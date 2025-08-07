Гжель и тульские пряники подверглись дискриминации в ЕС

Tекст: Андрей Резчиков

На днях Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара (НМПТ) в ЕС, не став тем самым обеспечивать патентную защиту интеллектуальной собственности на территории стран – участниц сообщества. Как пишет РБК, это первый отечественный бренд, который Россия пыталась зарегистрировать после присоединения в августе 2023 года к Женевскому акту Лиссабонского соглашения.

Среди причин отказа названо не только отсутствие в Евросоюзе на данный момент охраны географических указаний, обозначающих ремесленные изделия (соответствующий регламент должен вступить в силу в декабре этого года), но и ограничительные меры в отношении России по объектам интеллектуальной собственности, принятые в рамках 14-го пакета санкций. Пока действуют санкции, Еврокомиссия и другие учреждения ЕС не вправе принимать новые заявки на регистрацию географических указаний, поданных гражданами России или проживающими там физлицами, а также учрежденными в стране юрлицами.

Россия присоединилась к Женевскому акту, чтобы товары с уникальными характеристиками, связанными с местом их производства, получили защиту от подделок в государствах Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. К защищенным патентным правом российским товарам относятся «гжельская керамика», «тульский пряник» и «вологодское кружево». Представитель «Гжели» в интервью изданию заявил, что отказ противоречит международному законодательству и может быть оспорен.

О внесении наименования «Гжель» (Gzhel) в Международный реестр наименований мест происхождения и географических указаний ранее уведомило Еврокомиссию международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на основании обращения национального патентного ведомства Российской Федерации. Из текста решения следует, что заявление относилось к обозначению декоративно-прикладных керамических изделий (фарфор, майолика, шамот, фаянс) из деревни Турыгино в Раменском районе Московской области. Заявку на получение международной регистрации подавал в сентябре 2023 года обладатель исключительного права на это НМПТ – ООО «Гжель – художественные мастерские».

Как ранее отмечали в Роспатенте, регистрация в рамках Лиссабонского соглашения позволяет производителю получать защиту от контрафакта на зарубежных рынках и дает право наказывать нарушителей, незаконно использующих НМПТ и российские бренды.

По словам главы Роспатента Юрия Зубова, в последние годы серьезно развивается направление брендирования, связанное с народным творчеством и промыслами. «Интеллектуальная собственность охраняет права на традиционные рецепты, на традиционное мастерство для того, чтобы использовать его в дальнейшем при развитии продаж и туристической инфраструктуры вокруг таких производств», – пояснял Зубов.

Решение регистрировать бренд «Гжель» за рубежом было принято с целью защитить продвижение российского национального культурного наследия. Эта керамическая роспись изготавливается исключительно вручную профессиональными художниками, хранит уникальные элементы рисунка. Однако, как говорил гендиректор управляющей компании «Гжель» Петр Сивов, эта керамика стоит в одном ряду с ремесленными несанкционированными подделками, поэтому решение о регистрации продукции стало необходимым для ее защиты от контрафакта.

Напомним, что в 1925 году гжельская керамика впервые была показана в Париже на Международной выставке декоративного искусства. Тогда работы Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), который представлял искусство молодых Советов, получили высокую оценку и были удостоены Большой золотой медали.

«Речь идет не об отрицании происхождения промысла «Гжель» в России, а об отказе в правовой охране словесному обозначению «Гжель» и только в странах ЕС. То есть в Евросоюзе посчитали, что не готовы на данном этапе и в сложившейся ситуации зарегистрировать исключительное право на наименование «Гжель» на российское лицо», – пояснил Дмитрий Маркин, патентный поверенный РФ.

Собеседник не исключил, что с годами позиция ЕС изменится и право будет закреплено за российским правообладателем. Также вынесенное решение может быть оспорено: «Есть некоторые несостыковки решения как с положениями международного права, так и с самой санкционной политикой ЕС. Для отказа в решении были представлены весьма странные и, на мой взгляд, надуманные основания».

