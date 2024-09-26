И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.5 комментариев
Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС
Россия призывает к международному расследованию с участием Москвы по взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», оставаясь готовой возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров, заявил вице-премьер Александр Новак.
Новак указал на заинтересованность некоторых западных стран в подрывах газопроводов, подчеркнув, что международное расследование позволит получить более объективные результаты, передает ТАСС. По его мнению, необходимо учитывать заявления и позиции западных стран в этом контексте.
«Мы неоднократно говорили, что Россия готова (возобновить поставки), если будет желание наших партнеров», – добавил вице-премьер.
Ранее эксперт Юшков назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»