Российские силовики сочли реалистичными данные Берлинской о потерях ВСУ

Tекст: Антон Антонов

«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтер ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1,5 тыс. убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день» – приводит ТАСС текст сообщения.

Эти оценки были получены путем анализа некрологов погибших и общения с бойцами украинских подразделений. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский называл общие потери в 45 тыс. человек с начала спецоперации, тогда как приведенные волонтером данные вызвали шок у украинского общества, заявили в российских силовых структурах. Силовики подчеркнули, что гражданам Украины придется чаще сталкиваться с подобной информацией и в итоге признать масштабы потерь.

По подсчетам агентства, основанным на официальных и неофициальных сводках, за семь месяцев 2025 года украинская армия потеряла более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Юрий Подоляка отметил, что ежедневно украинская армия теряет около 500 человек. Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Часов Яр ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. военных.