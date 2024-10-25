Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.11 комментариев
Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты
Путин утвердил закон, регулирующий оборот и майнинг цифровой валюты в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты, который наделяет правительство правом запрещать майнинг в регионах и передает ведение реестра майнеров ФНС.
Документ предоставляет правительству право вводить запрет на майнинг цифровой валюты в определенных регионах и их частях. Также правительство сможет определять порядок и условия введения таких ограничений, передает ТАСС.
Закон передает Федеральной налоговой службе (ФНС) ведение реестра майнеров, на основе которого операторы предоставляют услуги. До этого момента реестром занималось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).
Ранее Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Президент назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу.