  • Новость часаРоссия и ОАЭ заключили два новых соглашения о сотрудничестве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против ВИЧ
    Врачи не смогли связаться с Петросяном для записи на диспансеризацию
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    63 комментария
    7 августа 2025, 17:50 • Общество

    Гжель и тульские пряники подверглись дискриминации в ЕС

    Гжель и тульские пряники подверглись дискриминации в ЕС
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС. Европейские чиновники сослались не только на отсутствие регламента по охране географического указания для изделий кустарного промысла, но и введенные в отношении России санкции. По мнению экспертов, такое решение выглядит политически мотивированным и продолжает скандальную «культуру отмены».

    На днях Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара (НМПТ) в ЕС, не став тем самым обеспечивать патентную защиту интеллектуальной собственности на территории стран – участниц сообщества. Как пишет РБК, это первый отечественный бренд, который Россия пыталась зарегистрировать после присоединения в августе 2023 года к Женевскому акту Лиссабонского соглашения.

    Среди причин отказа названо не только отсутствие в Евросоюзе на данный момент охраны географических указаний, обозначающих ремесленные изделия (соответствующий регламент должен вступить в силу в декабре этого года), но и ограничительные меры в отношении России по объектам интеллектуальной собственности, принятые в рамках 14-го пакета санкций. Пока действуют санкции, Еврокомиссия и другие учреждения ЕС не вправе принимать новые заявки на регистрацию географических указаний, поданных гражданами России или проживающими там физлицами, а также учрежденными в стране юрлицами.

    Россия присоединилась к Женевскому акту, чтобы товары с уникальными характеристиками, связанными с местом их производства, получили защиту от подделок в государствах Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. К защищенным патентным правом российским товарам относятся «гжельская керамика», «тульский пряник» и «вологодское кружево». Представитель «Гжели» в интервью изданию заявил, что отказ противоречит международному законодательству и может быть оспорен.

    О внесении наименования «Гжель» (Gzhel) в Международный реестр наименований мест происхождения и географических указаний ранее уведомило Еврокомиссию международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на основании обращения национального патентного ведомства Российской Федерации. Из текста решения следует, что заявление относилось к обозначению декоративно-прикладных керамических изделий (фарфор, майолика, шамот, фаянс) из деревни Турыгино в Раменском районе Московской области. Заявку на получение международной регистрации подавал в сентябре 2023 года обладатель исключительного права на это НМПТ – ООО «Гжель – художественные мастерские».

    Как ранее отмечали в Роспатенте, регистрация в рамках Лиссабонского соглашения позволяет производителю получать защиту от контрафакта на зарубежных рынках и дает право наказывать нарушителей, незаконно использующих НМПТ и российские бренды.

    По словам главы Роспатента Юрия Зубова, в последние годы серьезно развивается направление брендирования, связанное с народным творчеством и промыслами. «Интеллектуальная собственность охраняет права на традиционные рецепты, на традиционное мастерство для того, чтобы использовать его в дальнейшем при развитии продаж и туристической инфраструктуры вокруг таких производств», – пояснял Зубов.

    Решение регистрировать бренд «Гжель» за рубежом было принято с целью защитить продвижение российского национального культурного наследия. Эта керамическая роспись изготавливается исключительно вручную профессиональными художниками, хранит уникальные элементы рисунка. Однако, как говорил гендиректор управляющей компании «Гжель» Петр Сивов, эта керамика стоит в одном ряду с ремесленными несанкционированными подделками, поэтому решение о регистрации продукции стало необходимым для ее защиты от контрафакта.

    Напомним, что в 1925 году гжельская керамика впервые была показана в Париже на Международной выставке декоративного искусства. Тогда работы Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), который представлял искусство молодых Советов, получили высокую оценку и были удостоены Большой золотой медали.

    «Речь идет не об отрицании происхождения промысла «Гжель» в России, а об отказе в правовой охране словесному обозначению «Гжель» и только в странах ЕС. То есть в Евросоюзе посчитали, что не готовы на данном этапе и в сложившейся ситуации зарегистрировать исключительное право на наименование «Гжель» на российское лицо», – пояснил Дмитрий Маркин, патентный поверенный РФ.

    Собеседник не исключил, что с годами позиция ЕС изменится и право будет закреплено за российским правообладателем. Также вынесенное решение может быть оспорено: «Есть некоторые несостыковки решения как с положениями международного права, так и с самой санкционной политикой ЕС. Для отказа в решении были представлены весьма странные и, на мой взгляд, надуманные основания».

