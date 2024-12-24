Президент Польши призвал провести новые выборы в Грузии

Президент Польши Дуда призвал Грузию провести новые парламентские выборы

Tекст: Антон Антонов

Дуда провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. После переговоров он заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Новые выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ являются выходом из нынешнего кризиса», – передает ТАСС.

Дуда «заверил госпожу президента в своей непоколебимой поддержке ее руководства и европейских устремлений грузинского народа», передает РИА «Новости».

Зурабишвили ранее выдвинула инициативу о создании совета для организации новых выборов в парламент, если правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» сама не пойдет на уступки и не согласится на новые выборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые выборы по законам Грузии назначаются лишь в том случае, если ЦИК или Конституционный суд не признают законность состоявшихся либо парламент не объявляет вотум доверия правительства, чего в стране не происходит.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента. Единственным кандидатом был Михаил Кавелашвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Инаугурация назначена на 29 декабря.

Зурабишвили назвала результаты нелегитимными. Она заявила, что не покинет Президентский дворец после завершения срока полномочий. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили может грозить многолетнее тюремное заключение.