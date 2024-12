Муравьи обошли людей в решении головоломки

Групповой интеллект муравьев оказался выше человеческого при решении головоломки

Tекст: Мария Иванова

Группа израильских ученых провела исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Оно показало, что муравьи достигают лучших результатов в групповой работе по сравнению с людьми, когда необходимо решить сложную головоломку, отмечает РИА «Новости».

Эксперимент заключался в прохождении специально созданного лабиринта, через который нужно было провести крупный Т-образный предмет. Муравьи и люди действовали в условиях, которые уравнивали их возможности. Исследование показало, что муравьи, работающие в группе, демонстрируют значительно лучшую производительность, чем люди, работающие в тех же условиях.

В отчете исследования говорится: «Мы обнаружили, что когда муравьи работают в группах, их производительность значительно повышается. Группы людей не показывают такого улучшения, а когда их общение ограничено, они даже демонстрируют ухудшение производительности».

Интересно, что индивидуальные результаты людей в эксперименте были выше, чем у муравьев, благодаря их когнитивным способностям. Однако в группах люди склонны выбирать решения, которые, хотя и выглядят привлекательными в краткосрочной перспективе, оказываются неэффективными в долгосрочной. Это приводит к ухудшению общего результата.

Накануне американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека.