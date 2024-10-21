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    Провал «плана победы» Зеленского вернул Залужного в политику
    Британия и Германия заключат историческую военную сделку
    Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин
    В России создали систему обнаружения дронов «Т1-ам»
    Президент Бразилии отказался лететь на саммит БРИКС из-за травмы головы
    Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе»
    Власти Кубы не смогли восстановить энергосистему с третьей попытки
    В Кремле сообщили о разговоре Путина с президентом Сербии
    Главком сил НАТО признал неизбежное усиление армии России после конфликта
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    102 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    16 комментариев
    21 октября 2024, 08:18 • Новости дня

    В США вертолет врезался в радиовышку, есть жертвы

    NBC News: В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку, погибли несколько человек, включая ребенка

    В Хьюстоне, штат Техас, вертолет, на борту которого находились четыре человека, включая ребенка, врезался в радиовышку, вызвав крупный пожар и приведя к гибели нескольких человек.

    Накануне вечером в воскресенье в Хьюстоне, штат Техас, произошло трагическое крушение вертолета, когда он столкнулся с радиовышкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News. По данным полиции, в результате данного инцидента погибли несколько человек. Вертолет, на борту которого находились четыре человека, включая ребенка, после столкновения вызвал крупный пожар.

    Местная пожарная служба сообщила о серьезности происшествия, а также подчеркнула, что никто из находившихся на земле в момент аварии не пострадал. На месте инцидента работали экстренные службы, ликвидируя последствия крушения и пожара.

    Для выяснения причин и обстоятельств трагедии расследованием займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Ожидается, что эти ведомства предоставят более подробную информацию по мере продвижения расследования.

    В феврале этого года главный исполнительный директор Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолета на границе штатов Калифорния и Невада, сообщила гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Также сообщалось, что вертолет AH-64 Apache нацгвардии США потерпел крушение в штате Миссисипи, в результате чего погибли двое членов экипажа.

    А на прошлой неделе истребитель EA-18G Growler разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета.

    20 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине

    Потери ВСУ в зоне Западной группировки составили более 450 военных за сутки

    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ТАСС, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в различных зонах ответственности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В зоне ответственности группировки «Запад» потери составили более 450 военнослужащих. Были отражены три контратаки 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены бронетранспортер М113, пикап, артиллерийская установка Krab и другие военные объекты.

    В зоне ответственности группировки «Север» было нанесено поражение 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, потерявшим до 90 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. В то же время группировка «Днепр» уничтожила два склада с боеприпасами противника, а потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Была уничтожена станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и семь автомобилей.

    Авиация и артиллерия ВС РФ поражали места дислокации наемников и производства беспилотников в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Восток» заняла новые рубежи, нанеся поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих и несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

    Подразделения группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ, что привело к потерям до 460 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М117 производства США и РСЗО «Град». Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 142 украинских беспилотника и пять снарядов HIMARS. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили десятки тысяч единиц военной техники противника.

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    20 октября 2024, 15:53 • Новости дня
    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации Черноморского флота из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров (БЭК).

    «...Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», – отметил Рогозин в интервью «Московскому комсомольцу».

    Сенатор отметил, что такие изменения связаны с обеспечением безопасности флота. Он подчеркнул, что в условиях СВО российские оборонные системы требуют адаптации к новым угрозам, среди которых особенное внимание уделяется беспилотным технологиям.

    По словам сенатора, изменения в стратегии применения оружия связаны с увеличением количества и частоты атак дронов, что требует корректировки тактических решений.

    Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    20 октября 2024, 16:58 • Новости дня
    The Times: Британия и Германия заключат историческую военную сделку

    The Times: Британия подпишет с Германией историческое соглашение о совместных военных учениях

    The Times: Британия и Германия заключат историческую военную сделку
    @ Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британия и Германия планируют подписать крупное военное соглашение, которое откроет возможности для совместных учений и закупок оружия на восточной границе НАТО, сообщает газета The Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

    Это соглашение позволит обеим странам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО, включая Эстонию и Литву. Также будет предусмотрено более тесное сотрудничество в области закупок и разработки нового поколения вооружений, передает РИА «Новости».

