Politico: Власти США уволили трех расследовавших штурм Капитолия сотрудников ФБР

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Politico, кроме Дрисколла, свои посты покинули помощник директора по вашингтонскому направлению Стивен Дженсен и спецагент по Вашингтону Уолтер Джиардина, передает ТАСС.

Издание отмечает, что причиной увольнений стало участие этих сотрудников в расследовании дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Дрисколл ранее занимал пост исполняющего обязанности главы ФБР в январе – феврале 2025 года. По данным источников, он вступал в конфликт с Минюстом США, когда после начала второго срока Трампа отказался предоставить список всех сотрудников, занимавшихся делом 6 января.

Ассоциация агентов ФБР выразила глубокую обеспокоенность происходящим. «Сотрудники спецслужбы выполняли свои служебные обязанности в полном соответствии с законом, но были уволены без должного разбирательства», – заявили представители ведомства.

В феврале исполняющий обязанности главы ФБР Брайан Дрискол не поддержал инициативу минюста США об увольнении агентов, связанных с делом о штурме Капитолия, подчеркнув, что это затронуло бы тысячи сотрудников.

Ранее Трамп уволил десятки прокуроров по делу о штурме Конгресса.



