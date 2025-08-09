Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Над Москвой уничтожен второй за утро дрон
Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотника над Москвой
Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении очередного вражеского беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков аппарата.
Собянин отметил: «Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, атаковавший Москву.
Всего силы ПВО России за ночь уничтожили 97 беспилотников ВСУ над двенадцатью регионами страны.