Маркин особо отметил, что НМПТ или географическое название – это в первую очередь само слово. «В данном случае никто не говорит про содержание, про орнамент. В Голландии тоже есть похожие синие узоры на белом фоне. А в Китае им уже несколько тысяч лет. Но никто не называл их гжелью. При наличии международной регистрации наименования «Гжель» никто, кроме правообладателя, не может называть подобную роспись именно «гжелью»: ни китайцы, ни голландцы, ни кто бы-то ни было еще. Но Евросоюз такого права России не дал», – отметил юрист.

По мнению Маркина, с большой долей вероятности в Евросоюзе никому другому тоже не дадут право на «Гжель»: «Скорее всего в ЕС сочтут это введением в заблуждение, потому что у России есть соответствующий НХП (народный художественный промысел), географический объект и нельзя предоставить правовую охрану другой стране в отношении данного слова. Поэтому потеря этого бренда для России маловероятна. Но защитить свое право на него, если условный житель Евросоюза решит выпускать тарелочки с такой росписью и назовет их «гжелью», будет сложнее». По его словам, сейчас гипотетически под вопросом любая юридическая охрана на территории ЕС, будь то недвижимость, изобретения или права на товарные знаки.

«Еврокомиссия может опираться на то, что традиции гжели уходят корнями в голландское керамическое искусство. Хотя при этом надо отметить, что самобытность орнаментов и традиция росписи гжели является самобытной, именно русской», – добавляет Денис Прикарев, президент Международного союза ремесленников.

По его словам, то, что в 1925 году западное сообщество восхищалось в Париже российской керамикой, «не означает, что гжель признается юридически как уникальный бренд». «Для многих европейских организаций советские бренды, созданные после 1917 года, не имеют многовековой истории, которая есть в ЕС. Мы неоднократно обращали внимание на то, что

доказать исконность, традиции и уникальность бренда гораздо проще, если преподносить это как традицию императорской России или поставщиков двора его императорского величества»,

– отметил спикер. Что касается шансов на то, чтобы под охрану брендов попали тульские пряники и вологодское кружево, «то всегда можно найти, к чему подкопаться»: «Традиция кружева общемировая. Кружево создавалось, возрождалось и реализовывалось в самых разных странах. Во многих европейских городах были свои артели кружевниц. Но мы можем говорить об особенностях национального кружева, его орнаментах и приемах изготовления».

Прикарев особо отметил, что «сегодня все решения ЕС в отношении России выглядят политически мотивированными и имеют политический подтекст»: «К сожалению, в Европе уже сложилась плохая традиция, что к российским брендам и гражданам относятся предвзято. Все это зарождалось еще в конце 90-х годов, когда французское посольство в Москве начало выстраивать забор для тех, кто туда приходил с какими-то запросами».

Собеседник напомнил, что сначала этот забор был высотой в один метр, а затем увеличился вдвое, после чего возле посольства появилась «огромная клетка, куда сгоняли людей, желающих подать различные документы». «Некоторые буквально теряли сознание в таких условиях. Этот негативный момент был демонстрацией того, как относятся к гражданам России и ее юридическим лицам, которые пытались донести какие-то моменты до Европы. А сегодня все это достигло гораздо больших масштабов» – напомнил Прикарев.

По его словам, сейчас нужно прилагать максимум усилий для популяризации ремесленных традиций и народного художественного искусства на территории самой России и дружественных ей стран. На этом фоне в Госдуме считают, что

произошедшее напоминает ситуацию с недавней отменой в Италии концерта худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева.

«Решение Еврокомиссии политически мотивировано, это продолжающаяся культура отмены. Специалисты, коллекционеры и все те, кто интересуется народными промыслами и искусством, все равно будут отличать подделку от настоящей гжели. Поэтому решение ЕС, как говорится, не сделает европейцев богаче и не нанесет России гигантского ущерба», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По мнению депутата, действия европейских чиновников, которые подобными решениями «стреляют себе в ногу», создают опасный прецедент, который «развязывает нам руки в плане всех так называемых западных брендов».

«Напомню, что мы всегда старались защищать авторские права. Конечно, на рынке можно найти подделки, как и везде в мире, но на уровне закона мы были на стороне правообладателей. Сейчас в ЕС создают прецедент, когда разрешают беззаконие в отношении своих брендов. В итоге нами может успешно воспроизводиться определенная продукция, а в Евросоюзе ничего не смогут с этим сделать», – полагает Матвейчев.