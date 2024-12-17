ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России

  • Новость часаОбнаружена камера слежения за генералом Кирилловым
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    Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Олимпийский чемпион назвал «маленьким чудом» выступление российских пловцов в Будапеште
    Финансируемое Западом грузинское НПО обвинили в растрате денег для Украины
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра
    Военкор назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эксперты назвали способы перехвата ракет средней дальности США в Европе
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    6 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 18:27 • Новости дня

    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России

    Bloomberg: Германия и Бельгия обеспокоены возможной конфискацией активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ес обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России. Один из них – судебные решения, которые могли бы послужить основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур по расчету ущерба.

    По данным источников Bloomberg, Германия, Бельгия и Люксембург выразили серьезные опасения по поводу идеи конфискации замороженных активов России, передает ТАСС. Эта идея обсуждается в контексте возможных изменений в международной поддержке Украины после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

    Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для использования в пользу Украины, говорится в материале. Дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают различные варианты действий. Среди предложенных путей решения обсуждается необходимость судебных решений, которые могли бы послужить легальной основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов.

    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    17 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    На обнародованных кадрах запечатлен момент взрыва, передает Ura.ru.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт. Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    17 декабря 2024, 16:44 • Новости дня
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-лейтенант Игоря Кириллов ранее говорил о начавшейся на него охоте из-за разоблачения секретных биологических лабораторий, в том числе на Украине, заявил друживший с ним глава Костромской области Сергей Ситников.

    Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о трагической гибели его друга и земляка, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости». Губернатор подчеркнул, что Кириллов был почетным гражданином Костромской области и значимой фигурой для региона.

    «Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях – в том числе на территории Украины», – заявил Ситников. По его словам, Кириллов посвятил себя военной службе, начиная с детства, и добился выдающихся успехов, в частности возглавив Академию РХБ защиты.

    Ситников высказал уверенность в том, что для раскрытия преступления и наказания виновных будут приложены все усилия. Он также выразил соболезнования семье погибшего, включая жену Светлану и сыновей. Губернатор отметил высокий профессионализм Кириллова, который смог преобразовать Академию РХБ защиты и поднять ее на новый уровень научной и образовательной деятельности.

    Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате. В Сети появилось видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва.

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    17 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе ВСУ, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад, в котором говорится, что при отходе из города Селидово в ДНР украинские военные расстреливали мирных жителей, передает ТАСС. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что город был буквально усыпан телами расстрелянных граждан.

    «Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», – сказал Григорьев. По его словам, большинство жертв – пожилые женщины, убитые выстрелами в голову и шею. Медики зафиксировали следы ожогов, что свидетельствует о выстрелах в упор.

    Григорьев также подчеркнул, что на глазах людей расстреливали их родных, и в некоторых домах были найдены расстрелянные семьи. По словам свидетелей, они слышали грузинскую и французскую речь, что указывает на участие иностранных наемников. «В расстрелах участвовали те, кто из Франции. Были снайперы. Убивали сына, подходила мать, соседи – убивали и их», – добавил Григорьев.

    По оценкам трибунала, более ста мирных жителей погибли. Однако местные жители говорят, что число жертв может достигать нескольких сотен. Григорьев отметил, что происходящее в Селидово квалифицируется как геноцид и военные преступления, не имеющие срока давности.

    Ранее Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили.

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    17 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.

    Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

    Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.

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    16 декабря 2024, 19:40 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро на оружие Украине

    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о наложении вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений Украине.

    Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    16 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Страны Балтийского и Северного морей нацелились на «теневой флот» России

    Ряд стран Балтийского и Северного морей объявили о мерах против «теневого флота» России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщил МИД Финляндии.

    «Группа прибрежных стран вокруг Балтийского моря и Северного моря объявила, что начнет регулярные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров, используемых Россией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Проверки будут осуществляться в Ла-Манше, Датском проливе и Финском заливе. Также планируется ввести «дополнительные санкции».

    Эстонское правительство подтвердило свое участие в этой инициативе и разместило на своем сайте совместное заявление с Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Британией. Эти страны выразили готовность к совместным действиям в отношении «теневого флота».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

    16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

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    17 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Москалькова сообщила о переговорах по «большому обмену» пленными

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    По ее словам, российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, передает ТАСС.

    Москалькова отметила, что пока не достигнута договоренность по обмену, однако обе стороны активно работают над этим вопросом.

    Также уполномоченный по правам человека заявила, что российская сторона уже подготовила и направила украинским коллегам два списка: один из них содержит данные о 900 пленных, другой – о 600. Ожидается, что Украина тоже сформирует аналогичные списки на 1,5 тыс. российских военнослужащих.

    По словам Москальковой, омбудсмены двух стран расширяют гуманитарную помощь военнопленным. В частности, достигнута договоренность о взаимных посылках с теплыми вещами для пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Украина отказалась от его инициатив.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    16 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

    В 2025 году россияне смогут заселяться в отели по загранпаспорту и правам

    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах
    @ Александр Зеликов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2025 года туристы смогут использовать загранпаспорт, водительские права и военный билет для заселения в российские отели, как заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

    Российские власти планируют изменить правила предоставления гостиничных услуг, передает ТАСС. С 2025 года для заселения в отели можно будет использовать не только загранпаспорт, но и водительские права и военный билет. Эта инициатива была представлена замминистра экономического развития РФ Дмитрием Вахруковым.

    Вахруков отметил, что изменения в правила должны быть приняты в первом полугодии 2024 года. «Задачу президент поставил с 1 июля 2025 года сделать возможным заселение по водительским правам», – рассказал он журналистам. Таким образом, правительство должно заранее внести изменения в действующие правила.

    Также, по словам замминистра, на днях Госдума уже приняла закон, который разрешает использовать военный билет для заселения в гостиницы. В следующем году аналогичные изменения будут внесены и для водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти утвердили постановление о запуске сервиса по заселению в гостиницы по биометрии, который станет доступен в пилотном режиме во второй половине года.

    Министерство экономического развития РФ предложило возможность заселения в отели по водительским удостоверениям с 2025 года, о чем заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    В городе Миллерово Ростовской области отель отказался заселять военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции, сославшись на ошибку бронирования.

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    16 декабря 2024, 21:45 • Новости дня
    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

    Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    17 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
    Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное следственное управление СК взяло на себя расследование дела о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова и его помощника.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко объяснила это поручением председателя СК России и сложностью расследуемого преступления, требующего проведения специальных исследований, передает ТАСС.

    На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. При осмотре места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, включая фрагменты взрывного устройства. По словам Петренко, будут назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт.

    Следственные органы начали допрашивать охранников ЖК «Среда», чтобы выяснить детали слежки за Кирилловым и время закладки взрывного устройства.

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    16 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    ЕС включил в санкционный список главу Минобороны КНДР

    Глава Минобороны КНДР и российский чиновник Здунов попали под санкции ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, включив в него 54 физлица, среди которых министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Мордовии Артем Здунов.

    Совет Евросоюза опубликовал постановление о введении 15-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС. В черный список вошли 54 физических лица, из которых 29 российских военнослужащих обвиняются якобы в причастности к удару по больнице «Охматдет» в Киеве. Среди прочих под санкции попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, замначальника генштаба КНДР Ким Ен Бок, глава Мордовии Артем Здунов, а также один бизнесмен из Китая и один из Нидерландов.

    Совет ЕС обвиняет главу Минобороны КНДР и замначальника генштаба КНДР в поддержке действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Эти действия рассматриваются как угроза международной безопасности и стабильности. В результате принятых санкций общее число лиц в черном списке Евросоюза против России достигло 1879 человек.

    Санкции против российских чиновников и военнослужащих также предусматривают заморозку их активов на территории стран – членов ЕС и запрет на въезд. Европейский союз продолжает усиливать давление на Россию в ответ на ее действия на Украине, вводя ограничения против ключевых фигур, обвиняемых в агрессии и нарушениях прав человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В список попали журналистка Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев, ряд российских чиновников, бизнесменов и офицеров ГРУ.

