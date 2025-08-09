Над Москвой уничтожен второй за утро дрон

СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ – это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, передает ТАСС.

Следствие установило, что 5 августа 2025 года сотрудники программы «Вести. Москва» снимали сюжет о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Во время работы на съемочную группу напала соседка героини программы.

По данным следователей, нападавшая несколько раз толкнула журналистов и нанесла удары одному из корреспондентов.

В апреле на съемочную группу телеканала «Рен ТВ» было совершено нападение в столице.

В июне в Дзержинском районе Новосибирска трое местных жителей с палками напали на журналистов «Рен ТВ».