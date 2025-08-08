  • Новость часаВ Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы
    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    Минюст США объявил вознаграждение в 50 млн долларов за помощь в поимке Мадуро
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    Захарова назвала Санду очередным Саакашвили с одной лишь разницей
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    8 августа 2025, 10:03 • Новости дня

    Удары ФАБ уничтожили два заградотряда нацгвардии Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области в результате ударов ФАБ ликвидированы два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины, погибли десять человек.

    Два новых заградотряда 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» были уничтожены ударами ФАБ в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, атака была нанесена по селу Березовое, где находились подразделения Нацгвардии. В результате ударов погибли 10 человек, еще пятеро получили ранения.

    Кроме того, как рассказал замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Эльбрус, в поселке Январское в Днепропетровской области украинские операторы БПЛА уничтожили до взвода своих сослуживцев, которые пытались сдаться и эвакуироваться в тыл вместе с российскими военнослужащими.

    Замкомандира отметил: «Ввиду трудностей и вывода их с этих позиций они находились с нашими военнослужащими. Но противник так этого не оставил. Он своими боеприпасами, своими FPV-дронами уничтожил до взвода своих сдавшихся военнослужащих».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС уничтожили пункты украинских военных в ДНР и Харьковской области ударом ФАБ. ВКС также нанесли удары по позициям ВСУ в этих регионах кассетными авиабомбами. В Днепропетровской области российские военные уничтожили взвод ВСУ с помощью управляемой авиабомбы.

    8 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников

    Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

    Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

    Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

    Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.

    7 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области

    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области
    @ vk.com/typical_rilsk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский майор Юрий Смолкотин погиб в прошлом году при отражении атаки украинских сил, подорвав себя гранатой вместе с подошедшими противниками.

    О героическом поступке майора Юрия Смолкотова сообщил Telegram-канал «Месть доброй воли», передает «Российская газета». Смолкотин руководил погранзаставой на участке границы между Россией и Грузией, но летом прошлого года был направлен в командировку в Курскую область для усиления обороны.

    5 августа прошлого года, за сутки до вторжения украинских подразделений, майор вместе с подчиненными вступил в бой с численно превосходящим противником. В ходе сражения Смолкотин получил два ранения.

    Несмотря на тяжелое состояние, он приказал бойцам отойти, чтобы сохранить их жизни, а сам остался прикрывать отход. Когда украинские военные приблизились к нему, майор привел в действие гранату и уничтожил себя вместе с несколькими бойцами ВСУ.

    Ранее в Курской области студент Курского госуниверситета Илия Гукежев пытался спасти раненую при атаке дрона ВСУ девочку, но получил смертельные травмы при втором ударе дрона.

    В июне президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    7 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 240 беспилотников.

    Также силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 ЗРК, 24 478 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    7 августа 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ставит для встречи с Путиным никаких условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заверил журналистов в том, что никаких условий для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным нет, тем более нет никакого требования о якобы его предварительной встрече с Владимиром Зеленским.

    «Нет, не должен», – ответил Трамп на вопрос о необходимости российскому лидеру выполнить какие-либо условия перед очной встречей с Трампом.

    По словам главы Белого дома, Путин и Зеленский изъявили желание встретиться с ним.

    «Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие. <...> Мне не нравятся долгие ожидания», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Когда журналисты попросили американского лидера уточнить, в чем прорыв и успех переговоров по Украине, о которых говорит Трамп, и как близки стороны к заключению мировой сделки, он ушел от ответа.

    «Послушайте, я не хочу сейчас говорить. Ведь я уже разочаровывался однажды. Вы знаете, мы предотвратили пять войн, плюс добавьте к этому Иран, где мы уничтожили их ядерный потенциал для создания оружия», – начал перечислять свои заслуги Трамп, перейдя на разговор о «самых мощных вооруженных силах в мире».

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.


    8 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США

    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Обе стороны в той или иной мере ждали этого события, приближали его. Поэтому подготовка в каком-то смысле велась продолжительное время, однако после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву появились новые обстоятельства, которые заметно ускорили процесс, считает дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    «Не стоит забывать, что личной беседе президентов предшествовала длительная работа на различных уровнях. Все это – результат последовательных усилий, и предстоящие переговоры закономерно завершают этот этап. Наши страны действительно нуждаются в серьезном, предметном диалоге», – сказал Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Он уточнил, что встреча пройдет, скорее всего, по стандартному протоколу. Как правило, в подготовке таких мероприятий задействованы межведомственные группы  обеих стран.

