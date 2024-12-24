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Муравьи обошли людей в решении головоломки
Групповой интеллект муравьев оказался выше человеческого при решении головоломки
Муравьи превзошли людей в решении задач в команде, выяснилось в ходе исследования израильских ученых.
Группа израильских ученых провела исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Оно показало, что муравьи достигают лучших результатов в групповой работе по сравнению с людьми, когда необходимо решить сложную головоломку, отмечает РИА «Новости».
Эксперимент заключался в прохождении специально созданного лабиринта, через который нужно было провести крупный Т-образный предмет. Муравьи и люди действовали в условиях, которые уравнивали их возможности. Исследование показало, что муравьи, работающие в группе, демонстрируют значительно лучшую производительность, чем люди, работающие в тех же условиях.
В отчете исследования говорится: «Мы обнаружили, что когда муравьи работают в группах, их производительность значительно повышается. Группы людей не показывают такого улучшения, а когда их общение ограничено, они даже демонстрируют ухудшение производительности».
Интересно, что индивидуальные результаты людей в эксперименте были выше, чем у муравьев, благодаря их когнитивным способностям. Однако в группах люди склонны выбирать решения, которые, хотя и выглядят привлекательными в краткосрочной перспективе, оказываются неэффективными в долгосрочной. Это приводит к ухудшению общего результата.
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