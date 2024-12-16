Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.2 комментария
Путин: Поток добровольцев в России не прекращается, более 430 тысяч заключили контракт
Президент России Владимир Путин сообщил об увеличивающемся количестве добровольцев, заключающих контракты на службу в армии.
«В прошлом году свыше 300 тыс. наших граждан, наших мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах. В этом году на данный момент – уже свыше 430 тысяч», – передает ТАСС слова Путина на коллегии Минобороны.
«И этот поток фактически добровольцев не прекращается», – подчеркнул Путин.