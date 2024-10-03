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Названы сроки начала производства базовых станций 4G и 5G в России
Массовое производство отечественных 4G и 5G станций начнется в 2025 году в России
С 2025 года в России начнется массовое производство базовых станций 4G и 5G в рамках проекта «Отечественные решения», что позволит поддержать высокотехнологичное оборудование для сотовых операторов.
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в 2025 году в рамках федерального проекта «Отечественные решения» планируется начать массовое производство отечественных базовых станций для сетей 4G и 5G, передает ТАСС. Это заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по информационной политике.
Шадаев отметил, что массовая разработка этих станций обеспечит российских операторов сотовой связи необходимым высокотехнологичным оборудованием. Предполагается, что это станет важным шагом в удовлетворении потребностей в современных телекоммуникационных технологиях в стране, а также поддержит независимость России в данном секторе.
Проект «Отечественные решения» направлен на развитие отечественных технологий и предполагает активное участие российских компаний в создании инфраструктуры для связи нового поколения. Это также даст возможность сократить зависимость от иностранных поставщиков и укрепить позиции на внутреннем рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года. Вдобавок, в российских мегаполисах появятся базовые станции формата 5G с 2026 года. Таким образом, сети формата 5G на отечественных базовых станциях появятся в крупных городах России в 2026 году.