Украинские военные дезертировали из ВСУ на такси в Димитрове

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военнослужащие воспользовались услугами местной службы такси для дезертирства, передает РИА «Новости». Как рассказал беженец из Димитрова, один из солдат попросил таксиста объехать блокпосты, а затем переоделся в гражданскую одежду, чтобы не быть узнанным.

По словам очевидца, мужчина спросил, где можно купить гражданские вещи, после чего получил одежду в гараже водителя и был доставлен на железнодорожный вокзал. Солдат обещал вернуть форму, но больше не выходил на связь, что дало понять водителю о его намерениях.

Водитель отметил, что подобные случаи происходили неоднократно, а некоторые военные прямо говорили, что намерены покинуть место службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил направлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

Бойцы рембата ВСУ решили массово покинуть армию из-за угрозы отправки на передовую.