    «Каждое министерство формирует позицию: что страна готова предложить и чего ожидает от партнера. Затем стороны обмениваются документами, согласовывают примерные позиции, фактически выстаивая общий сценарий будущего диалога», – добавил он.

    Долгов отметил, что президенты могут скорректировать этот сценарий, как на этапе подготовки, так и непосредственно во время переговоров.

    «Многое зависит от того, как сложится беседа», – резюмировал дипломат.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    7 августа 2025, 18:20 • Новости дня
    Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за подготовку теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Ростове-на-Дону назначил 18 лет лишения свободы Дарье Кулик из Запорожья, признав ее виновной в подготовке теракта и сотрудничестве с СБУ.

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Запорожья Дарью Кулик виновной в содействии украинским спецслужбам и подготовке террористического акта, передает ТАСС. Женщина получила 18 лет лишения свободы за попытку совершения теракта в здании УФСБ в Мелитополе.

    По данным суда, в конце июля 2023 года с Кулик через мессенджер связался неизвестный, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. Он предложил Кулик собирать и пересылать СБУ информацию о размещении российских военных в Мелитополе.

    В суде отметили, что сообщение от украинских спецслужб стало основанием для обвинения Кулик в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Сватовского района ЛНР по подозрению в передаче информации о размещении российских военных украинским спецслужбам.

    В Камчатском крае суд признал виновным мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб, и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

    В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины для подготовки диверсий против государственных объектов.

    7 августа 2025, 12:26 • Новости дня
    Росгвардия нашла подземный склад ВСУ с натовским оружием в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие Росгвардии в одном из сел ДНР нашли скрытый под землей склад с иностранным вооружением и мастерскую по сборке дронов-камикадзе.

    Спецназовцы прошли по данным контрразведки и обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами иностранного производства, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Вход в помещение был заминирован растяжкой с самодельной миной-ловушкой, установленной бойцами ВСУ.

    На складе найдено десятки единиц вооружения, в числе которых реактивные гранатометы и огнеметы, включая болгарский гранатомет Bullspike-AT калибром 72,5 миллиметра. Изъяты также противотанковые и противопехотные мины, такие как американский М18А1 «Клеймор».

    Кроме того, обнаружен 102-мм противотанковый ракетный комплекс NLAW производства Британии, сотни патронов разных калибров и выстрелы к гранатометам. Помимо оружия, на складе была организована мастерская по сборке дронов-камикадзе, где нашли четыре готовых к применению беспилотника.

    В июне 2024 года ФСБ нашла под Артемовском схрон с оружием и боеприпасами, заготовленный украинскими правоохранителями для националистических батальонов еще в 2014 году.

    В 2025 году в окрестностях освобожденного Селидово в ДНР сотрудники ФСБ нашли заминированный схрон с крупным запасом оружия, оставленный украинскими боевиками.

    В июне 2025 года во время ремонта в гостинице на проспекте Тореза в Петербурге строители нашли схрон с оружием в коррозийном состоянии, среди находок оказались гранаты, тротил и снайперская винтовка.

    8 августа 2025, 02:02 • Новости дня
    Суд приговорил агента СБУ к 20 годам за подготовку покушения на генерала ВКС

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил агента СБУ Виктора Кучера к 20 годам за подготовку покушения на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России, обвиняемый вину не признал, все доводы суда отрицал.

    Суд постановил, 41-летний безработный гражданин Украины Виктор Кучер виновен в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на документы суда.

    Из материалов следует, что в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение сотрудника украинских спецслужб совершить в Москве теракт путем подрыва командующего на тот момент дальней авиацией ВКС ВС России.

    Тот следил за генералом и искал о нем информацию в интернете, наблюдал, вел видеозаписи и предоставлял куратору. Обвиняемый использовал GPS-трекер, приобрел видеорегистратор и sim-карты, а также получил взрывное устройство массой почти 500 г на базе «С-4» и электродетонатор.

    Он совершал поездки по Москве на микроавтобусе, переданном через подставных лиц, и закладывал sim-карты в тайнике. После выполнения заданий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    «В мае прошлого года он приобрел три sim-карты российского оператора сотовой связи, после чего приехал по полученным координатам к тайнику на окраине одного из подмосковных городов, извлек оттуда взрывное устройство с возможностью его дистанционного приведения в действие, а также электродетонатор, говорится в документах», – говорится в документах.

