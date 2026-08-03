Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Мужчина пострадал при атаке БПЛА на склад во Владимирской области
В результате падения беспилотного летательного аппарата на территорию складского комплекса во Владимирской области травму головы получил молодой человек, сообщил губернатор области Александр Авдеев.
«В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы», – сообщил губернатор в Max.
Пострадавшего на карете скорой помощи доставляют в БСМП.
Глава региона добавил, что полученные ранения предварительно оцениваются как легкие и не повлекут серьезных последствий для здоровья.
Напомним, в ночь на понедельник беспилотные летательные аппараты поразили складской комплекс в Собинском округе.
В воскресенье ВСУ атаковали беспилотниками склад Wildberries в Самарской области.
В конце июля склады на Юге России подверглись ударам украинских беспилотников.