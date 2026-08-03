В ходе атак ВСУ в Брянской области пострадали восемь человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате атак вражеских беспилотников в Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина», – написал глава области в Max.

Ковальчук уточнил, что всем пострадавшим жителям незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле при ударах украинских беспилотников по территории региона пострадали три местных жителя.

В начале того же месяца украинские военные целенаправленно атаковали пассажирский туристический автобус на границе с Белоруссией.

В конце июня жертвами удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю стали два человека.