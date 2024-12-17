У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.3 комментария
Стало известно о планах ЕС выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году
ЕС сообщил о планах выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд от активов России
Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов, сообщил представитель ЕС.
Европейский союз намерен предоставить Украине 30 млрд евро помощи в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных активов России, передает ТАСС. Это заявление сделано представителем ЕС высокого ранга накануне саммита сообщества, который пройдет 19 декабря в Брюсселе. Дипломат отметил, что финансовая поддержка Украины остается в приоритете для Евросоюза.
По словам официального представителя ЕС, сумма в 30 млрд евро будет выделена дополнительно к уже предоставленным 130 млрд евро с начала конфликта. Из общей суммы 30 млрд евро 12,5 млрд будут поступать из европейского фонда, а оставшиеся 18,1 млрд составят прибыль от замороженных российских активов.
Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите по приглашению главы Евросовета Антониу Кошты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, а глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.