    Кучер вину не признал и заявил, что намерения совершать теракт на территории Москвы не имел, ни с кем в сговор не вступал, взрывчатые вещества не перевозил.

    Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в 700 тыс. рублей. В силу приговор не вступил, защита намерена его обжаловать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два несовершеннолетних жителя Новосибирской области обвиняются в попытке убийства военнослужащего с использованием химических веществ по заданию спецслужб Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    7 августа 2025, 14:17 • Новости дня
    Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные мини-камеры

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК должны будут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Министерство обороны Украины внедряет новые правила для прозрачности работы сотрудников территориальных центров комплектования, передает ТАСС.

    С 1 сентября для всех работников ТЦК и СП введено обязательное ношение нагрудных мини-камер для видеофиксации во время любых проверок документов и вручения повесток. Нарушение этих правил повлечет дисциплинарную ответственность.

    В сообщении министерства отмечается, что эта мера обеспечит прозрачность и законность действий сотрудников ТЦК, а также защитит права обеих сторон.

    По данным министерства, сейчас сотрудники ТЦК обеспечены средствами фиксации примерно на 85%, продолжается закупка дополнительного оборудования.

    Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук в связи с насильственной мобилизацией на Украине называл работу ТЦК «террором и унижением». Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны, поскольку они не способны контролировать себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по территориальному центру комплектования в Дружковке после передачи координат местными жителями через мессенджер.

    Призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

    7 августа 2025, 12:17 • Новости дня
    Дрон ВСУ ранил пожилых супругов в ЛНР

    Tекст: Евгения Караваева

    В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово, в результате госпитализированы супруги пожилого возраста.

    Пожилая супружеская пара, мужчина 1956 года рождения и женщина 1955 года рождения, пострадала в результате атаки вражеского БПЛА на гражданский автомобиль в пригороде Сватово на территории Луганской народной республики, передает правительство региона в Telegram.

    Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко cообщила, что супруги получили минно-взрывные травмы. Оба находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.

    Днем ранее два мирных жителя погибли в результате удара дрона ВСУ по Сватово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ЛНР.

    7 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 1,3 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Суммарные потери украинских войск за сутки превысили 1335 военнослужащих, уничтожены боевые машины, артиллерия, склады боеприпасов и станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Андреевки, Павловки, Юнаковки, Корчаковки и Искрисковщины Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском, Хатнем и Тихим Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Купянска, Тамаргановки, Высшего Соленого, Дружелюбовки Харьковской области, Ямполя, Среднего и Ставки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 240 военнослужащих, танк, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены девять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Николаевки, Константиновки, Александро-Шультино и Иванополья ДНР.

    Противник потерял до 165 военнослужащих, две бронемашины, включая америкаснкий бронетранспортер М113, два пикапа и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    в то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Суворово, Родинского, Чунишино, Рубежного, Удачного ДНР и Филии Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 420 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Новогеоргиевки, Сосновки, Алексеевки Днепропетровской области и Искры ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, три бронемашины и шесть артиллерийских орудий, в том числе две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Новоданиловки, Степногорска Запорожской области, Садового и Антоновки Херсонской области. Уничтожены более 60 военнослужащих, бронемашина, пять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области.

    8 августа 2025, 06:05 • Новости дня
    Штурмовики устроили диверсии в тылу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Январское российские штурмовики провели несколько диверсионных вылазок, уничтожив крупные позиции противника и деморализовав украинские войска.

    Командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады группы «Восток» с позывным Катран заявил, что диверсионные действия российских бойцов в селе Январское стали началом успешного штурма этого населенного пункта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Одна из таких немаловажных частей работы это диверсионные вылазки в тыл противника. Неоднократно это происходило. Заходили малой группой – вдвоем – в тыл противника, выявляли и скрытно нападали, уничтожали точку, на которой находилось три-четыре человека».

    По словам Катрана, в ходе рейдов удалось уничтожить как минимум четыре крупные позиции ВСУ. Зачистки обычно проводились с использованием гранат, однако в последнем случае перед штурмом Январского бойцам пришлось вступить в короткий стрелковый бой.

    Командир подчеркнул, что такие удары оказали значительный деморализующий эффект на украинских военных и поспособствовали дальнейшему успешному продвижению российских войск.

    5 августа Минобороны объявило об освобождении Январского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

