    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    6 февраля 2026, 07:30 • Новости дня

    Украинские военные дезертировали из ВСУ на такси в Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные дезертировали из ВСУ в Димитрове, используя службу такси, рассказал беженец из Димитрова пожелавший остаться неназванным.

    По его словам, украинские военнослужащие воспользовались услугами местной службы такси для дезертирства, передает РИА «Новости». Как рассказал беженец из Димитрова, один из солдат попросил таксиста объехать блокпосты, а затем переоделся в гражданскую одежду, чтобы не быть узнанным.

    По словам очевидца, мужчина спросил, где можно купить гражданские вещи, после чего получил одежду в гараже водителя и был доставлен на железнодорожный вокзал. Солдат обещал вернуть форму, но больше не выходил на связь, что дало понять водителю о его намерениях.

    Водитель отметил, что подобные случаи происходили неоднократно, а некоторые военные прямо говорили, что намерены покинуть место службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил направлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    Бойцы рембата ВСУ решили массово покинуть армию из-за угрозы отправки на передовую.

    5 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 18:19 • Новости дня
    Врач погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

    Врач Краснояружской ЦРБ Белгородской области погиб при ударе БПЛА по машине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа погиб врач-рентгенолог местной центральной районной больницы, сообщили власти Белгородской области

    В Белгородской области врач-рентгенолог погиб поздно вечером 4 февраля в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа. Трагедия произошла, когда БПЛА ВСУ поразил движущийся автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    Губернатор Гладков сообщил: «От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня».

    По данным региональных властей, погибший был сотрудником Краснояружской центральной районной больницы. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы.

    «Мы всегда будем чтить мужество наших медицинских работников. И персонал Краснояружской ЦРБ – это один из примеров. Они трудятся в крайне тяжелой оперативной обстановке, спасают жизни людей, несмотря на все трудности», – подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг днем системы ПВО в Белгороде и Белгородском округе уничтожили вражеские ракеты, никто не пострадал.

    До этого жертвы от атак ВСУ в регионе случились 2 февраля. Тогда двое человек погибли при атаке украинского беспилотника на частный дом в Старом Осколе.

    А 29 января водитель больницы скончался от ранений после удара дрона по медицинскому автомобилю в Грайвороне.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:00 • Новости дня
    Участники переговоров по Украине в Абу-Даби начали покидать место переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Участники консультаций по украинской проблематике в Абу-Даби завершили двухдневные переговоры и покидают место встречи, передает РИА «Новости».

    Информацию об окончании консультаций подтвердил источник, близкий к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными. Россия, США и Украина достигли договоренности об обмене 314 военнопленными.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:27 • Новости дня
    Жительница Львова обстреляла микроавтобус военкомата

    Жительница Львова открыла огонь по микроавтобусу военкомата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шевченковском районе Львова женщина с травматическим пистолетом атаковала микроавтобус с сотрудниками военкомата и полиции, сообщили в местной прокуратуре.

    В Шевченковском районе Львова 44-летняя жительница города, заметив микроавтобус, в котором находились двое полицейских и военнослужащие Галицко-Франковского военкомата, сначала ударила по стеклу автомобиля травматическим пистолетом, а затем выстрелила по транспортному средству, когда оно начало движение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Львовской областной прокуратуры

    В момент происшествия сотрудники военкомата и полиции проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации.  Информации о возможных пострадавших не приводится. Также не уточняется, была ли знакома женщина с сотрудниками военкомата или предшествовал ли инциденту какой-либо конфликт. Действия жительницы классифицированы по статье о хулиганстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Житомирской области сотрудник ТЦК открыл огонь по гражданским. Ранее в том же Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб во время задержания мужчины. А в декабре житель Львова ранил ножом сотрудника военкомата, остановившего его на улице.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Источник: Гарантии Киеву могут включать реагирование международных сил

    Запад предложил в качесте гарантий для Украины реагирование международных сил

    Tекст: Вера Басилая

    Многонациональные силы быстрого реагирования могут стать альтернативой миротворцам в гарантиях безопасности для Украины, сообщил западный источник в Абу-Даби.

