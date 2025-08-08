Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов на город
Системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин в пятницу днем.
Все службы курортного города приведены в состояние максимальной готовности, а координацию осуществляет городской оперативный штаб, сообщил Прошунин, передает РИА «Новости».
Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без остекления, а также воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, специальных служб и обломков БПЛА.
Ранее в пятницу Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и отправку воздушных судов в сочинском аэропорту, регулятор пояснил, что мера связана с обеспечением мер безопасности.
В начале августа после атаки дрона на нефтебазу в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом.
В конце июля во время атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.