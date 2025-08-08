Tекст: Дмитрий Зубарев

Два новых заградотряда 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» были уничтожены ударами ФАБ в Днепропетровской области, передает ТАСС.

По информации российских силовых структур, атака была нанесена по селу Березовое, где находились подразделения Нацгвардии. В результате ударов погибли 10 человек, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, как рассказал замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Эльбрус, в поселке Январское в Днепропетровской области украинские операторы БПЛА уничтожили до взвода своих сослуживцев, которые пытались сдаться и эвакуироваться в тыл вместе с российскими военнослужащими.

Замкомандира отметил: «Ввиду трудностей и вывода их с этих позиций они находились с нашими военнослужащими. Но противник так этого не оставил. Он своими боеприпасами, своими FPV-дронами уничтожил до взвода своих сдавшихся военнослужащих».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС уничтожили пункты украинских военных в ДНР и Харьковской области ударом ФАБ. ВКС также нанесли удары по позициям ВСУ в этих регионах кассетными авиабомбами. В Днепропетровской области российские военные уничтожили взвод ВСУ с помощью управляемой авиабомбы.