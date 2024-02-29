Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Путин предложил увеличить вложения в научные исследования
Президент России в ходе послания Федеральному собранию призвал более чем вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в научные исследования, довести их до 2% ВВП.
«Основа основ технологического развития России – это наука, отечественная научная инфраструктура – наше конкурентное преимущество. Россия должна более чем двое увечить финансирование новых разработок. Это же касается и инвестиций бизнеса», – передает ТАСС слова Путина.
Российский лидер также заявил о планах запуска новых национальных проектов в сфере технологического развития.
В стране должны быть все технологические ключи в здравоохранении, продовольственной безопасности. Также это необходимо в сквозных сферах, обеспечивающих экономику страны», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Он отметил, что Россия должна создавать новые глобальные проекты, сформировать долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию. «Надо также наладить международные технологические платформы, развернуть собственный выпуск комплектующих. У России все это есть, подчеркнул глава государства. Власти обеспечат приоритетное бюджетное финансирование в этих сферах. Проекты технологического суверенитета должны помочь всей экономике выйти на высокий уровень конкурентоспособности», – заявил президент.