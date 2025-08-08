Си Цзиньпин сообщил Путину о позиции Китая в вопросе украинского урегулирования

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе телефонных переговоров, как сообщает РИА «Новости», председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту России Владимиру Путину, что простых решений сложных вопросов не существует, особенно в контексте украинского кризиса. Центральное телевидение Китая процитировало китайского лидера: «Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам».

Кроме того, как пишет ТАСС, лидеры двух стран высоко оценили уровень стратегического взаимодействия КНР и России. Они отметили высокий уровень политического доверия и выразили согласие продолжать совместное продвижение отношений между странами.

Пекин неоднократно заявлял о готовности выступать посредником в мирных инициативах между Москвой и Киевом, подчеркивая свою приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин выразил удовлетворение по поводу сохраняющихся контактов между Россией и США и их усилий по политическому урегулированию ситуации на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что укрепление диалога между Москвой и Вашингтоном способствует укреплению мира и стабильности во всем мире.