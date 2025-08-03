  • Новость часаРогов: ВС России ударили по артиллерийским установкам ВСУ на правом берегу Днепра
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мы про Д'Артаньяна знаем в сто раз больше, чем про казачьих атаманов»
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    Из ресторана «Тарас Бульба» уволен официант за предложение сала мусульманам
    Bloomberg: Индии в случае отказа от нефти из России грозят многомиллиардные убытки
    Депутат Рады: Из ВСУ сбежали почти 400 тыс. человек
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальных результатах ЕГЭ в СКФО
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    18 комментариев
    3 августа 2025, 19:20 • Новости дня

    Депутат Рады Скороход: Из ВСУ сбежали почти 400 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинских вооруженных силах зарегистрировали почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Общее количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) уже приближается к 400 тыс. человек, сказала Скороход, передает ТАСС.

    Она не уточнила, за какой период собраны эти данные и сколько среди них случаев дезертирства. При этом парламентарий отметила, что многие военнослужащие после бегства возвращаются на место несения службы.

    Украинское законодательство различает самовольное оставление части и дезертирство. Дезертирство подразумевает желание окончательно покинуть армию и наказывается тюремным сроком, тогда как за СОЧ предусмотрен только штраф и последующая отправка в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в силовых структурах России заявил, что оценка ежедневных потерь ВСУ в более чем 1,5 тыс. человек убитыми, ранеными и дезертировавшими, озвученная украинским волонтером Марией Берлинской, реалистична.

    2 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

    Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, чем его заявления в адрес России, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

    Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

    Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

    Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

    Комментарии (2)
    3 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска спешно покидают города, вывозят и уничтожают архивы на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, руководящий состав администраций Дружковки, Краматорска и Славянска вместе с приближенными сотрудниками вывозят служебную документацию и покидают свои города, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что из этих городов сейчас также эвакуируются архивы. По его словам, пока контроль над Дружковкой, Краматорском и Славянском сохраняется у украинских военных, национальной полиции и других подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при попытке бегства в Днепропетровской области.

    Комментарии (4)
    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 19:45 • Новости дня
    Омбудсмен сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

    Омбудсмен Колесник сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

    Tекст: Вера Басилая

    Около 90 украинских граждан, среди которых есть военнопленные и бывшие заключенные, оказались на нейтральной территории между Россией и Грузией из-за отсутствия гарантий их приема Киевом, сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

    Украинские власти отказываются принять из России около 90 своих граждан, включая военнопленных и гражданских заключенных, сообщает ТАСС.

    По словам омбудсмена ВГА Харьковской области Виктории Колесник-Лавинской, эти люди находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией, потому что Киев не предоставил гарантий для их транзита.

    Колесник-Лавинская уточнила, что среди депортированных есть жители Харьковской области, многие из которых сначала перешли на сторону России, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину и отказались получать российские паспорта. Ряд из них ранее уже отбыли наказание в российских тюрьмах за теракты и пособничество, но после амнистии отказались принимать гражданство России, в результате чего были депортированы.

    По существующим договоренностям, Украина должна была забрать этих граждан на пункте пропуска через Грузию, однако страна их юридически не оформляет и не принимает. Грузия, со своей стороны, также отказывается разрешать транзит, если Украина не заберет своих граждан, а Молдавия с июля закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.

    Омбудсмен подчеркнула, что украинцы вынуждены находиться на нейтральной территории в тяжелых условиях – в сыром подвале без окон и вентиляции.

    Доступ к магазинам для этих людей закрыт, а еда и вода, предоставляемые волонтерами и Красным Крестом, крайне ограничены. По ее словам, 21 июля один из находящихся там людей совершил самоубийство. Омбудсмен добавила, что Киев затягивает оформление и выдачу документов, используя ситуацию как политический инструмент.

    Ранее российская сторона предложила осуществить обмен не менее 1200 военнопленных с обеих сторон.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина вынуждена принимать тела своих погибших.

    Комментарии (4)
    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

    Комментарии (2)
    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    Комментарии (2)
    3 августа 2025, 05:47 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер заявил, что Вашингтон оказывает давление на Россию поставками американского оружия Киеву, при этом оплату вооружений берут на себя европейские союзники. Он подчеркнул, что цель – «вернуть» Россию за стол переговоров и добиться долгосрочного прекращения огня.

    Уитэкер отметил, что Вашингтон стремится не допустить исчерпания запасов вооружений у Киева, поэтому поставки союзникам по НАТО, передающим их Украине, призваны поддерживать необходимый уровень военной помощи, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине, считая, что поставки оружия Киеву создают условия для мирного решения. Уитэкер подчеркнул, что, по мнению Трампа, конфликт не завершится военным путем, а закончится только переговорами о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отклонила ультиматумы Вашингтона. США пригрозили ввести санкции против России, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных, сообщил Уитэкер.

    Комментарии (17)
    3 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории нефтебазы в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

    «Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Мэр отметил, что на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, которые ведут работу по ликвидации возгорания.

    Прошунин выразил благодарность силам ПВО за профессионализм и сообщил, что в скором времени ракетная опасность будет отменена, а сиренно-речевое оповещение в городе переведено в режим тишины.

    Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Telegram: «По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров». В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае объявлена угроза атаки беспилотников, сообщалось, что работает ПВО.

    Комментарии (2)
    3 августа 2025, 06:31 • Новости дня
    Первое в Эстонии украинское радио прекратило вещание в FM-диапазоне

    Первое в Эстонии украинское радио «Друзи» остановило вещание в FM-диапазоне

    Первое в Эстонии украинское радио прекратило вещание в FM-диапазоне
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Эстонии прекратило вещание в FM-диапазоне радио «Друзи», первое украинское радио в стране, сообщает ERR.

    Представители проекта ранее заявляли, что вещание может быть прекращено уже в начале августа. Основной причиной ухода из эфира, вероятно, стали финансовые трудности. Команда радио сообщала, что ежемесячные расходы составляли около 8 тыс. евро. Радио не могло найти необходимое финансирование, передает RT со ссылкой на ERR.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии предложили использовать мясо диких кабанов для производства продовольственных консервов для ВСУ. Эстонские власти организовали отстрел диких кабанов для борьбы с африканской чумой свиней.


    Комментарии (5)
    3 августа 2025, 15:00 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    @ Alejandro Ayala/Хinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканские члены преступных группировок в рядах украинской армии приобретают опыт обращения с ударными беспилотниками, планируя потенциальные атаки на США, пишет L'Antidiplomatico.

    Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, желающих получить военные навыки для дальнейшего использования в собственных целях, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'Antidiplomatico.

    По словам представителя министерства внутренней безопасности США Стивена Уиллоуби, «это лишь вопрос времени», когда приобретенные на Украине технологии будут применены для атак на территории США. Обозреватель подчеркнул, что мексиканские картели отправляют своих членов на Украину именно с целью освоить использование ударных беспилотников.

    Отмечается, что, если преступные организации действительно прибегнут к подобным стратегиям, Киев может оказаться в центре международного скандала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу колумбийских наемников в боях под Часовым Яром.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 20:24 • Новости дня
    Расчеты БПЛА уничтожили две точки запуска дронов ВСУ «Баба-яга» у Григоровки

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Григоровки расчеты БПЛА и артиллерии группировки «Южная» ликвидировали две позиции украинских беспилотных летательных аппаратов «Баба-яга».

    Расчеты БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и артиллеристы группировки «Южная» выявили и уничтожили две точки управления дронами ВСУ у Григоровки, передает РИА «Новости».

    В ЮВО уточнили, что военные обнаружили место взлета и укрытие украинского БПЛА «Баба-яга» в лесопосадках, после чего разведданные были оперативно переданы артиллеристам.

    Разведывательные данные были переданы артиллеристам подразделения, после чего расчетом орудия «Нона-С» позиция была оперативно уничтожена.

    За сутки специалисты БПЛА уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на данном участке. Вторую точку взлета украинских беспилотников выявили во время запуска, после чего расчет БПЛА «Южной» группировки точным ударом уничтожил вражеский дрон вместе с укрытием.

    Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Российские войска применили ФАБ для удара по мосту в Херсоне
    Российские войска применили ФАБ для удара по мосту в Херсоне
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска использовали фугасную авиационную бомбу для удара по мосту, соединяющему подконтрольный ВСУ Херсон с островом Корабельный, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Удар был нанесен бомбой ФАБ-3000, передает РИА «Новости».

    Как сообщил губернатор, мост получил повреждения. Данный мост используется ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия.

