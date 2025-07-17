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    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

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    17 июля 2025, 21:19 • Новости дня

    Путин подписал указ о награждении ученых

    Путин наградил ученых за заслуги в научной деятельности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда российских ученых в области ядерных технологий, биомедицинской химии и математики.

    Орденом Дружбы отмечен вице-директор Объединенного института ядерных исследований из Московской области Сергей Дмитриев, говорится в документе, передает ТАСС.

    Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены профессор Томского политехнического университета Сергей Ливенцов, заместитель директора Российского центра научной информации Валерий Семашко, научный руководитель математического института им. С. М. Никольского РУДН Александр Скубачевский и ведущий научный сотрудник НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича Ольга Тихонова.

    Высокое звание «Заслуженный деятель науки РФ» получили научный сотрудник Медико-генетического научного центра Елена Дадали, главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Юрий Кузьмин и замдиректора Владикавказского научного центра РАН Алан Лолаев.

    В феврале Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Ранее он пообещал сделать все для поддержки российских ученых.

    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

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    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

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    16 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» между Башкирией и Свердловской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Официальный старт движению на отрезке между Дюртюли в Башкирии и Ачитом в Свердловской области был дан по видеосвязи, передает ТАСС. Новый участок проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Дорога обладает четырьмя полосами движения и шестью транспортными развязками, по две на каждый регион, участвующий в проекте.

    Ожидается, что открытие трассы повысит безопасность дорожного движения и сократит время в пути, при этом грузовой транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов. Такой шаг должен стимулировать развитие туризма и увеличить инвестиционную привлекательность регионов.

    Данный участок стал очередным этапом реализации президентского поручения о продлении трассы Москва – Казань до Екатеринбурга. Власти рассчитывают, что полностью автомагистраль от Москвы до Тюмени откроется в 2026 году.

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    16 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    В церемонии открытия приняли участие полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, передает РИА «Новости».

    Глава государства подробно ознакомился с этапами создания производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс». Новый цех позволит выпускать подъемно-транспортное оборудование и нестандартные изделия тяжелого машиностроения, что должно обеспечить отрасль необходимым оборудованием и снизить зависимость от импорта.

    Ожидается, что уже в будущем году новое производство снизит дефицит инвентаря для горно-металлургической отрасли. Завод сможет выпускать более 10 тыс. тонн продукции ежегодно. Предприятие работает в связке с современным литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК, что позволяет наладить полный цикл производства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

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    16 июля 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшее металлургическое предприятие Урала, где ознакомился с работой и новейшими достижениями Магнитогорского металлургического комбината.

    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где ознакомился с производственными площадями и новейшими проектами предприятия, передает ТАСС. Особое внимание глава государства уделил достижениям комбината, подчеркнув его значимость для экономики региона и всей страны.

    Первым объектом, который осмотрел президент, стала коксовая батарея №12. Эта установка была запущена в 2024 году и признана самой мощной в России, ее годовая производительность составляет 2,5 млн тонн сухого кокса.

    Руководство ММК рассказало Путину о планах по дальнейшему развитию и внедрению современных технологий. Президент отметил важность поддержки таких предприятий для промышленного роста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск.

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    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

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    16 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    По его словам, эти проекты являются частью дальнейшего развития трассы «Восток» и расширения транспортной инфраструктуры на восточных направлениях, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все».

    Глава государства также уточнил, что создание новых транспортных подходов к границам значительно увеличит транзитные возможности России.

    В среду Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

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    16 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    «Тех мер поддержки, которые сейчас разработали, их много. Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки: от рождения ребенка, даже раньше, от поддержки беременности женщин уже начинается поддержка, вплоть до 17 лет. Одно вытекает из другого. <…> Но все равно, я полагаю, что этого недостаточно с учетом демографических проблем», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин отметил, что в детях заключается самое большое счастье и смысл жизни. По его словам, сейчас российские женщины становятся матерями впервые в возрасте 28-29 лет. «На второго, третьего ребенка зачастую просто не хватает сил», – отметил он, призвав молодые семьи не тянуть с рождением детей.

    Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представил информацию о расширении мер поддержки семей, а также о запуске новой ежегодной налоговой выплаты для работающих родителей с 2026 года.

    Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

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    15 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Красников сообщил о прорывных исследованиях РАН в области гиперзвука

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил о получении уникальных результатов в оборонных исследованиях, в частности по гиперзвуковой технике.

    Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На 2025 год мы видим, что заявки большие, мы выбираем каждую четвертую заявку только для того, чтобы сделать. <…> Уникальные результаты получаются у нас и по гиперзвуку, и по другим работам», – отметил Красников.

    Ранее Красников заявил о востребованности и эффективности фундаментальных исследований для нужд обороны и безопасности страны.

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    15 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин сам ответит на слова Трампа

    Песков: Путин сам решит, будет ли реагировать на заявление Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин самостоятельно определит, будет ли комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что комментарии на высказывания американского лидера Дональда Трампа, появятся только в случае соответствующего решения российского президента, если Путин сочтет из необходимыми, передает ТАСС.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что, несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает новых соглашений.

    Трамп ранее назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    Сообщалось, что Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    15 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Ученые нашли предмет в быту, который в 40 раз грязнее сиденья туалета на вокзале

    Tекст: Ирма Каплан

    Новое исследование показало, что на колесиках чемоданов содержится в 40 раз больше бактерий, чем на обычном сиденье унитаза, что делает их самыми загрязненными предметами обихода, к которым мы прикасаемся во время путешествий.

    Команда ученых протестировала десять чемоданов, взяв мазки с колес и с основания из мягкой и твердой обивки в санузле лондонского аэропорта. В ходе исследования выяснилось, что на каждом колесе, с которого был снят мазок, содержались сотни колоний бактерий и грибков, что намного больше, чем можно было бы найти в туалетах, пишет Dail Mail.

    Эти микробы способны вызывать пищевые отравления, инфекции и даже респираторные заболевания. Лабораторные тесты показали, что на колесиках чемодана на три квадратных сантиметра приходится 400 колоний бактерий, что меньше, чем на кредитной карте, и почти в 40 раз больше, чем на обычном сиденье унитаза с примерно 10 колониями бактерий.

    «Чемоданы, особенно их колеса и дно, являются магнитами для микробов, которые могут перебороть микробов даже из общественного туалет», – сказала изданию Travel+Leisure Эми-Мэй Пойнтер – микробиолог, возглавлявшая исследование.

    Исследование, опубликованное в InsureandGo, также показало, что в основании чемодана было около 350 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на три квадратных сантиметра.

    Исследователи говорят, что чемоданы с мягкой обшивкой оказались хуже, чем чемоданы с твердой, так как мягкая обивка задерживает влагу и грязь, что приводит к образованию плесени.

    Еще более тревожным является тот факт, что многие путешественники, распаковывая вещи, неосознанно кладут эти зараженные бактериями колесики прямо на гостиничные кровати, столы и полки шкафов.

    Исследователи рассмотрели мазок с колес под микроскопом, и на нем были обнаружены густые скопления плесени и бактерий, от остатков экскрементов человека или животных до черных пушистых спор и микробов, выделяющихся из кожи.

    В исследовании не было указания на то, что чемоданы опасны для жизни, но оно показывает, что чемоданы являются одним из наиболее часто упускаемых из виду источников загрязнения в повседневной жизни.

    «Это исследование больше посвящено профилактике. Если возможно, не катите свой чемодан по явно загрязненным местам. Например, не затаскивайте его в туалетную кабинку, если это возможно. Чем меньше грязи попадет на колеса, тем меньше вам придется беспокоиться об этом позже», – сказала микробиолог Пойнтер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, биологические компоненты бархатцев способны под действием солнечного света уничтожать бактерии и загрязнения, демонстрируя потенциал для создания новых антибактериальных покрытий и медицинских препаратов.

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Американские Typhon подставят Германию под «Орешник»

    Германия продолжает милитаризацию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования класса ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на подобные действия Берлина? Подробности

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    Этнические банды переполнили тюрьмы Швеции

    Впервые за десятилетия когда-то спокойная и мирная Швеция столкнулась с необычным для этой страны явлением – нехваткой следственных изоляторов, колоний и тюрем. Статистика показывает, что каждый десятый житель королевства имеет судимость. Как такое произошло, какие проблемы из-за этого испытывает страна – и при чем здесь миграционный кризис? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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