Росстандарт утвердил стандарт NB-IoT для интернета вещей в России

Росстандарт утвердил национальный стандарт NB-IoT для интернета вещей в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Росстандарт утвердил ключевой протокол интернета вещей NB-IoT в качестве национального стандарта. Это решение принято по представлению Технического комитета 194 «Кибер-физические системы». Стандартизация позволит интегрировать NB-IoT в сети 5G и 5G NTN, расширив горизонты применения технологии.

Разработка стандарта велась совместно с компанией МТС, выступившей лидером проекта. Был создан технический документ, подтвержденный экспериментально и научно, который отразил опыт внедрения NB-IoT в 82 регионах России при помощи 57 тыс. базовых станций.

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак отметил, что участие государства в стандартизации интернета вещей способствует росту экономики России и увеличению технологической составляющей. В 2023 году количество подключенных IoT-устройств в России выросло на 20%, составив 86 млн единиц.

Новый ГОСТ утверждает требования для NB-IoT, режимы энергосбережения, а также архитектуру сети NIDD, которая оптимизирует передачу данных без прямого доступа в интернет. Это обновление заменяет ГОСТ Р 59026-2020, вводя более широкие параметры NB-IoT для различных экономических секторов.

Ранее операторы связи попросили Минцифры включить популярный стандарт передачи данных NB IoT в перечень допустимых для использования в системах учета электроэнергии, так как его отсутствие может ограничить установку «умных» счетчиков. Не менее 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков могут оказаться вне закона из-за того, что используемый в них зарубежный стандарт передачи данных не вошел в утвержденный перечень допустимых стандартов, в отличие от менее распространенного отечественного аналога.