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    17 декабря 2024, 18:08 • Новости дня
    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

    Эксперт Ермаков: Единственным надежным средством «перехвата» ракет средней дальности является их уничтожение на пуске

    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Перехватить ракеты средней дальности – достаточно сложная задача, но у России в арсенале есть несколько комплексов. При этом наиболее эффективным вариантом была бы ликвидация боеприпаса еще на этапе пуска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Виктор Литовкин и Александр Ермаков. Ранее Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и АТР.

    «В Европе могут стоять ракеты средней дальности «Томагавк». Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500. Кстати, в Сирии они проявили себя крайне неплохо», – сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

    «Конечно, перехватить ракету средней дальности – задача непростая. Но сам факт размещения боеприпасов в Германии еще не говорит о том, что с их помощью будет совершаться атака на Россию. Все-таки и мы сами обладаем крайне мощными ударными системами, которые могут быть применены в ответ», – акцентирует собеседник.

    «В частности, если в нашу сторону полетят ракеты, то мы сумеем поразить места их запуска. Конечно, такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам. Мы успешно выполняем задачи по сдерживанию потенциального агрессора. Они относятся не только к ядерным вооружениям, но и к ракетам средней дальности», – считает Литовкин.

    «Изначально в РСМД попадали ракеты меньшей и средней дальности. Причем речь идет не только о баллистических, но и о крылатых ракетах. На период заключения договора это было логично, поскольку на тот момент для решения сложившегося кризиса надо было ликвидировать не только наши «Пионеры» и американские «Першинги», но и сухопутные «Томагавки» в Европе», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако в сегодняшнем контексте речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах средней дальности, причем в наше время еще и с активно маневрирующими, зачастую планирующими, боевыми блоками. Это так называемые глайдеры. В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», – продолжает собеседник.

    По его словам, в 80-е годы такие боеприпасы «уверенно особо не перехватывались». «Но у нас могли попробовать сделать это при успешном расположении систем С-300В», – рассуждает аналитик. «К сожалению, сейчас тоже нет высокой надежности перехвата, поскольку цель такого типа наиболее сложная, в чем-то даже хуже боевых блоков МБР. Да, они намного быстрее, но хотя бы не маневрируют. У нас эту задачу может решать С-500, во многом это цель его разработки. Еще результат работы по тематике «Нудоль» разумеется», – детализировал эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на возможные сроки, в рамках которых России придется подготовиться к потенциальным рискам на фоне угроз, связанных с развёртыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он замечает, что работы по разработке комплексов противодействия ведутся уже давно. «В свете американских планов, озвученных несколько лет назад, процессы, конечно, интенсифицируются», – считает собеседник.

    «Но в любом случае, единственным надежным способом «перехвата», и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска. Так что в каком-то смысле создание собственных ракет средней дальности является средством защиты», – заключил Ермаков.

    В понедельник Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – добавил он.

    На прошлой неделе Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, пишет «Интерфакс». Запуск произошел со станции космических сил страны на мысе Канаверал во Флориде. Данный запуск стал вторым успешным за 2024 год.

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    16 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин: Успехи российских компаний имеют значение для всей страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов отметил успехи российских компаний, подчеркнув, что они имеют значение для всей страны и ее экономики.

    «Мы с вами встречаемся перед Новым годом регулярно, очень рад вас видеть. Хочу вас поздравить с результатами. Они есть, это очень важно, и не только для ваших коллективов, для ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях. А это вся страна и есть», – сказал Путин, открывая встречу, его выступление публикует Telegram-канал Кремля.

    По словам главы государства, Россия заинтересована в успехе отечественных компаний, так как «за этим успехом – успех всей экономики страны».

    Путин также обозначил цели на следующий год. Это сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста, развитие логистики, страховой и платежной инфраструктур.

    Особое внимание Путин уделил кадровому вопросу. «Но, разумеется, в последние годы, если не десятилетия, мы говорим об этом постоянно, – это кадры. Кадры в современных условиях чрезвычайно важно – нужно, чтобы и по их количеству мы не отставали, и по качеству. Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные, действительно устремленные в будущее», – сказал он.

    Также Путин призвал не забывать про решение экологических проблем. «Но в целом под предлогом реальных, существующих и даже нарастающих отчасти трудностей нам нельзя забывать про решение экологических вопросов. За этим – здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны», – указал президент.

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