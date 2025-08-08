Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Си Цзиньпин в разговоре с Путиным оценил контакты между Россией и США по Украине
Пекин выразил удовлетворение по поводу сохраняющихся контактов между Россией и США, а также их усилий по политическому урегулированию ситуации на Украине.
О том, что Китай положительно относится к поддержанию диалога между Россией и США, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
В ходе беседы Си Цзиньпин заявил: «Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса». Центральное телевидение Китая привело эти слова как официальный комментарий по итогам разговора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США. Он также подчеркнул, что укрепление диалога между Москвой и Вашингтоном способствует укреплению мира и стабильности во всем мире.