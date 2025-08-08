  • Новость часаПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    19 комментариев
    8 августа 2025, 21:55 • В мире

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико?

    Около 69% украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта с Россией. Соответственно, сторонниками продолжения боевых действий выступают лишь 24% населения страны, следует из данных опроса американской социологической службы Gallup. В исследовании принимали участие тысяча человек в возрасте от 15 лет.

    В опубликованном докладе отмечается резкое падение количества провоенно настроенных граждан, хотя еще в 2022 году результаты анализа были обратными: около 73% опрошенных были готовы поддержать продолжение конфликта. Таким образом, с момента начала СВО представленность данной группы населения упала более чем в два раза.

    Добавим, что данные Gallup интересным образом колеруют с итогами президентских выборов на Украине 2019 года. Тогда сторонником «силового подхода» в отношениях с Россией и одновременно главным лицом идеи «Армія. Мова. Віра» выступал Петр Порошенко, получивший во втором туре 24% голосов.

    Соответственно, число людей, поддерживающих боевые действия, к настоящему времени фактически «ужалось» до своего исконного ядра – той четверти населения, которая исторически выступала за разрыв диалога с Москвой и насильственную евроатлантическую интеграцию. По мнению политолога Алексея Нечаева, эту группу граждан Запад так или иначе использует для осуществления контроля над Украиной, а в целом ее можно разделить на две условные части: правых националистов и леволиберальных националистов.

    «Если совсем упрощать, то первых можно назвать «нациками», а вторых «соросятами» с голубым оттенком евролиберализма. Разница между ними заключается не только в вывесках, но и в методах. Первые давят грубой силой: жесткая иерархия и дисциплина, уличные разборки, поддержка консервативных ценностей. Леволибералы работают тоньше: медийные кампании, грантовые НКО, протесты-перфомансы, которые имеют все признаки шоу», – объясняет он.

    «Первые бьют кулаком, вторые – клавиатурой. Правые выводят на улицу зигующих молодчиков, «левые» – девочек и юношей с матерными словами на картонках. Но цель одна: держать страну в вечном конфликте. Ведь противостояние с Россией – это их хлеб и статус в обществе», – поясняет собеседник.

    «За каждым лагерем находятся свой набор западных покровителей. Леволиберальный фланг обслуживает Демпартию США, евробюрократов и глобалистов, фонды Сороса и лондонскую элиту. Именно они, например, раскручивали протесты в защиту САП и НАБУ, которые также являются инструментами колониального управления Украиной. Правые же связаны с различными республиканцами, западными консерваторами и традиционной частью спецслужб Штатов. Сегодня их предостаточно не только в бывших нацбатах, которые разрослись до полков, но также в СБУ, ГУР и ВСУ в целом», – рассказывает эксперт.

    «Их разделяет почти все: от взглядов на миграцию до трактовки «европейских ценностей». В дни ЛГБТ-парадов (признано экстремистским движением) националисты пытаются сорвать акции евролибеларов. Но в главном они схожи, а именно в маниакальной русофобии и страсти к дискриминации молчаливого большинства», – продолжает он.

    «При этом значимое число представителей обеих групп – патологические лицемеры. На людях они общаются на «мове», а дома, с семьей или любовницами, говорят по-русски. Однако им удалось узурпировать общественное пространство Украины, объявить себя выразителями мнения «гражданского общества», – добавляет собеседник.

    «К тому же, каждое свое действие они оправдывают мантрой: «Геть вiд Москви»

    и преданностью идеалам «свободы и демократии». Именно эта часть населения является главным бенефициаром режима, рожденного переворотом 2014 года. В итоге гражданам Украины навязан фальшивый выбор: либо маршируй под ультраправые лозунги, либо иди «налево» в сторону того, что на Западе называют «прогрессивным», – акцентирует эксперт.

    «То есть именно эти группы не дают стране вернуться к нормальной жизни. Они терроризируют 75% населения – тех, кто против войны, и кто является электоратом пока еще не существующей партии «Отстаньте от нас». В общем, это те самые люди, с которыми России необходимо общаться без посредников», – пояснил Нечаев.

    На этом фоне отсутствие подлинного гражданского общества на Украине является одной из ключевых проблем, считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «Всех истинных патриотов и идеалистов давно стерли с политической карты Украины. Их либо убили, либо пересажали, либо бусифицировали – способов расправы с неугодными много», – говорит он.

    «Те же, кто остался, в особой любви к Родине замечены не были.

    У меня вообще есть большие сомнения в том, можно ли выделять леволибералов в отдельную группу влияния. Конечно, какой-то эффект на правительство они оказывают, но выделить их как структурную часть общества затруднительно. Все-таки, многие из них были попросту куплены Западом или являются сторонниками подобных идей», – поясняет собеседник.

    «Их протесты, выходы на улицы – все это, как правило, имеет под собой одну единственную цель: получить материальное вознаграждение со стороны своих «патронов» из США или ЕС. Говорить о каких-либо убеждениях здесь не приходится – речь идет об исключительно корыстной заинтересованности», – рассуждает эксперт.

    Несколько иначе, по его мнению, обстоят дела с правыми националистами, которые сегодня «правят бал». «Их идеи выгодны действующему руководству, хотя иногда Раде или офису Зеленского и приходится подстраиваться под мнение данной группы. Причем ее формирование шло долгие годы», – отмечает он.

    В то же время, политолог Лариса Шеслер считает, что исследование Gallup, вероятно, завышает реальное количество сторонников войны. «Важно понимать, что опрос проводился через телефонные звонки. Соответственно, высказать свое истинное отношение к ситуации в обществе, где требование о возвращении границ 1991 года является обязательным, решится не каждый», – уточняет она.

    По мнению собеседницы, в число желающих продолжить боевые действия входят не только идеологически мотивированные люди, но и «бенефициары» противостояния с Россией. «Многие на этом конфликте делают целые состояния. Им не хочется терять резко выросший заработок. Кроме того, сюда же можно вписать и жителей западных регионов Украины», – продолжает собеседница.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации