Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Роскосмос освободил частоты для 5G-связи
Роскосмос освободил полосу частот 5G-диапазона для мобильных операторов
Роскосмос разработал радиочастотный план, освобождающий полосу в 225 МГц для 5G-связи, что поспособствует развитию сетей в России.
Роскосмос разработал новый план распределения радиочастот, что позволит выделить 225 МГц в диапазоне 5G для мобильных операторов, сообщает РБК.
Начальник радиочастотного центра корпорации Антон Степанов пояснил, что диапазон 6700-6925 МГц не будет использоваться для спутниковой связи. Он отметил: «Мы задумываемся о будущем, поэтому провели эту работу заранее».
Освобождение полосы частот связано с решением Международного союза электросвязи, который определил диапазон 6425-7125 МГц для развития сетей 5G в регионе, включающем Россию. Степанов также сообщил, что вопросы использования и условий эксплуатации данного диапазона будут обсуждаться на Госкомиссии по радиочастотам при Минцифры.
Министр цифрового развития России Максут Шадаев ранее сообщил о планах начать производство отечественных базовых станций формата 4G и 5G с 2025 года в рамках проекта «Отечественные решения». По данным министра, к 2027 году доля отечественных станций стандартов GSM, LTE и 5G должна составить 33%.
Ранее Росстандарт утвердил национальный стандарт для ключевого протокола интернета вещей NB-IoT, который может быть применен в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте.
Пилотные зоны сети пятого поколения (5G) появятся в каждом регионе России к 2030 году, заявлял замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Угнивенко.