Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Россия заняла третье место по созданию спутников
Роскосмос запустил 99 спутников, Россия на третьем месте по темпам создания группировки
Россия вышла на третье место в мире по темпам создания космической группировки, запустив 99 спутников в 2024 году, несмотря на запланированный запуск «Ресурса-П» позже.
Россия занимает третье место в мире по динамике создания национальной космической группировки, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы «Роскосмоса» Юрия Борисова телеканалу «Россия-24».
По его словам, на сегодняшний день группировка насчитывает около 288 спутников. В 2024 году Роскосмос запустил 99 новых аппаратов, не считая запланированного на конец года спутника «Ресурс-П».
Борисов отметил, что спутниковая группировка постоянно обновляется, так как некоторые аппараты выходят из строя и их необходимо заменять. Он также сообщил, что первые аппараты перспективной спутниковой группировки «Марафон» уже готовы и будут запущены в первой половине 2025 года.
Руководитель «Роскосмоса» также прокомментировал ситуацию с возможным новым главой NASA Джаредом Айзекманом, которого планируют назначить в администрации Дональда Трампа. Борисов пока не встречался с Айзекманом и ожидает знакомства с новой администрацией NASA после инаугурации Трампа 20 января. Напомним, Айзекман ранее принимал участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn и совершил исторический выход в открытый космос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подтвердил планы по созданию самой крупной спутниковой группировки в России под названием «Сфера».