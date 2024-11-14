Ученые обнаружили изменения в головном мозге крыс от излучения 5G

Ученые из ТГУ выявили влияние антенны 5G на антиоксидантный баланс мозга крыс

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», ученые Томского государственного университета провели исследования влияния антенны 5G на крыс линии Вистар, которые имеют сходные с человеком реакции на различные воздействия. В ходе эксперимента, который длился пять недель, выяснилось, что излучение не вызывает у животных боли, страха или стресса. Однако было обнаружено значительное изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов в тканях головного мозга.



Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной физиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Наталья Кривова отметила: «Результаты исследования показали, что ни один из изучаемых показателей у животных, находившихся под воздействием антенны 5G, не отличался от показателей у крыс из контрольных групп. Однако при более подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов».

Ученые пока не могут точно сказать, к каким последствиям приведут выявленные изменения: могут ли появиться новые способности, утратятся ли какие-либо из существующих, или организм сможет компенсировать эти нарушения. Они считают необходимым продолжение исследований. В случае нахождения финансирования планируется провести серию экспериментов с самками крыс и изучить влияние 5G на потомство облученных родителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские ученые из Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая установили, что 6G-излучение может временно снижать фертильность у лабораторных мышей, даже на уровнях, разрешенных в США и Европе.

Ранее сообщалось, что Роскосмос разработал радиочастотный план, освобождающий полосу в 225 МГц для 5G-связи, что поспособствует развитию сетей в России. Кроме того, начиная с 2025 года, в России начнется массовое производство базовых станций 4G и 5G в рамках проекта «Отечественные решения», что позволит поддержать высокотехнологичное оборудование для сотовых операторов.