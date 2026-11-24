В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились заключить национальное соглашение
Правительство Венесуэлы и делегация оппозиции парламента созыва 2015 года по итогам четвертого раунда переговоров договорились заключить национальное соглашение.
Правительство Венесуэлы и оппозиционная делегация парламента созыва 2015 года по завершении четвертого раунда переговоров решили подписать национальное соглашение о широких политических, социальных и экономических гарантиях. О достижении договоренностей сообщил руководитель правительственной делегации и председатель Национальной ассамблеи действующего созыва Хорхе Родригес, передает ТАСС.
В ходе встреч стороны рассмотрели шаги по восстановлению государственных структур, укреплению демократии и обеспечению стабильности в стране. Участники предложили организовать общенациональные консультации для подготовки поправок к законам о политических объединениях и публичных мероприятиях. Кроме того, была сформирована рабочая группа для пересмотра законодательства о борьбе с ненавистью ради декриминализации ряда действий, а также одобрена реформа норм противодействия финансированию терроризма и оргпреступности для приведения их к международным стандартам.
Участники переговоров также согласовали единую позицию в территориальном конфликте с Гайаной. Они подтвердили намерение решительно защищать исторические права Венесуэлы на регион Гайана-Эссекибо, заявили о недействительности Парижского арбитражного решения 1899 года и признали Женевское соглашение 1966 года единственным механизмом для урегулирования проблемы через прямые переговоры сторон.
Оппозиционная делегация во главе с лидером одной из парламентских фракций 2015 года Динорой Фигерой провела ряд дополнительных встреч. Ее представители обсудили с экспертами нефтяной отрасли требования к правительству об обеспечении прозрачности договоров на добычу сырья с иностранными государствами, а также пообщались с лидерами политических партий и представителями коренного населения Венесуэлы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о телефонном разговоре с представителем одного из секторов венесуэльской оппозиции Динорой Фигерой.
Хорхе Родригес объявил о начале политического диалога правительства Венесуэлы с оппозицией в Каракасе.
Также уполномоченный лидер страны Дельси Родригес заявила о проведении выборов в Венесуэле после достижения взаимопонимания между всеми политическими силами.