    Маркин особо отметил, что НМПТ или географическое название – это в первую очередь само слово. «В данном случае никто не говорит про содержание, про орнамент. В Голландии тоже есть похожие синие узоры на белом фоне. А в Китае им уже несколько тысяч лет. Но никто не называл их гжелью. При наличии международной регистрации наименования «Гжель» никто, кроме правообладателя, не может называть подобную роспись именно «гжелью»: ни китайцы, ни голландцы, ни кто бы-то ни было еще. Но Евросоюз такого права России не дал», – отметил юрист.

    По мнению Маркина, с большой долей вероятности в Евросоюзе никому другому тоже не дадут право на «Гжель»: «Скорее всего в ЕС сочтут это введением в заблуждение, потому что у России есть соответствующий НХП (народный художественный промысел), географический объект и нельзя предоставить правовую охрану другой стране в отношении данного слова. Поэтому потеря этого бренда для России маловероятна. Но защитить свое право на него, если условный житель Евросоюза решит выпускать тарелочки с такой росписью и назовет их «гжелью», будет сложнее». По его словам, сейчас гипотетически под вопросом любая юридическая охрана на территории ЕС, будь то недвижимость, изобретения или права на товарные знаки.

    «Еврокомиссия может опираться на то, что традиции гжели уходят корнями в голландское керамическое искусство. Хотя при этом надо отметить, что самобытность орнаментов и традиция росписи гжели является самобытной, именно русской», – добавляет Денис Прикарев, президент Международного союза ремесленников.

    По его словам, то, что в 1925 году западное сообщество восхищалось в Париже российской керамикой, «не означает, что гжель признается юридически как уникальный бренд». «Для многих европейских организаций советские бренды, созданные после 1917 года, не имеют многовековой истории, которая есть в ЕС. Мы неоднократно обращали внимание на то, что

    доказать исконность, традиции и уникальность бренда гораздо проще, если преподносить это как традицию императорской России или поставщиков двора его императорского величества»,

    – отметил спикер. Что касается шансов на то, чтобы под охрану брендов попали тульские пряники и вологодское кружево, «то всегда можно найти, к чему подкопаться»: «Традиция кружева общемировая. Кружево создавалось, возрождалось и реализовывалось в самых разных странах. Во многих европейских городах были свои артели кружевниц. Но мы можем говорить об особенностях национального кружева, его орнаментах и приемах изготовления».

    Прикарев особо отметил, что «сегодня все решения ЕС в отношении России выглядят политически мотивированными и имеют политический подтекст»: «К сожалению, в Европе уже сложилась плохая традиция, что к российским брендам и гражданам относятся предвзято. Все это зарождалось еще в конце 90-х годов, когда французское посольство в Москве начало выстраивать забор для тех, кто туда приходил с какими-то запросами».

    Собеседник напомнил, что сначала этот забор был высотой в один метр, а затем увеличился вдвое, после чего возле посольства появилась «огромная клетка, куда сгоняли людей, желающих подать различные документы». «Некоторые буквально теряли сознание в таких условиях. Этот негативный момент был демонстрацией того, как относятся к гражданам России и ее юридическим лицам, которые пытались донести какие-то моменты до Европы. А сегодня все это достигло гораздо больших масштабов» – напомнил Прикарев.

    По его словам, сейчас нужно прилагать максимум усилий для популяризации ремесленных традиций и народного художественного искусства на территории самой России и дружественных ей стран. На этом фоне в Госдуме считают, что

    произошедшее напоминает ситуацию с недавней отменой в Италии концерта худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева.

    «Решение Еврокомиссии политически мотивировано, это продолжающаяся культура отмены. Специалисты, коллекционеры и все те, кто интересуется народными промыслами и искусством, все равно будут отличать подделку от настоящей гжели. Поэтому решение ЕС, как говорится, не сделает европейцев богаче и не нанесет России гигантского ущерба», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    По мнению депутата, действия европейских чиновников, которые подобными решениями «стреляют себе в ногу», создают опасный прецедент, который «развязывает нам руки в плане всех так называемых западных брендов».

    «Напомню, что мы всегда старались защищать авторские права. Конечно, на рынке можно найти подделки, как и везде в мире, но на уровне закона мы были на стороне правообладателей. Сейчас в ЕС создают прецедент, когда разрешают беззаконие в отношении своих брендов. В итоге нами может успешно воспроизводиться определенная продукция, а в Евросоюзе ничего не смогут с этим сделать», – полагает Матвейчев.

    Главное
    В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы
    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА
    Иордания отказалась отменять матч с Россией по требованию Украины
    В ФРГ запретили слежку в смартфонах для расследования незначительных преступлений
    Китайский клуб КХЛ стал «Драконом» вместо «Красной звезды»

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации