Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
Двое военных погибли при крушении вертолета Apache в США
Двое военных погибли при крушении вертолета AH-64 Apache в США
Вертолет AH-64 Apache Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миссисипи, двое членов экипажа погибли.
«Сегодня во время учебного полета потерпел крушение вертолет AH-64 Национальной гвардии Миссисипи. К сожалению, оба военнослужащих, находившиеся на борту, не выжили», – сообщил губернатор штата Тейт Ривз, передает ТАСС.
Отмечается, что на месте происшествия работают специалисты.
Ранее сообщалось, что в США на вертолете разбился глава крупнейшего банка Африки, главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве.