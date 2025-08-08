Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов на город

Tекст: Алексей Дегтярев

Все службы курортного города приведены в состояние максимальной готовности, а координацию осуществляет городской оперативный штаб, сообщил Прошунин, передает РИА «Новости».

Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без остекления, а также воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, специальных служб и обломков БПЛА.

Ранее в пятницу Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и отправку воздушных судов в сочинском аэропорту, регулятор пояснил, что мера связана с обеспечением мер безопасности.

В начале августа после атаки дрона на нефтебазу в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом.

В конце июля во время атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.