    Гарантии безопасности Киеву могут предусматривать не ввод миротворцев, а механизм быстрого реагирования многонациональных сил, передает ТАСС.

    Источник агентства в Абу-Даби уточнил, что такой вариант сейчас обсуждается на международном уровне.

    По словам собеседника, вариант с миротворцами поддерживают не все участники переговоров. Он пояснил: «Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил».

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ  Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Лавров обозначил приоритеты России на Украине

    Лавров: Россия не раз объясняла США главные проблемы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что в украинском вопросе Москва ставит на первый план защиту населения русскоязычных регионов, а не спор о границах.

    Россия не раз разъясняла США, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине главное – не территория, а судьбы людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, для России важны те, кто веками жил на этих землях, говорил и воспитывал детей на русском языке, а не сам факт контроля над территориями, отмечает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что после событий 2014 года к власти на Украине пришли люди, которые назвали жителей Крыма, Донбасса и Новороссии «нелюдями». Министр напомнил, что тогдашний президент Петр Порошенко публично заявлял этим людям, что их дети будут «гнить в подвалах», в отличие от детей украинцев.

    По словам Лаврова, украинский лидер Владимир Зеленский в 2021 году также разделял людей по принципу отношения к русской культуре, советуя тем, кто считает себя частью русского мира, уехать в Россию.

    Глава МИД РФ отметил, что нынешняя власть на Украине с 2019 года, при Зеленском, приняла около дюжины законов, запрещающих русское образование, культуру, СМИ и каноническую Украинскую православную церковь. Лавров добавил, что эти инициативы включают «легализацию теории и практики нацизма» и установку памятников лицам, осужденным на Нюрнбергском трибунале.

    Он также напомнил, что администрация Дональда Трампа проявляла интерес к причинам конфликта на Украине. По словам Лаврова, в России есть люди, которые с надеждой относятся к действиям команды Трампа в сфере российско-украинских отношений, несмотря на неоднозначность их политики.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются». Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа пытается вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, считая, что Дональд Трамп якобы больше заинтересован в России, чем в европейских странах.

    До этого Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:24 • Новости дня
    ПВО сбила вражеские ракеты над Белгородом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгороде и Белгородском округе системы ПВО уничтожили вражеские ракеты, при этом по предварительным данным никто не пострадал, сообщают местные власти.

    Системы противовоздушной обороны сбили вражеские ракеты над городом Белгород и Белгородским округом. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел днем, а воздушная тревога была объявлена в 14.10 по московскому времени и отменена через 16 минут.

    «Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты вражеские ракеты. Предварительно, пострадавших нет», – заявил Гладков в своем Telegram-канале.

    На текущий момент, по его словам, информация о возможных последствиях падения обломков или иных происшествиях не поступала. Оперативные службы продолжают отслеживать ситуацию и проверяют территорию на наличие повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу 3 февраля.

    После этого медицинские учреждения и социальные объекты подключили к резервной генерации. А Гладков подтвердил серьезные повреждения инфраструктуры после ракетного удара.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Российский спецборт покинул Абу-Даби после переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Лайнер Ил-62 специального летного отряда вылетел из частного аэропорта Абу-Даби вечером после завершения переговоров, длившихся два дня.

    Российский специальный авиаборт вылетел из Абу-Даби после завершения двухдневных переговоров по украинской тематике, передает РИА «Новости». Переговоры проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, и российскую сторону представляла официальная делегация.

    Самолет Ил-62, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», покинул частный аэропорт столицы ОАЭ примерно в 18:57 по московскому времени. Подробности состоявшихся встреч и итоги переговоров не уточняются.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    Пленный украинский штурмовик рассказал о подготовке без стрельбы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, как во время подготовки после насильной мобилизации его учили делать только перевязки и практически не давали стрелять.

    Дмитров рассказал о своей подготовке после насильной мобилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, во время обучения их учили только накладывать перевязки, а стрелять почти не давали. «Нас научили только, как перевязывать руки, ноги, и всё. Толком даже не стреляли», – заявил Дмитров.

