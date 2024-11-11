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Ученые в Китае обнаружили влияние 6G-излучения на фертильность мышей
Китайские ученые обнаружили влияние 6G-излучения на репродуктивные функции мышей
Исследование китайских ученых показало, что 6G-излучение может временно снижать фертильность у лабораторных мышей, даже на уровнях, разрешенных в США и Европе.
Ученые Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая провели исследование, результаты которого передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post. Они установили, что излучение сетей шестого поколения (6G) может оказывать временное негативное воздействие на репродуктивные функции лабораторных мышей.
Исследование было сфокусировано на терагерцовых волнах, которые являются частью электромагнитного излучения и могут сыграть ключевую роль в развитии 6G технологий. По данным китайских ученых, эти волны способны нанести повреждения тканям семенников при определенной пороговой мощности. Это значение выше допустимого в Китае, но находится в пределах нормы в таких странах, как США и Япония, а также в Евросоюзе.
Под руководством профессора Чэнь Чуньхая группа исследователей подвергала репродуктивные органы мышей излучению в течение пяти минут. Это вызывало воспаление на коже, которое предположительно через кровь распространялось в семенники. Несмотря на то, что активность сперматозоидов оставалась неизменной, обнаружились генетические изменения, ухудшающие их способность к ориентации, что может снижать фертильность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют покрыть большую часть территории сетью 5G к 2030 году, а широкое внедрение сети 6G возможно не раньше 2025 года, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.