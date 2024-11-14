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Ученые обнаружили изменения в головном мозге крыс от излучения 5G
Ученые из ТГУ выявили влияние антенны 5G на антиоксидантный баланс мозга крыс
Излучение 5G антенны вызвало изменения в соотношении антиоксидантов и прооксидантов в тканях головного мозга лабораторных крыс, что обнаружили ученые Томского государственного университета.
Как сообщает РИА «Новости», ученые Томского государственного университета провели исследования влияния антенны 5G на крыс линии Вистар, которые имеют сходные с человеком реакции на различные воздействия. В ходе эксперимента, который длился пять недель, выяснилось, что излучение не вызывает у животных боли, страха или стресса. Однако было обнаружено значительное изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов в тканях головного мозга.
Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной физиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Наталья Кривова отметила: «Результаты исследования показали, что ни один из изучаемых показателей у животных, находившихся под воздействием антенны 5G, не отличался от показателей у крыс из контрольных групп. Однако при более подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов».
Ученые пока не могут точно сказать, к каким последствиям приведут выявленные изменения: могут ли появиться новые способности, утратятся ли какие-либо из существующих, или организм сможет компенсировать эти нарушения. Они считают необходимым продолжение исследований. В случае нахождения финансирования планируется провести серию экспериментов с самками крыс и изучить влияние 5G на потомство облученных родителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские ученые из Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая установили, что 6G-излучение может временно снижать фертильность у лабораторных мышей, даже на уровнях, разрешенных в США и Европе.
Ранее сообщалось, что Роскосмос разработал радиочастотный план, освобождающий полосу в 225 МГц для 5G-связи, что поспособствует развитию сетей в России. Кроме того, начиная с 2025 года, в России начнется массовое производство базовых станций 4G и 5G в рамках проекта «Отечественные решения», что позволит поддержать высокотехнологичное оборудование для сотовых операторов.