    Военнослужащий отметил, что после мобилизации с подчинёнными сначала оказался «на какой-то ферме» практически без еды, а затем их перевели в небольшой дом, где они пробыли ещё несколько дней. Там один из военнослужащих вышел набрать снега для воды и услышал русскую речь, после чего Дмитров как старший вывел себя и двух сослуживцев сдаваться.

    Дмитров подчеркнул, что никто из его группы не хотел участвовать в боевых действиях. Он также рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата задержали его на улице и сразу отправили в учебный центр. Украинец добавил, что неоднократно пытался сбежать и находился в розыске, из-за чего с ним больше не церемонились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди украинских командиров.

    Другой офицер ВСУ также подтвердил случаи пьянства в подразделениях украинской армии.

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Трое жителей Курской области вернулись из плена на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Три жителя Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года, вернулись домой после обмена, прошедшего по стамбульским договоренностям, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Трое жителей Курской области, которых Украина удерживала в заложниках, вернулись в Россию, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он уточнил: «Вернулись трое гражданских из Курской области, которых вэсэушники еще в 2024-м фактически взяли в заложники».

    Также, по словам Мединского, состоялся очередной обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей. На этот раз обмен прошел по формуле 152 на 152 – столько же российских военных вернулись домой, столько же передано Киеву.

    Мединский добавил, что с украинской стороны пленных набирали из той тысячи человек, которых Украина ранее не хотела принимать. Кроме того, каждая из сторон передала по пять раненых военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной. В результате обмена освободили 157 российских военнослужащих. В рамках этой же операции вернули домой троих российских гражданских лиц.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в канале Max Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, девять снарядов американской РСЗО HIMARS и 381 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 596 беспилотников, 650 ЗРК, 27 503 танка и других бронемашин, 1 659 боевых машин РСЗО, 33 080 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 713 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    В выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    ТАСС: Киев в рамках мирного договора хочет гарантий безопасности для Одессы

    Tекст: Катерина Туманова

    Близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил о стремлении Украины в ходе мирных переговоров получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.


    Комментарии (4)
    5 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 1,3 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Войска России продвинулись на нескольких направлениях, нанеся поражение противнику и уничтожив склады, технику и до 1,3 тыс. военнослужащих ВСУ за последние сутки.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Покровки, Новой Сечи, Хотени, Могрицы и Мирополья Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Чугуновкой и Графским.

    При этом противник потерял свыше 280 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожен склад матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанея поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Ковшаровки, Новоосиново, Боровой, Новоегоровки, Студенока, Новоплатоновки Харьковской области, Красного Лимана, Соснового и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки  улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Резниковки, Константиновки, Кривой Луки, Красноторки, Калеников, Приволья, Краматорска и Петровского ДНР.

    Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии у Нововодяного, Гришино, Нового Донбасса, Белицкого, Шевченко, Торецкого, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, пять бронемашин, артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Любицкого, Ровного, Верхней Терсы, Криничного, Комсомольского, Чаривного, Риздвянки Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

    Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Придорожное в Запорожской области, а до этого освободили Зеленое в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Ольга Иванова

    На подмосковном аэродроме совершил посадку самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена.

    Самолет с 157 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». Военных сначала доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    После прилета в Россию военнослужащих разместят в медицинских учреждениях Министерства обороны для дальнейшего лечения и реабилитации. По данным агентства, процесс возвращения прошел при посреднической поддержке ОАЭ и США, которые оказали содействие в гуманитарном аспекте обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила 29 украинских БПЛА над пятью регионами

    Минобороны: Силы ПВО сбили 29 украинских БПЛА за пять часов

    Tекст: Мария Иванова

    В течение пяти часов средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    В течение пяти часов средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны, сообщается в канале Max Минобороны.

    Ведомство уточнило, что атаки были отражены в период с восьми утра до часу дня по московскому времени.

    Согласно сообщению, наибольшее число дронов – десять – было уничтожено в Ростовской области. В Белгородской области сбили восемь беспилотников, в Брянской – семь, в Курской – три, а в Воронежской – один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за минувшую ночь нейтрализовали 95 украинских дронов.

    За шесть часов вечером в среду уничтожили 72 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

