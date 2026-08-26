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    26 августа 2026, 19:20 • В мире

    Канада нашла опору для торговой войны с США

    Эксперты объяснили перспективы торговой войны Канады и США

    Канада нашла опору для торговой войны с США
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    США и Канада вступают в новый виток торговой войны: после провала переговоров Вашингтон и Оттава обменялись новыми тарифами, а стороны уже готовятся к дальнейшей эскалации. Эксперты считают, что Оттава рассчитывает дотянуть противостояние до выборов в Конгресс США и в случае победы демократов добиться смены курса Вашингтона. На кого еще может опереться Канада в борьбе с Белым домом?

    Канада объявила о введении ответных пошлин в отношении США. Как сообщили в министерстве финансов, действующие тарифы на американские сталь и алюминий будут увеличены вдвое – до 50%. Для бытовой техники, молочной продукции и ряда других товаров вводится пошлина в 25%, для электроприборов – 15%.

    Новые тарифы вступят в силу 8 сентября и затронут около 6% объема товаров, которые Канада импортировала из США в прошлом году. Однако, как отмечает The Economist, до начала действия ответных мер премьеру Марку Карни предстоит решить более серьезную задачу – защитить собственную экономику от последствий конфликта с Вашингтоном. США, по оценке издания, могут пережить потерю части канадского рынка, тогда как для Канады разрыв с крупнейшим торговым партнером способен оказаться гораздо болезненнее.

    При этом рассчитывать на широкую международную коалицию Оттаве пока не приходится. Как напоминает Politico, еще в начале года Карни призывал в Давосе демократические страны и сторонников свободной торговли объединиться против политики президента США Дональда Трампа. Однако новая торговая война началась слишком рано для создания такого альянса. «Семь месяцев спустя канадский премьер в основном борется с главой Белого дома в одиночку», – указывает издание.

    ЕС, Британия, Япония и другие азиатские партнеры США стараются не привлекать к себе лишнего внимания Вашингтона. «Европа политически близка к Канаде, но координация коллективного противодействия США будет восприниматься как значительная эскалация», – сказал аналитик Института Брукингса Томас Райт.

    Сам Карни, однако, демонстрирует уверенность в том, что у Оттавы достаточно возможностей для маневра. По его словам, за последний год Канада заключила автомобильное соглашение с Южной Кореей, добилась снижения тарифов с Китаем, подписала договор об экспорте энергии в Германию и восстановила поставки урана в Индию.

    При этом нынешнее обострение стало прямым следствием провала переговоров между Оттавой и Вашингтоном. 22 августа США ввели 50-процентные пошлины на ряд категорий канадских товаров, включая пиво и сыр. Кроме того, с 1 января 2027 года Вашингтон намерен повысить до 50% пошлины на все легковые и грузовые автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Трамп заявил, что производители смогут избежать этих мер, если перенесут производство в США.

    Решение последовало после того, как представители двух стран не смогли согласовать торговую сделку. При этом Оттава и Вашингтон возложили ответственность за срыв переговоров друг на друга. Торгпред США Джеймисон Грир заявил, что Канада отказалась финализировать соглашение, которое обеспечило бы ей «наилучшие условия среди всех крупных экспортеров» на американском рынке.

    Карни, в свою очередь, утверждает, что именно США в последний момент изменили условия сделки, назвав предложенные корректировки «несправедливыми, неэкономическими». По данным Bloomberg, переговоры сорвались из-за вмешательства американского министра торговли Говарда Латника. Чиновник посчитал проект соглашения слишком выгодным для Оттавы.

    После срыва переговоров Трамп перешел к прямым угрозам. Глава Белого дома назвал представителей канадского руководства «клоунами» и заявил, что США больше не намерены поддерживать северного соседа. «Помните, большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов подчиниться, иначе последствия для Канады будут гораздо хуже!» – написал Трамп в Truth Social.

    Таким образом, ответные тарифы Оттавы становятся не столько началом самостоятельной торговой стратегии, сколько попыткой повысить цену давления со стороны Вашингтона. Карни стремится показать, что у Канады есть альтернативные рынки и партнеры.

    Судя по всему, США и Канада не успеют подписать торговое соглашение до выборов в Конгресс, полагает американист Малек Дудаков. При этом, отмечает он, нынешняя пикировка затрагивает довольно ограниченный перечень товаров. «Тарифы введены в отношении канадских товаров на 20 млрд долларов, которые поступают на американский рынок. Общий же товарооборот двух стран – чуть меньше одного триллиона», – пояснил эксперт.

    Он напомнил, что значительная часть торговли между двумя странами осуществляется в рамках соглашения о свободной торговле USMCA. «В отношении этих товаров тарифы и пошлины не действуют. Соответственно ущерб экономикам двух стран носит весьма ограниченный характер», – подчеркнул собеседник.

    При этом политический ущерб двусторонним отношениям уже оказался гораздо серьезнее. «Карни активно использует антиамериканскую карту внутри страны, зарабатывая на этом политические очки и популярность. Он также эксплуатирует идею о снижении зависимости от США», – отметил Дудаков.

    По словам эксперта, Оттава также стремится переориентировать торговые связи. «Очевидно, канадский премьер хочет претворить в жизнь план создания единого пространства свободной торговли с ЕС и странами транс-тихоокеанского партнерства – Японией, Южной Кореей, частью Латинской Америки, которая имеет выход к Тихому океану.

    Интересно, на форуме в Давосе был уже представлен подобный план под названием «Мир минус один».

    Также последствия противостояния США и Канады затронули военно-техническую сферу. Канада отказывается от покупок американских вооружений, например, от истребителей F-35, и хочет переходить на европейские модели. Также Оттава не поддерживает создание системы ПВО «Золотой купол» над всей Северной Америкой», – напомнил он.

    При этом, по мнению Дудакова, даже возможная смена администрации в Вашингтоне не вернет отношения к прежнему состоянию. «Безусловно, если следующим президентом США станет член Демократической партии, Оттава попытается восстановить отношения с южным соседом. Но, думаю, вернуться на прежний их уровень они вряд ли смогут. Нынешние противоречия обещают остаться, что называется, всерьез и надолго», – считает эксперт.

    С экономической точки зрения аргументы как США, так и Канады вполне понятны, рассуждает американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Оттава вместе с некоторыми европейскими и азиатскими странами на фоне высоких американских пошлин изобрели «серую схему». Так, вышеупомянутые игроки ввозят в США азиатские товары, но маркируют их как европейские или канадские.

    Эксперт отмечает, что такая схема приносит Европе и Канаде солидную прибыль. «В свою очередь, Брюссель и Оттава напоминают Вашингтону о международном разделении труда, торговых соглашениях и глобализации рынков», – детализировал собеседник.

    Однако вопрос имеет не только экономическое измерение. «Ни для кого не секрет, что Трамп превратил тарифные вопросы в инструмент политического давления на другие страны. Карни это понимает. Также он осознает, что энергетические системы его страны и США тесно связаны, особенно в приграничных штатах», – продолжает аналитик.

    По его мнению, именно энергетическая зависимость может стать одним из главных козырей Оттавы в противостоянии с Вашингтоном. «Карни может намекнуть Трампу на потенциальное изменение работы канадских энергосистем, от которых зависят перетоки на американскую территорию. Думаю, если ситуация будет развиваться в подобном русле, советники главы Белого дома укажут ему на опасность блэкаутов в некоторых американских городах», – предположил американист.

    Кроме того, напомнил он, Канада поставляет углеводороды по нефтепроводу Keystone из провинции Альберта на нефтеперерабатывающие заводы в Иллинойсе и Техасе. «Судя по всему, эти козыри также сыграют решающую роль в торгово-экономической войне Оттавы и Вашингтона. Собственно, в канадской прессе и части общества уже постулируются призывы действовать против Трампа так же жестко, как Китай», – отметил Дробницкий.

    «Либеральные и мейнстримные СМИ в Штатах также помещают в одну связку Пекин, Тегеран и Оттаву – как страны, умеющие говорить Трампу «нет». Против главы Белого дома играет и то, что объявленная целью тарифных войн защита внутреннего производителя и реиндустриализация пока очень сильно буксуют»,

    – добавил аналитик. На этом фоне, считает Дробницкий, нынешняя тактика Карни может принести ему политические дивиденды. «Рейтинг премьера явно вырастет среди антитрамповской фронды. При этом, думаю, события будут развиваться не по экстремальному, а по вялотекущему сценарию. Стороны в публичном и кулуарном полях начнут прения, которые продлятся до ноября», – спрогнозировал политолог.

    «Затем пройдут выборы в Конгресс США, в которых, вероятнее всего, победит Демократическая партия. После этого демократы попытаются лишить президента ряда внешнеполитических полномочий», – подчеркнул Дробницкий.

    Впрочем, надежда Оттавы на возвращение отношений США и Канады к ситуации середины нулевых, по мнению эксперта, безосновательна. «Мир дробится на технологические зоны. Невозможно игнорировать фактор Китая и экономическую просадку Европы. Таким образом, Карни, даже в случае победы над Трампом, придется стратегически менять канадскую внешнюю политику, чтобы встроиться в новую глобальную повестку», – указал собеседник.

    Одновременно, считает Дробницкий, формируется и более тесное взаимодействие Канады с другими центрами силы, заинтересованными в противодействии экономическому давлению США. «ЕС всегда воспринимал Канаду, как лучшую версию США. Для Японии же выгодны такие союзники в ее стремлении стать большой тихоокеанской державой. Уверен, они вместе уже формируют пакетные предложения для будущего нового демократического президента США», – резюмировал американист.

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