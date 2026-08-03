Суд в Москве вернул работу уволенному за плохую игру пианисту

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд в Москве постановил взыскать с оркестра 1,2 млн рублей в пользу пианиста, уволенного после испытательного срока за низкое мастерство исполнения, передает РИА «Новости».

Мужчина был принят на должность артиста первой категории с зарплатой 184 тыс. рублей.

Работодатель решил расторгнуть договор, ссылаясь на то, что музыкант не держал ритм, плохо читал ноты, опаздывал на репетиции и не выполнял задачи художественного руководителя.

Увольнение состоялось 14 декабря 2025 года, однако уведомление артисту вручили лишь на следующий день. Кроме того, при трудоустройстве его не ознакомили с должностной инструкцией.

«При увольнении работника как не выдержавшего испытание, обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя. Однако из материалов дела не следует, каким образом оценивался уровень профессионализма истца, качество выполнения им своих обязанностей», – установил суд.

Инстанция отметила, что к дисциплинарной ответственности пианист не привлекался, а конкретных указаний по устранению недостатков не получал.

Суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей за вынужденный прогул, а также 30 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ранее уволенная за кормление кота уборщица подала иск к бывшему работодателю.

Совет Госдумы отклонил инициативу об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении.