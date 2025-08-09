Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о возможном исчерпании резервов ВСУ в 2026

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины быстро теряют людские ресурсы, сообщает РИА «Новости». Он отметил слова украинского депутата Анны Скороход, по данным которой, уже 400 тыс. бойцов ВСУ дезертировали и не вернутся в строй.

Джонсон отметил: «Украина несет жуткие потери, но оттуда идет постоянный поток пропаганды в попытках создать видимость противоположной ситуации. Не представляю, как они смогут выдерживать такие потери. В среднесрочной перспективе это невозможно. На мой взгляд, у них это не получится уже в следующем году при нынешнем уровне потерь».

По его мнению, критическое истощение кадрового потенциала ВСУ может проявиться уже к Новому году, если сохранятся текущие темпы потерь и дезертирства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинских вооруженных силах зарегистрировали почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части.

Российские силовые структуры считают реалистичной оценку ежедневных потерь ВСУ более чем в 1,5 тыс. человек убитыми, ранеными и дезертировавшими.