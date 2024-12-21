Муфтий Гайнутдин оправдал фетву о многоженстве

Муфтий Гайнутдин: Фетва ДУМ о многоженстве не нарушает светских законов

Tекст: Мария Иванова

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что решение совета улемов, допускающее многоженство, не противоречит светским законам, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что фетва касается исключительно религиозного брака – никаха, который регулируется только внутренними религиозными установлениями мусульманской общины.

«Основная цель постановления – защита прав женщин и детей... Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в ЗАГС, а о религиозном – никахе, который является внутренним делом мусульманской общины... Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», – отметил он.

Муфтий отметил, что многие женщины, оказавшиеся в статусе вторых и третьих жен, а также первые жены, чувствуют себя обманутыми из-за религиозного невежества. Это приводит к искажению понимания полигамии как религиозного института, где ответственность за супругу и детей понимается неправильно. Гайнутдин выразил обеспокоенность тем, что дети в таких браках нередко лишаются полноценной семейной обстановки для развития.

По словам муфтия, в мусульманской традиции на территории России существовала практика, когда вдову погибшего брали в жены его братья, чтобы дети оставались под опекой большой семьи. Воины-мусульмане, отправляющиеся на специальную военную операцию (СВО), также беспокоятся о будущем своих семей.

Гайнутдин извинился перед женщинами, до которых не удалось донести истинное предназначение фетвы, указав, что все права и обязанности в полигамном браке объясняются на основе исламского учения.

«Я приношу свои извинения нашим сестрам по вере, которым мы не сразу отчетливо донесли свое намерение. Оно в том, чтобы разъяснить права и обязанности сторон в полигамном браке согласно исламскому учению», – заключил он.

Ранее муфтий Ильдар Аляутдинов сообщал, что Совет улемов разрешил мусульманам России заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого отношения ко всем женам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Илья Ухов заявил, что решение Духовного управления мусульман России продвигать религиозное многоженство может создать проблемы для женщин и детей.

А бизнесмен Константин Малофеев счел, что продвижение многоженства ДУМ противоречит конституционному строю и принципу верховенства закона, он предложил проверить организацию.