  • Новость часаМинобороны доложило почти о 400 уничтоженных над Россией дронах ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В России воссоздадут высшее военно-морское училище имени Фрунзе
    Пашинян лишил права голосовать большую и влиятельную диаспору армян
    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару
    Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    4 июля 2026, 09:30 • В мире

    Юбилей США не радует даже американцев

    Юбилей США не радует даже американцев
    @ Mark Lennihan/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    США празднуют 250-летний юбилей в ужасном настроении. Только половина американцев испытывают гордость за родину, хотя в 2013 году таких было 82%. Тем не менее, с их державой пока еще приходится считаться и ценить моменты, когда она поворачивается к России своей светлой стороной. А было их немало.

    Открытка на юбилей должна быть теплой, а в случае с США и всего комплекса отношений с ними это трудно: уж они-то постарались, чтобы на сердце России был камень.

    Но поздравить все-таки надо, не совсем чужие люди, и вспомнить есть что. Примерно половину того срока, когда между США и Россией были какие-то отношения, это были хорошие отношения, порожденные, как это часто бывает, наличием общий врагов. Прежде всего, Великобритании, а в наполеоновский период – и Франции, но познакомились благодаря другим.

    XVIII век – это все еще время пиратов, ничуть не романтичное на взгляд держав, ведущих морскую торговлю. Например, в Средиземноморье грабежом занимались берберы – вассалы османского султана. И европейские гранды, и только что нарожденные США платили им дань за то, чтобы не трогали торговые суда, но со временем это перестало помогать. Так началась первая война Вашингтона в Старом свете. Как ни странно, вполне благородная с точки зрения целей.

    Но маневров было больше, чем боев, и в какой-то момент фрегат «Филадельфия» – гордость американского флота – сел на мель, после чего его захватили берберы. Освободить команду удалось благодаря вмешательству российского императора Александра I, который договорился с османами через русскую дипслужбу. Это тронуло президента США (третьего по счету) Томаса Джефферсона – одного из «отцов-основателей» и авторов «декларации независимости», первого госсекретаря и непререкаемого авторитета. С российским монархом он дружил по переписке, а потомкам завещал дружить с Россией в целом, «искать прежде всего ее расположения».

    «Желательно, чтобы такие чувства разделяла вся нация»,

    – писал президент полковнику Уильяму Дуэйну.

    И она по большому счету разделяла. В образованных кругах Россия воспринималась как единственный союзник США в Европе, несмотря на все установочные различия. В императорском Петербурге эти различия осознавались еще острее, но там оценили ловкость молодого американского государства.

    Впоследствии американцы все-таки уничтожили берберский флот, тактически объединившись ради этого с ненавистными британцами, а еще до того – сожгли «Филадельфию», чтоб не досталась врагу. День дерзкой вылазки теперь отмечают как день рождения морского десанта, а осуществил ее легендарный в Америке морской офицер Стивен Декейтер.

    Помимо прочего, он автор известной максимы, по которой живут США: «Моя страна может быть не права, но это – моя страна».

    Стремительно развиваясь и богатея, страна также распухала от самодовольства. К началу гражданской войны она – мировой лидер во многом из очень важного, от уровня грамотности до темпов строительства железных дорог. Наблюдая в то же время бардак и управленческую слабость у соседей по континенту, в Вашингтоне проникались концепцией «явного предначертания». По ней, если коротко, США столь хороши и уникальны, что, очевидно, избраны Богом для распространения себя как светоча цивилизации. На таких настроениях они расширились от океана до океана и захватила 55% Мексики.

    Россия не вмешивалась. Наоборот, отступала, ценя общую антибританскую ось. Продажу Аляски в этом смысле часто трактуют неверно: ее приходилось прямо-таки втюхивать, раздавая взятки в Конгрессе. Но свои колониальные проекты в Тихом океане Петербург сворачивал не только из-за их дороговизны, а сознательно избегая ссоры с Вашингтоном. Уступка американским империалистам Гавайских островов, которые просились в состав Российской империи, – из этой серии жестов.

    Вашингтон продолжал наглеть, но ценил то, что называл «русским нейтралитетом» и, по крайней мере, не искал поводов для конфликта, тем более, что, как пел Михаил Круг, все-таки вытянул к одиннадцати туз. Расширение на территорию Мексики сделало абсолютно неизбежной гражданскую войну, которая, в свою очередь обнулила американские рекорды и отбросила страну назад в развитии. В столь же хорошую форму, как до раскола, США придут только в начале второй половины XX века, став одним из главных выгодополучателей Второй мировой войны.

    Вернувшись с нее, белые американцы родили поколение бумеров и жили на пике экономики возможностей, когда средний рабочий мог купить дом и отправить нескольких детей в колледж, но уже в 1970-х колоссально подорожало жилье, а в 1980-х образование.

    В том, что касается отношений с Россией, данный период накрепко привязан к холодной войне, но она не была для США безальтернативным выбором. Сторонники сохранения союза с СССР после победы над Гитлером – это отнюдь не маргиналы, а сам Франклин Делано Рузвельт, его влиятельная супруга Элеонора и его вице-президент в 1941-1945 годах Генри Уоллес, причем последний был откровенным русофилом, выступал за «конвергенцию американского капитализма с русским коммунизмом» и переписывался с Николаем Рерихом, которого называл «учителем».    

