СК возбудил дело о теракте после удара по складу под Владимиром

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело возбуждено по статье о теракте, указало ведомство в Max.

«Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы», – отмечается в сообщении.

Между тем губернатор региона Александр Авдеев сообщил об увеличении количества раненых.

«Стало известно о третьем пострадавшем – молодой мужчина с травмой пальца руки. Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно», – написал Авдеев в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники поразили складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. В результате падения аппарата молодой человек получил травму головы. Позже количество пострадавших увеличилось до двух человек.