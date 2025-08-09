Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Умер единственный человек, возглавлявший ФБР и ЦРУ
Умер Уильям Уэбстер, который возглавлял и ФБР, и ЦРУ
Уильям Уэбстер, единственный в истории глава и ФБР, и ЦРУ, ушел из жизни на 102-м году.
О смерти Уильяма Уэбстера, который был единственным человеком, возглавлявшим и ФБР, и ЦРУ, сообщила газета New York Post. Его семья подтвердила, что бывший глава американских спецслужб умер на сто первом году жизни.
Уэбстер руководил ФБР с 1978 по 1987 годы, а затем возглавлял ЦРУ с 1987 по 1991 годы, что делает его единственным человеком, занимавшим оба поста. В публикации отмечается, что он был уважаемой фигурой в сфере американской национальной безопасности.
До работы в спецслужбах Уэбстер проходил службу в ВМС США во время Второй мировой войны и войны в Корее. В прессе подчеркивают его вклад в развитие разведывательных структур страны и реформирование методов их работы, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшие главы спецслужб США, в том числе Уильям Уэбстер, в 2028 году раскритиковали решение Дональда Трампа о лишении экс-директора ЦРУ Джона Бреннана доступа к секретной информации.
А накануне администрация президента США Дональда Трампа уволила трех сотрудников ФБР, среди которых был бывший исполняющий обязанности главы ведомства Брайан Дрисколл, расследовавших штурм Капитолия.