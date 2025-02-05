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    5 февраля 2025, 16:45 • В мире

    Игры Трампа с Мексикой и Канадой уничтожают репутацию США

    Игры Трампа с Мексикой и Канадой уничтожают репутацию США
    @ Paul Sancya/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Президент США внезапно отложил на месяц свои угрозы ввести крупные торговые пошлины против своих ближайших соседей – Канады и Мексики. Почему Дональд Трамп передумал, насколько серьезные уступки сделали для этого Соединенным Штатам Оттава и Мехико – и почему происходящее вредит США и помогает России?

    24 часа хаоса. Именно так некоторые СМИ назвали период, внутри которого Трамп сначала ввел 25% пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а затем после разговора с руководителями этих стран приостановил пошлины сроком на месяц.

    Сами пошлины Трамп вводил потому, что Канада и Мексика, по его словам, подрывали национальную безопасность США. В частности, не препятствовали экспорту фентанила (наркотика, от которого ежегодно гибнет более 70 тыс. граждан США), а также притоку нелегальных мигрантов. «Президент ясно дает понять и Канаде, и Мексике, что Соединенные Штаты больше не будут свалкой для незаконных смертельных наркотиков и незаконных людей», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. И никаких симпатий, никаких сантиментов Белый дом в отношении даже своего ближайшего союзника тут не испытывал.

    «Избавьте меня от слезливой истории о том, что Канада – наш «лучший друг». Я люблю Канаду и у меня много канадских друзей. Но выполняет ли правительство свои цели НАТО по военным расходам? Останавливают ли они поток наркотиков в нашу страну?» – риторически спрашивает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    В ответ на санкции премьер-министр Канады Джастин Трюдо угрожал ввести против США аналогичные 25-процентные пошлины. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум особо ничем не угрожала и пыталась договориться, лишь намекая на санкции.

    Экономисты уже сидели и считали убытки для всех трех стран. Выяснилось, что санкции Трампа и ответные меры со стороны Канады и Мексики привели бы к потере 400 тыс. рабочих мест в США, 540 тыс. в Канаде и 2,2 млн в Мексике. А также к экономическим потерям в десятки миллиардов долларов. И неудивительно, ведь 83% экспорта Мексики и 78% экспорта Канады идут в США, тогда как около трети экспорта США направляется в Канаду и Мексику.

    При этом тарифы ударили бы и по цепочкам поставок, на которые приходится до 50% всей американо-канадской торговли.

    «Например, при производстве Chevy Silverado или Dodge Challenger компоненты пересекают границы несколько раз, прежде чем будут собраны в конечный продукт», – пишет Институт Брукингса.

    Однако потери в итоге были отложены – после «дружеских», по словам Трампа, переговоров с Трюдо и Шейнбаум Дональд Трамп заморозил введение пошлин на один месяц. В обмен на ряд уступок со стороны Оттавы и Мехико.

    Так, например, канадцы согласились потратить 1,3 млрд канадских долларов (примерно 900 млн американских) на укрепление границы, отправить на ее охрану дополнительно 10 тыс. человек, признать наркокартели террористическими организациями, вместе с США бороться с оргпреступностью, а также создать так называемого фентанилового царя – то есть человека, который будет координировать усилия всех ведомств для борьбы с потоком наркотиков.

    Вот только насколько серьезны эти уступки? Ряд мер по укреплению границы планировались еще до трамповских пошлин. Созданные совместно с США отряды по борьбе с преступниками вряд ли будут отправлены на юг от Рио-Гранде для борьбы с мексиканскими картелями, а у «царя» не будет особых свершений, поскольку поток фентанила из Канады в США крайне небольшой. Так, в 2024 году сотрудники таможенной и пограничной службы США изъяли 9,6 тыс. кг фентанила на американо-мексиканской границе и всего 19 кг на американо-канадской.

    С мексиканской стороны похожая история. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о направлении 10 тыс. сотрудников Национальной гвардии для охраны границы. Канадцы также усилили пограничный контроль. Но Мексика отправляла войска и раньше – десять, пятнадцать тысяч человек. Они мало что решали в условиях масштабной коррупции, а также притока оружия для картелей из США.

    Да, администрация Трампа обещала бороться с этим притоком – но как? Для этого нужно ограничивать свободу продажи оружия (которое в южных штатах США в буквальном смысле можно продавать из багажников машин), а значит, наступить на горло сторонникам свободной торговли стволами и их сообществу в лице Национальной Оружейной Ассоциации. Проще говоря, ключевым избирателям и одному из главных спонсоров Республиканской партии.

    В итоге получается ситуация, когда заморозка тарифов не приведет к видимому результату ни по мигрантам, ни по картелям, ни по фентанилу. «Поток фентанила в США из Канады настолько мал, что будет сложно показать Трампу некое гигантское сокращение», – говорит премьер Ньюфаундленда и Лабрадора Эндрю Фьюри. А значит, через месяц Трамп снова поднимет вопрос о пошлинах.

    И в этом, по мнению экспертов, его задумка. «Когда он что-то делает, и кажется, что все немного хаотично, это не так. Это гениально у Трампа получается», – считает советник по вопросам торговли американского президента Питер Наварро.

    Трамп сейчас продает саму заморозку как победу, а затем использует риск разморозки для того, чтобы продавливать канадцев и мексиканцев по всем вопросам, которые ему важны и интересны. «Неопределенность в деталях требований г-на Трампа, похоже, является такой же частью его стратегии, как и угроза самих тарифов. Оставляя свои требования в некой тайне, он может решить, когда закончить переговоры», – пишет The New York Times. И на каких условиях. И с риском повторения всей этой истории с тарифами в любой нужный Трампу момент.

    «Будь то завтра, через месяц или через год... президент Трамп продолжит использовать угрозу введения пошлин, чтобы получить то, что он хочет», – заявил премьер-министр Онтарио Даг Форд.

    Правда, даже если этот подход и приведет к подчинению канадских и мексиканских элит, он будет чреват общим ухудшением отношений с этими странами.

    Так, канадские болельщики освистывают американский национальный гимн на играх НХЛ, местные СМИ публикуют возмущенные заявления граждан и политиков. Эксперты призывают сделать выводы из этой ситуации и заняться диверсификацией внешней торговли. Торговли, от которой США во многом выигрывали.

    «Вам действительно повезло, что Канада – это страна, которая продает вам нефть, газ и электроэнергию, – заявила бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд. – Мы гораздо более надежный поставщик, чем, скажем, Венесуэла. И дело в том, что особенно с появлением ИИ потребности Америки в энергии будут только расти».

    А в многополярном мире надежность партнера котируется превыше всего. И уж точно превыше тех выгод, которые можно получить при помощи игры в тарифный покер.

    Таким образом, хотя Трамп на короткой дистанции и выигрывает, стратегически ухудшение отношений с ближайшими соседями сослужит США плохую службу. Он подрывает саму важнейшую идею Запада как надежного и нерушимого союза, основанного на общей свободной торговле и общих ценностях. Сам факт угрозы введения пошлин против соседей со столь переплетенной с США экономикой доказывает, что Вашингтон не ставит ни во что интересы даже самых близких союзников. Что ж, тем выгоднее и привлекательнее на мировой арене будут выглядеть те объединения, которые ничего подобного не совершают и в которые входит Россия – например, БРИКС.

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