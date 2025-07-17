Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Путин подписал указ о награждении ученых
Путин наградил ученых за заслуги в научной деятельности
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда российских ученых в области ядерных технологий, биомедицинской химии и математики.
Орденом Дружбы отмечен вице-директор Объединенного института ядерных исследований из Московской области Сергей Дмитриев, говорится в документе, передает ТАСС.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены профессор Томского политехнического университета Сергей Ливенцов, заместитель директора Российского центра научной информации Валерий Семашко, научный руководитель математического института им. С. М. Никольского РУДН Александр Скубачевский и ведущий научный сотрудник НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича Ольга Тихонова.
Высокое звание «Заслуженный деятель науки РФ» получили научный сотрудник Медико-генетического научного центра Елена Дадали, главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Юрий Кузьмин и замдиректора Владикавказского научного центра РАН Алан Лолаев.
В феврале Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.
Ранее он пообещал сделать все для поддержки российских ученых.