    Джон Хили отметил, что это соглашение станет наиболее значимым для Британии после военной сделки с Францией в 2010 году. Хили подчеркнул, что соглашение с Берлином открывает путь к более глубокому военному сотрудничеству с Евросоюзом. По словам источника, более детальные переговоры с Брюсселем Британия планирует начать в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО фактически воюет с Россией на Украине, используя украинских солдат как инструмент ведения войны.

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    20 октября 2024, 20:09 • Новости дня
    Президент Бразилии отказался лететь на саммит БРИКС из-за травмы головы

    Президент Бразилии Лула да Силва решил пропустить саммит БРИКС из-за травмы затылка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям, сообщила пресс-служба главы государства.

    Сообщается, что Лула да Силва получил травму затылка в результате инцидента дома. Медики заявили, что травма не представляет опасности для здоровья, но рекомендовали ему избегать дальних перелетов, сообщает РИА «Новости»

    Новостной портал G1 уточнил, что из-за инцидента Лула да Силва не может временно летать на дальние расстояния. Ранее сообщалось, что планировалась очная встреча президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС, о чем заявил российский посол Алексей Лабецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани, Россия поддержала позицию Казахстана по вступлению в БРИКС, а также стало известно, что Шри-Ланка планирует подать заявку на вступление в БРИКС.

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    20 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине

    МВФ сообщил о завершении конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года

    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», МВФ опубликовал обновленный прогноз, в котором оценивает завершение вооруженного конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года. В прогнозе отмечается, что эта ситуация негативно скажется на экономике Украины и создаст необходимость в постоянных международных финансовых вливаниях, передает Lenta.ru.

    Эксперты фонда считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.

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    20 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин

    Актер и танцовщик Анатолий Гридин умер на 95-м году жизни в Петербурге

    Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин
    @ mariinsky.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер и танцовщик Мариинского театра Анатолий Гридин ушел из жизни в субботу, 19 октября, на 95-м году жизни, о чем сообщил коллектив театра, выразив соболезнования родным и близким.

    Как сообщает Lenta.Ru, Коллектив Мариинского театра выразил искренние соболезнования в связи с утратой. В их заявлении говорится: «Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам». Причина смерти Гридина не была озвучена.

    Анатолий Гридин начал свою карьеру в Кировском (Мариинском) театре в 1952 году и посвящал себя искусству вплоть до 1982 года. Его дебютом на сцене стала партия Гренгуара в опере «Эсмеральда», также он запомнился ролью генерала в спектакле «Женитьба Бальзаминова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный актер Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии СССР и обладатель «Золотой маски», умер в возрасте 86 лет. Тазетдинов оставил после себя более 100 ролей в театре и кино, играл на сценах различных театров, включая Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова.

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    21 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    По предварительным данным, в Молдавии высказались против вступления в ЕС

    После подсчета 77,5% протоколов больше половины граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    ЦИК Молдавии сообщил, что против вступления страны в Евросоюз высказались 55,13% граждан, за проголосовали 44,87%, передает ТАСС. Данные основаны на обработке 77,51% протоколов.

    Особенно выделяются результаты в Гагаузской автономии, где 94,95% жителей высказались против вступления в ЕС. После обработки 88,24% протоколов на территории региона в поддержку евровектора проголосовали лишь 5,05% граждан.

    Гагаузию возглавляет Евгения Гуцул, сторонница укрепления связей с Россией, входит в руководство оппозиционного блока «Победа». Гуцул и ее партия последовательно выступают против евроатлантической интеграции Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза.

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    21 октября 2024, 01:17 • Новости дня
    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

    Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума, по которым 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре.

    Президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг, который должен был пройти на фоне предварительных итогов президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз, сообщает ТАСС.

    Ожидалось, что Санду выступит перед прессой, однако ее выход был трижды перенесен, после чего анонс события удалили совсем.

    На прошедших в воскресенье в Молдавии президентских выборах Майя Санду получила 36% голосов, в то время как ее основной соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 29% голосов. Согласно избирательной системе страны, чтобы быть признанным победителем президентских выборов, кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигает этой планки, назначается второй тур, который будет проведен 3 ноября и в котором примут участие два лидера по итогам первого тура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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    20 октября 2024, 19:47 • Новости дня
    Reuters: Власти Кубы не смогли восстановить энергосистему с третьей попытки

    Reuters: Куба с третьей попытки не восстановила электроснабжение

    Tекст: Ольга Иванова

    Куба столкнулась с очередным провалом в восстановлении энергосистемы после трех попыток, что усугубляет существующий дефицит продовольствия и топлива, сообщает Reuters.

    Это уже третья неудачная попытка восстановить электроснабжение на острове. Агентство подчеркивает, что сбои в подаче энергии происходят на фоне серьезных проблем с продовольствием, медикаментами и топливом, что вызывает еще большую обеспокоенность населения, сообщает Lenta.Ru.

    В то же время кубинская национальная компания Havana Electric ранее объявила в Telegram, что электроснабжение было частично восстановлено в некоторых районах Гаваны. Однако позже этот пост был удален, что подтверждает серьезность проблемы и отсутствие стабильного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате поломки на кубинской теплоэлектростанции имени Антонио Гутьереса в пятницу вечером произошло полное отключение электроэнергии по всей стране. Российское посольство на Кубе призвало граждан России сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей на фоне масштабного отключения электричества. Масштабный сбой в энергосистеме Нигерии оставил жителей страны без электричества в третий раз за неделю.

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    20 октября 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно об ожидании климатической зимы в Москве в начале декабря

    Тишковец: Климатическая зима в Москве наступит в начале декабря

    Стало известно об ожидании климатической зимы в Москве в начале декабря
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Климатическая зима в Москве начнется на двадцать дней позже обычного, что связано с глобальным изменением климата и удлинением осеннего периода, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, климатическая зима в Москве в этом году ожидается на двадцать дней позже обычного, сообщает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Тишковец заявил, что вместо привычного 13 ноября, зима придет лишь в начале декабря. Это явление он связывает с тенденцией глобального изменения климата, из-за которой осенний период удлинился на двадцать дней, «подъедая» зимние месяцы.

    Тишковец объяснил, что переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений и установление постоянного снежного покрова ожидаются только в начале декабря. Он также добавил, что подобная ситуация, по всей видимости, повторится и в 2024 году. Это изменение в климатических сезонах является частью глобальных климатических изменений, влияющих на длительность сезонов в последние десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Московской области ожидается значительное похолодание, температура может достигнуть минус шести градусов, также сообщалось, что в Москве образовался радиационный туман.

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    20 октября 2024, 17:35 • Новости дня
    Илон Маск пообещал разыгрывать по 1 млн долларов ежедневно
    Илон Маск пообещал разыгрывать по 1 млн долларов ежедневно
    @ IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен ежедневно разыгрывать по миллиону долларов среди подписавших его петицию в поддержку Конституции США, чтобы поддержать избирательную кампанию Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, Маск объявил, что собирается ежедневно разыгрывать по миллиону долларов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Это решение связано с желанием поддержать избирательную кампанию бывшего президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Первый розыгрыш уже состоялся на мероприятии в Пенсильвании, где победителем стал Джон Дреер. Маск вручил ему чек на миллион долларов. «Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста», – цитирует агентство слова Маска.

    Акция продлится вплоть до выборов президента США, запланированных на 5 ноября.

    Ранее Илон Маск выделил более 75 млн долларов на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа через собственный политический комитет. Также сообщалось, что Маск назвал Камалу Харрис недалекой после ее утверждения о законодательстве США, касающемся гендерного неравенства. Бизнесмен Илон Маск заявил, что не выдержит, если Камала Харрис станет президентом США, назвав это «жестоким наказанием».

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    20 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Залужный допустил уступку территорий для мира

    Залужный заявил о возможности уступки территорий для урегулирования конфликта

    Залужный допустил уступку территорий для мира
    @ REUTERS/Phil Noble

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.

    Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что территориальный вопрос не является первостепенным для урегулирования конфликта с Россией, отмечает ТАСС. Безопасность и защищенность важнее для Украины, чем территории, подчеркнул он. Залужный также заметил, что в случае, если сосед присвоил часть территории, этот вопрос необходимо будет решить.

    Это заявление, по мнению The Daily Telegraph, представляет собой смену риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель.

    Издание также подчеркнуло, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный допустил возможную мобилизацию женщин из-за затянувшегося конфликта. Он также признал практически невозможным выход Украины из этого конфликта. Ранее Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

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    20 октября 2024, 11:43 • Новости дня
    Посол Келин раскрыл манипуляции МИ-5 в обвинениях России

    Посол Келин обвинил МИ-5 в отвлечении внимания от Украины заявлениями о диверсиях

    Посол Келин раскрыл манипуляции МИ-5 в обвинениях России
    @ REUTERS/Peter Nicholls

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский посол Андрей Келин заявил о попытках британских спецслужб отвлечь внимание от событий на Украине, обвиняя Россию в якобы диверсиях.

    По его словам, британские спецслужбы пытаются отвлечь внимание общественности от ситуации на Украине, обвиняя Россию в диверсиях, передает ТАСС.

    По словам Келина, глава МИ-5 не подкрепляет свои обвинения фактами. Дипломат полагает, что Маккаллум пытается создать впечатление об агрессивных намерениях России в отношении Британии. Посол считает, что это связано с тем, что Британия «увязла в украинском вопросе», и для нее ситуация на Украине выглядит как проигрыш.

    Келин подчеркнул, что для обсуждения вопросов существуют открытые каналы в Лондоне и Москве. Он призвал британскую сторону использовать эти каналы вместо создания сенсаций в прессе. Посол также отверг обвинения в причастности России к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и гибели британки Дон Стерджес.

    Российский посол выразил обеспокоенность затягиванием расследования по делу Скрипалей и подчеркнул, что Россия неоднократно запрашивала контакт с ними для установления истины. Однако, как отметил Келин, Россия не получила на это никаких ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство поручило службе контрразведки МИ-5 сосредоточить усилия на борьбе со шпионажем, в первую очередь из России, Китая и Ирана. Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы МИ-5 Кена Маккаллума, заявив, что его утверждения о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе не имеют оснований. Кремль опроверг обвинения главы британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума в якобы попытках России устраивать «акты саботажа» в Европе.

    Коментарии (3)
    20 октября 2024, 20:38 • Новости дня
    Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом, по столице он передвигался на черном «Аурусе».

    Кортеж Аль Нахайяна сопровождала мотоколонна, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

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    20 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО

    Министр обороны Франции связал членство Украины в НАТО с новой администрацией США

    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция не против вступления Украины в НАТО, но членство зависит от политики будущей администрации США, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

    Лекорню в интервью газете La Tribune Dimanche выразил мнение, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от политики новой администрации США. Он отметил, что встречался с американским министром обороны Ллойдом Остином, который заявил, что республиканцы и демократы США занимают единую позицию в вопросе поддержки Украины. Это, по мнению Лекорню, и определит будущее Украины в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что вне зависимости от результатов будущих президентских выборов в США, приоритетными для них останутся вопросы, связанные с Китаем. Он считает, что это обстоятельство изменит сложившуюся систему распределения финансовых затрат на НАТО.

    Министр отметил, что европейские страны не должны рассчитывать, что американские налогоплательщики будут продолжать обеспечивать безопасность в Европе, и выразил ожидание от новой Европейской комиссии в вопросе устранения препятствий для европейской оборонной промышленности.

    Накануне дипломатический источник в Европе сообщил французскому изданию Le Monde, что американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

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    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    В Польше нарушили табу в отношении украинцев

    Военные власти Польши недовольны тем, как украинцы воюют, и тем, что многие из них вообще не рвутся на фронт. Это противоречит главной роли Украины в конфликте, поэтому украинцев будут из Польши постепенно выдавливать. Для этого им изменят имидж: место народа-героя и народа-жертвы должен занять народ-нахлебник. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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