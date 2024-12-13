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Родителей обвиняемого в нападении с ножом подростка решили выдворить из России
Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, которого обвиняют в нападении с ножом на школьников, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Прикубанский районный суд Краснодара признал виновными в нарушении режима пребывания на территории России граждан Армении, родителей подростка, который является фигурантом дела о нападении на школьников, передает ТАСС.
Суд назначил им административное наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей и принудительного выдворения из страны.
Также по решению суда родителей поместят в Центр временного содержания иностранных граждан до фактического исполнения постановления суда.
Напомним, в декабре в краснодарской школе произошел конфликт между учениками, в результате которого пятеро подростков получили травмы. Сообщалось, что ученик в ходе драки причинил двум сверстникам ножевые ранения. По факту инцидента возбудили дело по статьям о халатности и хулиганстве.