Tекст: Евгений Поздняков

Около 69% украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта с Россией. Соответственно, сторонниками продолжения боевых действий выступают лишь 24% населения страны, следует из данных опроса американской социологической службы Gallup. В исследовании принимали участие тысяча человек в возрасте от 15 лет.

В опубликованном докладе отмечается резкое падение количества провоенно настроенных граждан, хотя еще в 2022 году результаты анализа были обратными: около 73% опрошенных были готовы поддержать продолжение конфликта. Таким образом, с момента начала СВО представленность данной группы населения упала более чем в два раза.

Добавим, что данные Gallup интересным образом колеруют с итогами президентских выборов на Украине 2019 года. Тогда сторонником «силового подхода» в отношениях с Россией и одновременно главным лицом идеи «Армія. Мова. Віра» выступал Петр Порошенко, получивший во втором туре 24% голосов.

Соответственно, число людей, поддерживающих боевые действия, к настоящему времени фактически «ужалось» до своего исконного ядра – той четверти населения, которая исторически выступала за разрыв диалога с Москвой и насильственную евроатлантическую интеграцию. По мнению политолога Алексея Нечаева, эту группу граждан Запад так или иначе использует для осуществления контроля над Украиной, а в целом ее можно разделить на две условные части: правых националистов и леволиберальных националистов.

«Если совсем упрощать, то первых можно назвать «нациками», а вторых «соросятами» с голубым оттенком евролиберализма. Разница между ними заключается не только в вывесках, но и в методах. Первые давят грубой силой: жесткая иерархия и дисциплина, уличные разборки, поддержка консервативных ценностей. Леволибералы работают тоньше: медийные кампании, грантовые НКО, протесты-перфомансы, которые имеют все признаки шоу», – объясняет он.

«Первые бьют кулаком, вторые – клавиатурой. Правые выводят на улицу зигующих молодчиков, «левые» – девочек и юношей с матерными словами на картонках. Но цель одна: держать страну в вечном конфликте. Ведь противостояние с Россией – это их хлеб и статус в обществе», – поясняет собеседник.

«За каждым лагерем находятся свой набор западных покровителей. Леволиберальный фланг обслуживает Демпартию США, евробюрократов и глобалистов, фонды Сороса и лондонскую элиту. Именно они, например, раскручивали протесты в защиту САП и НАБУ, которые также являются инструментами колониального управления Украиной. Правые же связаны с различными республиканцами, западными консерваторами и традиционной частью спецслужб Штатов. Сегодня их предостаточно не только в бывших нацбатах, которые разрослись до полков, но также в СБУ, ГУР и ВСУ в целом», – рассказывает эксперт.

«Их разделяет почти все: от взглядов на миграцию до трактовки «европейских ценностей». В дни ЛГБТ-парадов (признано экстремистским движением) националисты пытаются сорвать акции евролибеларов. Но в главном они схожи, а именно в маниакальной русофобии и страсти к дискриминации молчаливого большинства», – продолжает он.

«При этом значимое число представителей обеих групп – патологические лицемеры. На людях они общаются на «мове», а дома, с семьей или любовницами, говорят по-русски. Однако им удалось узурпировать общественное пространство Украины, объявить себя выразителями мнения «гражданского общества», – добавляет собеседник.

«К тому же, каждое свое действие они оправдывают мантрой: «Геть вiд Москви»

и преданностью идеалам «свободы и демократии». Именно эта часть населения является главным бенефициаром режима, рожденного переворотом 2014 года. В итоге гражданам Украины навязан фальшивый выбор: либо маршируй под ультраправые лозунги, либо иди «налево» в сторону того, что на Западе называют «прогрессивным», – акцентирует эксперт.

«То есть именно эти группы не дают стране вернуться к нормальной жизни. Они терроризируют 75% населения – тех, кто против войны, и кто является электоратом пока еще не существующей партии «Отстаньте от нас». В общем, это те самые люди, с которыми России необходимо общаться без посредников», – пояснил Нечаев.

На этом фоне отсутствие подлинного гражданского общества на Украине является одной из ключевых проблем, считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «Всех истинных патриотов и идеалистов давно стерли с политической карты Украины. Их либо убили, либо пересажали, либо бусифицировали – способов расправы с неугодными много», – говорит он.

«Те же, кто остался, в особой любви к Родине замечены не были.

У меня вообще есть большие сомнения в том, можно ли выделять леволибералов в отдельную группу влияния. Конечно, какой-то эффект на правительство они оказывают, но выделить их как структурную часть общества затруднительно. Все-таки, многие из них были попросту куплены Западом или являются сторонниками подобных идей», – поясняет собеседник.

«Их протесты, выходы на улицы – все это, как правило, имеет под собой одну единственную цель: получить материальное вознаграждение со стороны своих «патронов» из США или ЕС. Говорить о каких-либо убеждениях здесь не приходится – речь идет об исключительно корыстной заинтересованности», – рассуждает эксперт.

Несколько иначе, по его мнению, обстоят дела с правыми националистами, которые сегодня «правят бал». «Их идеи выгодны действующему руководству, хотя иногда Раде или офису Зеленского и приходится подстраиваться под мнение данной группы. Причем ее формирование шло долгие годы», – отмечает он.

В то же время, политолог Лариса Шеслер считает, что исследование Gallup, вероятно, завышает реальное количество сторонников войны. «Важно понимать, что опрос проводился через телефонные звонки. Соответственно, высказать свое истинное отношение к ситуации в обществе, где требование о возвращении границ 1991 года является обязательным, решится не каждый», – уточняет она.

По мнению собеседницы, в число желающих продолжить боевые действия входят не только идеологически мотивированные люди, но и «бенефициары» противостояния с Россией. «Многие на этом конфликте делают целые состояния. Им не хочется терять резко выросший заработок. Кроме того, сюда же можно вписать и жителей западных регионов Украины», – продолжает собеседница.