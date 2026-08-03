Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
СК возбудил дело о теракте после удара по складу под Владимиром
Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после удара украинских боевиков по складскому помещению во Владимирской области, сообщил Следственный комитет.
Дело возбуждено по статье о теракте, указало ведомство в Max.
«Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы», – отмечается в сообщении.
Между тем губернатор региона Александр Авдеев сообщил об увеличении количества раненых.
«Стало известно о третьем пострадавшем – молодой мужчина с травмой пальца руки. Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно», – написал Авдеев в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники поразили складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. В результате падения аппарата молодой человек получил травму головы. Позже количество пострадавших увеличилось до двух человек.