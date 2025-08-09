Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над Москвой
В столице нейтрализован вражеский беспилотник, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотный летательный аппарат, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь уничтожили 97 беспилотников ВСУ над двенадцатью регионами страны.
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание на 18-м этаже многоквартирного дома.