Замглавы Минэнерго сообщил о запрете майнинга в ряде регионов

Замглавы Минэнерго заявил о запрете майнинга в регионах с дефицитом энергии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грабчак сообщил, что в некоторых регионах страны майнинг будет запрещен на государственном уровне в ближайшее время, передает ТАСС. Он отметил, что запрет коснется всех видов майнинга. Такое решение связано с необходимостью решения проблемы дефицита электроэнергии в определенных зонах.

Грабчак уточнил, что среди дефицитных регионов находятся Дальний Восток, юго-запад Сибири и юг России. В этих зонах энергетические ресурсы ограничены, и выделение больших мощностей невозможно в перспективе до 2030 года. Это делает невозможным поддержку энергоемких процессов, таких как майнинг.

По словам Грабчака, майнинг является предтечей цифровизации, однако в условиях ограниченного энергоресурсного потенциала он становится неприемлемым в указанных территориях. Решение о запрете направлено на обеспечение стабильности энергоснабжения и предотвращение энергетических кризисов в регионах с ограниченными ресурсами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты, который наделяет правительство правом запрещать майнинг в регионах и передает ведение реестра майнеров ФНС. Ранее Путин подписал закон, легализующий деятельность по добыче криптовалют в стране, и назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу, предупредив, что использование в этих целях электроэнергии не должно сдерживать развитие регионов.