Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
В ходе атак ВСУ в Брянской области пострадали восемь человек
В результате налетов украинских дронов на три района Брянской области осколочные ранения получили восемь мирных жителей, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«В результате атак вражеских беспилотников в Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина», – написал глава области в Max.
Ковальчук уточнил, что всем пострадавшим жителям незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле при ударах украинских беспилотников по территории региона пострадали три местных жителя.
В начале того же месяца украинские военные целенаправленно атаковали пассажирский туристический автобус на границе с Белоруссией.
В конце июня жертвами удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю стали два человека.