    Неосторожность Уоллеса сгубила: потрясывая его философскими письмами, партия уговорила тяжело больного Рузвельта взять следующим вице-президентом и фактическим преемником Гарри Трумана, который представлял совсем другое крыло Демократической партии – традиционалистское, где воспринимали «красных» как экзистенциальную угрозу из-за отношения коммунистов к частной собственности и религии.

    В 1920-х по старой памяти широкая американская общественность еще разделяла русских и коммунистов. Поэтому стала возможной так называемая Американская администрация помощи Герберта Гувера – будущего президента и большого поклонника Джефферсона, которая собирала деньги и закупала продукты для голодающего Поволжья.

    «Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное, гигантское свершение, достойное величайшей славы, и надолго останется в памяти миллионов русских… которых вы спасли от смерти»,

    – напишет ему потом Максим Горький.

    Но в 1950-х разницу уже мало кто видел – русские с коммунистами сплелись в США в единое понятие, которым запугивали детей.  

    Может показаться, будто все хорошее, что связывало Россию и США, упирается в конкретные персоналии – от Джефферсона до Рузвельта, тогда как наши противостояния охватывают государства в целом, а подчас и народы. Неприятие американцами СССР как своего рода обители зла подчас мешало политикам с умеренными взглядами, поэтому шаги навстречу Москве лучше всего получались у тех, кого невозможно было заподозрить в симпатиях к коммунистам. Например, при Ричарде Никсоне.

    Однако у тех, кто осознанно разрушал российско-американские отношения в период тактических союзов, тоже есть конкретные имена и фамилии. Иногда они даже повторяются из века в века. Например, Джордж Кеннан.

    Журналист Джордж Кеннан устраивал масштабные и талантливые акции по дискредитации русской империи как «тюрьмы народов» и учредил в конце XIX века в США так называемое Общество друзей свободной России с откровенно революционными планами. В советский период его описывали как романтика, который, посетив однажды каторгу в Сибири, проникся искренним состраданием к ссыльным и подружился с некоторыми политзаключенными. Но сегодня его деятельность слишком похожа на кампанию с планом и заказчиком, может быть, даже британским.

    Его внучатый племянник Джордж Фрост Кеннан, будучи послом США в Москве в начале 1950-х, написал и обосновал концепцию сдерживания, которая стала основой политики Вашингтона на долгие годы и почти ничего не оставила от боевого братства 1940-х. Его считают вторым по значимости ответственным за начало холодной войны со стороны США после Трумана.

    Впрочем, тот же самый Кеннан под конец жизни был известным противником расширения НАТО и провоцирования России, отказавшейся от коммунизма. Если бы его послушали еще раз, конфликта вокруг Украины могло бы и не быть. Но он есть, и неизвестно, когда закончится, а США – его закоперщик и выгодоприобретатель, сбывающий Европе оружие, газ и нефть в огромных объемах. О чем теперь ни ностальгируй, а это мы запомним навсегда и вряд ли когда-нибудь сможем относиться к Америке столь же тепло, как при Джефферсоне, Гувере, Рузвельте или хотя бы Клинтоне.    

    Но сообщаться все же будем. Вероятно, «золотой век США» позади навсегда: свои 250 они встречают не в лучшей форме и в атмосфере национального пессимизма, охватившего половину страны. Но их экономика, международная сеть лоббистов и 11 авианосных групп позволяет платить за ошибки пусть дорого, но не критично много – хоть в Ираке, хоть в Иране. В свои 250 это мощный центр влияния в мире, и с этим придется считаться.

    Даже если вывести за скобки весь оптимизм об общих выгодах и другие мосты через Берингов пролив, у именинника слишком большая тушка, чтобы всегда ее обходить и полностью игнорировать. Но чем меньше он лезет в нашу жизнь, тем лучше, – и это наконец-то звучит, как тост.

    Главное
    На Украине уничтожены несколько АЗС в трех областях
    Системы ПВО за день уничтожили 188 украинских дронов над регионами России
    Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы
    Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине
    FIDE отстранила российского гроссмейстера Крамника от турниров
    Зампред ЦБ Заботкин назвал абсурдной идею заморозки вкладов россиян
    В эфире «Радио судного дня» прозвучали сообщения «Герцотютя» и «Смоковный»

    Мировую экономику спасет искусственный интеллект

    Названы четыре фактора, которые будут влиять в ближайшем будущем на мировую экономику. Россию эти факторы тоже не обойдут стороной. И только один из четырех является позитивным, на который возлагают особые надежды. Что ждет мировую экономику и как это затронет российскую? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие «стекольной столицы» России приблизит освобождение Донбасса

    Российские войска завершают освобождение одного из крупнейших и ключевых городов Донбасса – Константиновки. Чем известен этот город в российской истории, какую тактику применили российские войска для вскрытия данного укрепрайона ВСУ и что даст освобождение Константиновки с точки зрения результатов всей спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Подготовка к третьей мировой обогатила телефонных мошенников

    Исследования показывают, что Соединенные Штаты Америки – один из лидеров по активности телефонных и интернет-мошенников. При этом Украина, особенно город Днепропетровск, стала ведущим рассадником этого теперь уже глобального явления. Можно ли найти на мошенников управу в мировом масштабе? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации