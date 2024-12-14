Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро
Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,5 млрд евро
Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза.
Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, передает ТАСС.
Как отметили в Минфине ФРГ, к ним относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в санкционные списки лиц или организаций, а также иностранные активы ЦБ РФ.
По словам представителя ведомства, эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС, а также завершение процедур расследования в отношении активов также влияют на размер замороженных средств.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словами главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.