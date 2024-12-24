Россия заняла третье место по созданию спутников

Роскосмос запустил 99 спутников, Россия на третьем месте по темпам создания группировки

Tекст: Евгения Караваева

Россия занимает третье место в мире по динамике создания национальной космической группировки, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы «Роскосмоса» Юрия Борисова телеканалу «Россия-24».

По его словам, на сегодняшний день группировка насчитывает около 288 спутников. В 2024 году Роскосмос запустил 99 новых аппаратов, не считая запланированного на конец года спутника «Ресурс-П».

Борисов отметил, что спутниковая группировка постоянно обновляется, так как некоторые аппараты выходят из строя и их необходимо заменять. Он также сообщил, что первые аппараты перспективной спутниковой группировки «Марафон» уже готовы и будут запущены в первой половине 2025 года.

Руководитель «Роскосмоса» также прокомментировал ситуацию с возможным новым главой NASA Джаредом Айзекманом, которого планируют назначить в администрации Дональда Трампа. Борисов пока не встречался с Айзекманом и ожидает знакомства с новой администрацией NASA после инаугурации Трампа 20 января. Напомним, Айзекман ранее принимал участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn и совершил исторический выход в открытый космос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подтвердил планы по созданию самой крупной спутниковой группировки в России под названием «Сфера».

