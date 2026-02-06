ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 1,3 тыс. военнослужащих
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Покровки, Новой Сечи, Хотени, Могрицы и Мирополья Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны России.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Чугуновкой и Графским.
При этом противник потерял свыше 280 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожен склад матсредств.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанея поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Ковшаровки, Новоосиново, Боровой, Новоегоровки, Студенока, Новоплатоновки Харьковской области, Красного Лимана, Соснового и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).
ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены пять складов с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Резниковки, Константиновки, Кривой Луки, Красноторки, Калеников, Приволья, Краматорска и Петровского ДНР.
Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.
В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии у Нововодяного, Гришино, Нового Донбасса, Белицкого, Шевченко, Торецкого, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, пять бронемашин, артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Любицкого, Ровного, Верхней Терсы, Криничного, Комсомольского, Чаривного, Риздвянки Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.
Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.
Ранее на этой неделе российские войска освободили Придорожное в Запорожской области, а до этого освободили Зеленое в Харьковской области.