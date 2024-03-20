Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Путин пообещал сделать все для поддержки российских ученых
Путин: Российские власти сделают все для поддержки ученых
Власти России сделают все, чтобы поддержать ученых, заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь со своими доверенными лицами на прошедших выборах.
«Со своей стороны сделаем все, чтобы вас поддержать», – сказал глава государства, обращаясь к заместителю директора Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Анне Кудрявцевой, передает ТАСС.
Путин добавил, что российские ученые «работают успешно, добиваются результатов, становятся лауреатами Нобелевской премии».
Кроме того, отметил президент, некоторые ученые, вернувшиеся на родину из-за рубежа, теперь работают в России на постоянной основе и привлекают молодых ученых в свои лаборатории.
Путин подчеркнул, что Россия гордится достижениями своих ученых.
Ранее Путин предложил увеличить вложения в научные исследования.