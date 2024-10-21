В США вертолет врезался в радиовышку, есть жертвы

NBC News: В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку, погибли несколько человек, включая ребенка

Накануне вечером в воскресенье в Хьюстоне, штат Техас, произошло трагическое крушение вертолета, когда он столкнулся с радиовышкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News. По данным полиции, в результате данного инцидента погибли несколько человек. Вертолет, на борту которого находились четыре человека, включая ребенка, после столкновения вызвал крупный пожар.

Местная пожарная служба сообщила о серьезности происшествия, а также подчеркнула, что никто из находившихся на земле в момент аварии не пострадал. На месте инцидента работали экстренные службы, ликвидируя последствия крушения и пожара.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии расследованием займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Ожидается, что эти ведомства предоставят более подробную информацию по мере продвижения расследования.

В феврале этого года главный исполнительный директор Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолета на границе штатов Калифорния и Невада, сообщила гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Также сообщалось, что вертолет AH-64 Apache нацгвардии США потерпел крушение в штате Миссисипи, в результате чего погибли двое членов экипажа.

А на прошлой неделе истребитель EA-18G Growler разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета.