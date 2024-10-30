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Замглавы Минэнерго сообщил о запрете майнинга в ряде регионов
Замглавы Минэнерго заявил о запрете майнинга в регионах с дефицитом энергии
Майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, отметив, что ограничения коснутся Дальнего Востока и юго-запада Сибири.
Грабчак сообщил, что в некоторых регионах страны майнинг будет запрещен на государственном уровне в ближайшее время, передает ТАСС. Он отметил, что запрет коснется всех видов майнинга. Такое решение связано с необходимостью решения проблемы дефицита электроэнергии в определенных зонах.
Грабчак уточнил, что среди дефицитных регионов находятся Дальний Восток, юго-запад Сибири и юг России. В этих зонах энергетические ресурсы ограничены, и выделение больших мощностей невозможно в перспективе до 2030 года. Это делает невозможным поддержку энергоемких процессов, таких как майнинг.
По словам Грабчака, майнинг является предтечей цифровизации, однако в условиях ограниченного энергоресурсного потенциала он становится неприемлемым в указанных территориях. Решение о запрете направлено на обеспечение стабильности энергоснабжения и предотвращение энергетических кризисов в регионах с ограниченными ресурсами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты, который наделяет правительство правом запрещать майнинг в регионах и передает ведение реестра майнеров ФНС. Ранее Путин подписал закон, легализующий деятельность по добыче криптовалют в стране, и назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу, предупредив, что использование в этих целях электроэнергии не должно сдерживать развитие регионов.