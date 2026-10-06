Сепаратистская Партия Квебека победила на выборах

Tекст: Игорь Иножарский

Сепаратистская Партия Квебека одержала победу на провинциальных выборах в Квебеке, прошедших в понедельник, однако не набрала достаточного числа мест для единоличного формирования правительства и будет вынуждена опираться на поддержку оппозиции, передает The Guardian.

Партия Поля Сен-Пьера Пламондона впервые за более чем десятилетие возвращается к власти с обещанием провести новый референдум о независимости Квебека от Канады, но ее результат – около 60 мандатов при необходимых для большинства 64 в 127-местном Национальном собрании – означает формат миноритарного правительства.

Победа Партии Квебека усложнила задачу премьера Марка Карни по сохранению общенационального единства на фоне тарифного давления со стороны президента США Дональда Трампа, против которого Карни продвигает стратегию единого фронта, в то время как новый квебекский лидер добивается выхода провинции из состава Канады.

Аналитики связали исход голосования с усталостью избирателей от находившегося у власти с 2018 года правоцентристского правительства Coalition Avenir Quebec, тогда как поддержка идеи независимости по опросам остается около 30%, что близко к минимальным значениям после неудачных референдумов 1980 и 1995 годов.

Пламондон объявил, что не будет выносить вопрос о независимости на голосование до ухода Трампа из Белого дома и готов сотрудничать с федеральными властями, когда это отвечает интересам Квебека, но его курс на сопротивление росту иммиграции, разрыв символических связей с британской монархией и блокировку проекта скоростной железной дороги между Квебеком и Онтарио может усилить трения с Оттавой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Канады решили запустить в США рекламу с цитатами Рональда Рейгана против тарифов Дональда Трампа. Власти Канады также в прошлом году пригрозили ответными мерами на тарифы Трампа против страны. В 2024 году Оттава пообещала ответить на возможное введение Белым домом новых тарифов в отношении канадских товаров.