    «Логистический узел разрушен лишь частично. Изоляция этого района боевых действий крайне важна», – заявил он.

    Остров Корабельный, также известный как Карантинный остров, представляет собой микрорайон города Херсон в низовьях Днепра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы. В городе пропало электричество.

    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    ПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
    ПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В ночь со 2 на 3 августа с 23.30 до 5.00 мск средства ПВО сбили 60 дронов над акваторией Черного моря, 18 беспилотников были уничтожены в небе над Воронежской областью, семь – над Белгородской областью, три – над Брянской областью, два – над Курской областью. По одному дрону сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и в Крыму, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки БПЛА на Сочи на территории нефтебазы в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали хаотичные обстрелы Часова Яра сразу после отступления, пострадали мирные жители, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, ВСУ начали хаотичные артиллерийские и беспилотные обстрелы Часова Яра после своего отступления, чтобы воспрепятствовать российской армии закрепиться в городе и оказать помощь оставшимся мирным жителям, передает ТАСС.

    Гагин подчеркнул, что Часов Яр был одним из ключевых укрепрайонов противника на этом участке фронта. Он отметил, что после ухода украинских военных из города начались беспорядочные и бесцельные атаки, в результате которых страдают и мирные жители, оставшиеся в самом населенном пункте.

    Эксперт добавил, что в городе уже работают различные силовые структуры, организовавшие поиск мирных жителей для оказания им помощи. Кроме того, силовики проводят мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп, обнаружению схронов с оружием, а также поиску солдат, маскирующихся под гражданских.

    По его словам, после взятия под контроль населенного пункта начинается работа военной прокуратуры, комендатуры, полиции, контрразведки, правоохранителей, спасателей, саперов и медиков. Он отметил, что этот этап не менее важен, чем само взятие города, подчеркивая наличие опыта и эффективность работы этих служб.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра. Бои за город продолжались больше года. Часов Яр считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Часова Яра может открыть Армии России путь к Славянску и Краматорску.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 22:01 • Новости дня
    Орбан назвал условие наступления мира на Украине

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине возможен после отказа от НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Мир на Украине станет возможен только тогда, когда и Запад, и украинские власти признают невозможность членства Украины в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Мир на Украине возможен лишь тогда, когда Запад и сами украинцы признают, что страна не сможет вступить в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на молодежном фестивале в Эстергоме, передает ТАСС.

    По его словам, Западу и Украине нужно признать тот факт, что «русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России».

    Орбан отметил, что причиной продолжающегося конфликта стало стремление Украины войти в Североатлантический альянс при поддержке прошлой администрации США и большинства западноевропейских стран.

    По мнению Орбана, такие планы нарушили геополитический баланс сил, что и привело к началу войны между Россией и Украиной. Премьер подчеркнул, что путь к миру лежит через встречу президентов России и США и заключение всеобъемлющего соглашения по ключевым вопросам, включая контроль вооружений, торговлю энергоресурсами и отмену западных санкций против России.

    Он добавил, что такое соглашение должно устраивать все стороны, однако договориться будет сложно из-за позиции большинства лидеров Евросоюза. Орбан заявил, что «весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками».

    По словам Орбана, Венгрия выступает за возвращение к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранение коренных причин конфликта, а не за победу над Россией.

    Он категорически отверг возможность участия Венгрии в украинском конфликте, подчеркнув: «Я не хочу и не буду брать на себя ответственность за смерть даже одного молодого человека на Украине».

    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 01:26 • Новости дня
    Над регионами России и Черным морем уничтожен 41 беспилотник
    Над регионами России и Черным морем уничтожен 41 беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы ПВО за несколько часов перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.25 мск 19 дронов были ликвидированы над Белгородской областью, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над Воронежской областью. Кроме того, три беспилотника были уничтожены над Курской областью и два – над Брянской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пролет автомобильного моста на Кубани рухнул из-за сильных ливней
    Цунами полностью разрушило рыбзавод «Алаид» на Курилах
    МВД: Telegram и WhatsApp в лидерах по числу связанных с мессенджерами преступлений
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    ОПЕК+ согласовал повышение добычи нефти в сентябре
    Военные Ленинградского полка захватили натовское оружие под Харьковом
    Назван срок получения первой российской онковакцины пациентами

    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности

    Перейти в раздел

    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

    Перейти в раздел

    За что США наказывают Швейцарию

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации