Мужчина пострадал при атаке БПЛА на склад во Владимирской области

Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе

Tекст: Антон Антонов

«В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.

Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».

Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.

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