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе.
Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2»
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США все еще не назначили посла на Украине из-за газопровода «Северный поток – 2», заявил посол США на Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме.
Он рассказал, что с приходом к власти в США новой администрации «нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран». Одной из причин задержки назначения посла на Украине он назвал газопровод «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря, передает издание «Гордон».
«Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по «Северному потоку – 2» было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла на Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла», – сказал Хербст.
Сейчас временным поверенным в делах США на Украине является Кристина Квин, которая оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. На своем посту Квин находится с января 2020 года. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным».
В мае 2019 года сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2».
На Украине оштрафовали телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды»
Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания снова оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды», а также решил направить иск в суд об аннулировании лицензии телеканала.
«Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал «НАШ», – приводит сообщение регулятора РИА «Новости».
Сообщается, что штраф наложен за эфир, в котором экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждала, что нынешняя власть страны и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей.
Другой эфир был с участием экс-кандидата в мэры Киева Андреем Пальчевским, который, по мнению регулятора, в одном из эфиров высказывал утверждения о неполноценности украинцев.
Телеканал должен выплатить в государственный бюджет штраф 119,5 тыс. гривен (4,4 тыс. долларов).
Также регулятором были наложены санкции на компанию «Макси ТВ», которая ретранслировала указанные эфиры телеканала «Наш». Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тыс. гривен (8,8 тыс. долларов).
Ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Интер», это связано с показом советских фильмов, в частности «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Кавказская пленница».
Украина сочла контракт с Газпромом «не лучшей гарантией» сохранения транзита
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Самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в США.
По его словам, «Нафтогаз» «не против продлить» транзитный контракт с Газпромом «и на десять лет», но не считает это «главной задачей» или «самой лучшей гарантией». По мнению украинской стороны, «лучшая гарантия – это как раз контракты с европейскими компаниями». Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
По словам Витренко, контракты с европейскими компаниями с финансовыми обязательствами – это и есть гарантии сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока – 2», так как при нарушении контракта Киев сможет обратиться в европейские суды. Витренко полагает, что компании Европы не будут нарушать контракты.
Он отметил, что Украина получила еще и санкционные гарантии от США, но указал, что эти гарантии не закреплены на бумаге. При этом Витренко сказал, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Лавров заявил о выгоде Запада от «лающей на Россию» Украины
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию.
«Уже президент Зеленский заявил, что «если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию», это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, в августе Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны.
Напомним также, что 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Суд на Украине продлил арест Медведчуку
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Украинский суд принял решение продлить домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.
«Ходатайство [прокуратуры] удовлетворить. (…) Продлить до 31 октября срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – передает сообщение представителя суда ТАСС.
Сам Медведчук заявил, что такое решение суд вынес по указке украинских властей.
Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.
До этого Печерский районный суд Киева продлял срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Москва отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной
Россия не видит оснований для продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) «Гуково» и «Донецк» после его истечения 30 сентября этого года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Сегодня я уполномочен объявить, что Российская Федерация не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. И это решение пересмотру не подлежит», – передает ТАСС слова слова дипломата со ссылкой на пресс-службу постпредства России.
По словам Лукашевича, в Москве исходят «из того, что группа сможет эффективно воспользоваться остающимся временем, чтобы осуществить все необходимые административные процедуры для сворачивания своей деятельности».
Ранее омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова призвала ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) отреагировать на ранение двух детей в результате обстрела Горловки украинскими военными.
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяющая 57 государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она работает во имя стабильности, мира и демократии в интересах более одного миллиарда человек.
Украина захотела пересчитать убытки от потери Крыма
Экономические потери, которые Украина понесла после воссоединения Крыма с Россией, необходимо заново оценить, заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников.
«Окончательных цифр убытков никто не назовет. Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб – до 135 млрд долларов. Это имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности. Но это очень приблизительная цифра», – сказал он в интервью украинскому изданию «Лига».
По его словам, в разговоре с первым вице-премьером, министром экономики страны Алексеем Любченко они условились, что необходимо еще раз провести оценку потерь Украины, поскольку они могут быть «минимум в два раза больше». Резников отметил, что на данном этапе есть смысл фиксировать все цифры максимально приближено к реалиям.
«Информировать об этом мир и самих россиян. Чтобы они понимали, что за все придется платить. Что на эти суммы будут расти проценты, и что их поколениям за это платить. Конечно, нужно готовить и правовую позицию для всех вариантов международных судов», – сказал он.
Ранее глава комитета по законодательству крымского госсовета Сергей Трофимов сообщил, что Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.
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Москва пообещала печальные последствия Украине как антироссийскому оружию Вашингтона
Использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского оружия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», – заявила Захарова, говоря о встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.
Зеленский сравнил себя с Джобсом
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании Apple.
Зеленский сообщил о встрече с гендиректором Apple Тимом Куком, который «вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире». Президент заявил, что Украина «уже является мировым IT-хабом» и «заинтересована в расширении присутствия Apple», а также «реализации новых амбициозных совместных проектов», передает РИА «Новости».
Выступая в Стэндфордском университете, Зеленский сказал, что «самой известной речью», произнесенной там, вероятно, «является речь Стива Джобса». Зеленский отметил, что «Apple начинала свой путь в гараже» с «сумасшедших», на первый взгляд, идей.
«Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу – «Это невозможно», – сказал Зеленский.
Он заявил: «Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple – iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или смс, а в нем наше украинское творение – «Государство в смартфоне». По его словам, 26 млн «украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы» и даже «открыть бизнес за 7–15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира».
Зеленский сказал, что «Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт». Как заявил президент, это означает, что «все возможно». «И наша цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтобы все наши граждане Украины могли голосовать на выборах в интернете», – сказал он.
Напомним, Зеленский проводит визит в США. Встреча с президентом США Джо Байденом не принесла киевскому лидеру ничего из того, на что он рассчитывал.
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Зеленский предсказал Украине лидерство в Европе
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете заявил, что в будущем Украина станет сильной, успешной страной и европейским лидером.
«Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», – приводит его слова ТАСС. Зеленский пояснил, что уверен в этом, «потому что возможно все».
Ранее Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе».
Глава Свободной демпартии Германии призвал ЕС изменить санкции против России
Санкции ЕС против России должны быть более точечными, заявил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер.
Нынешние санкции, по мнению Линднера, влияют на всех жителей России и позволяют властям страны «изобразить себя жертвой». При этом Линднер считает, что Россия должна изменить свою политику и «соблюдать правила распорядка» общего европейского дома.
Он призвал не допустить со стороны России «шантажа Украины» с помощью «поставок газа». По его словам, необходимо учитывать украинские интересы в вопросе реализации проекта «Северный поток – 2». Кроме того, Линднер выступил за принятие так называемого акта Магнитского, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle.
Напомним, данные опроса, проведенного в конце августа институтом изучения общественного мнения INSA по заказу Bild am Sonntag, свидетельствуют, что за Свободную демократическую партию на сентябрьских выборах в Бундестаг готовы проголосовать 13% избирателей.
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