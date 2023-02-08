В Москве открылась посвященная молодым ученым выставка

Ко Дню российской науки в ГУМе открылась выставка, на которой представлены фотопортреты 22 молодых ученых: лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, победителей президентской программы Российского научного фонда, участников Конгресса молодых ученых в Сочи.

Творческая концепция выставки строится вокруг фразы «Быть ученым – это модно!», поэтому герои предстают в образе звезд модных журналов. Для каждого подготовлен коллаж из нескольких снимков. Их портреты, объединенные в одной экспозиции, представляют собирательный образ ученого, который находится на острие науки и создает будущее России, передает «Российская газета».

Автор работ выставки «Наука в лицах» – фотохудожник Алексей Никишин.

Доля молодежи среди исследователей сегодня составляет около 45%, в то время как в начале нулевых она была около 25%. И эта тенденция набирает обороты: сегодня почти 80% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с наукой.

Между тем за последние годы профинансировано и открыто около 500 молодежных лабораторий на базе научных институтов и вузов. При этом две трети сотрудников в каждой из них составляют исследователи в возрасте до 39 лет. До 2024 года предстоит создать еще 400 молодежных лабораторий.

Выставка «Наука в лицах» пройдет с 8 по 28 февраля 2023 года. Она включена в перечень проектов Десятилетия науки и технологий в России.